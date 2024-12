Rolls-Royce: Eurojet signe un contrat pour 59 moteurs information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - Eurojet Turbo, le consortium responsable des moteurs EJ200 installés sur l'Eurofighter Typhoon, a signé un contrat avec l'Agence OTAN de gestion de l'Eurofighter et du Tornado (NETMA) pour la fourniture de 59 nouveaux moteurs EJ200 à l'armée de l'air espagnole.



Le moteur EJ200 est le fruit d'une collaboration entre Rolls-Royce, MTU Aero Engines, ITP Aero et Avio Aero.



Rolls-Royce jouera un rôle central dans la production des modules du moteur, apportant son expertise et son innovation pour répondre aux exigences de l'armée de l'air espagnole.



Le contrat a été signé à la base aérienne de Getafe à Madrid dans le cadre de la deuxième phase du projet d'acquisition Halcón.





