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Rolls-Royce inaugure un site de fabrication additive à Bristol
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 12:16

Le motoriste britannique renforce ses capacités industrielles avec une nouvelle installation dédiée à la production de composants aéronautiques avancés.

Rolls-Royce annonce l'ouverture d'une cellule de développement en fabrication additive sur son site de Bristol, avec le soutien du ministère britannique de la Défense.

Cette installation vise à produire des composants critiques pour les moteurs d'avions de nouvelle génération, en réduisant les délais, les coûts et en améliorant l'efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles. Les composants seront ainsi produits couche par couche à partir de poudres métalliques fondues au laser, optimisant l'utilisation des matériaux et réduisant les déchets énergétiques.

Cette technologie devrait jouer un rôle clé dans les programmes FCAS ( Future Combat Air System ) et GCAP ( Global Combat Air Programme ), renforçant les capacités industrielles et technologiques du Royaume-Uni.

Rolls-Royce souligne que cette initiative contribuera également à la montée en compétences des ingénieurs et au maintien de l'emploi qualifié à Bristol, pôle stratégique de l'aéronautique militaire britannique.

Le titre perdait près de 2% à la Bourse de Londres aux alentours de midi.

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