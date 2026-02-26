 Aller au contenu principal
Rolls-Royce en forte progression après une publication de "haute qualité"
26/02/2026

Porté par son programme de transformation et une forte demande dans l'aérien et les centres de données, le motoriste britannique a publié des résultats records pour l'exercice 2025. Fort de cette dynamique, le groupe a annoncé un vaste plan de rachat d'actions et une révision à la hausse de ses ambitions financières à l'horizon 2028. Le titre gagne plus de 6% à Londres.

Rolls-Royce a publié ce matin un bénéfice ajusté de 2 759 millions de livres sterling (MGBP) au titre de l'exercice 2025, en hausse de 37% par rapport au précédent exercice. Le BPA ajusté suit cette trajectoire avec une hausse de 46% pour atteindre 29,55 pence.

Le chiffre d'affaires ajusté du groupe ressort à 20 059 MGBP ( 2% par rapport aux attentes), en croissance organique de 14%. Cette performance est notamment portée par la division Power Systems, dont les revenus ont bondi de 19% (avec un bénéfice ajusté de 852 MGBP, 19% au-dessus des attentes), et le segment Civil Aerospace, en hausse de 15%.

L'efficacité opérationnelle s'est nettement améliorée avec un bénéfice d'exploitation ajusté de 3 462 MGBP ( 6% vs consensus), en hausse organique de 38%, portant la marge opérationnelle à 17,3%, contre 13,8% un an plus tôt.

Le flux de trésorerie libre (Free Cash Flow) a également atteint un niveau record de 3 270 MGBP ( 3% vs attentes), soit une augmentation de 35% sur un an.

"Grâce à nos nouvelles compétences et à notre nouvelle approche, nous avons surmonté les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et aux droits de douane, et réalisé une solide performance en 2025, tout en jetant les bases d'une croissance significative pour les années à venir", a commenté Tufan Erginbilgic, CEO de Rolls-Royce.

En conséquence, le groupe a annoncé un programme pluriannuel de rachat d'actions compris entre 7 et 9 MdsGBP sur la période 2026-2028, dont 2,5 MdsGBP dès cette année.

Pour l'exercice 2026, la direction anticipe un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 4,0 et 4,2 MdsGBP, ainsi qu'un Free Cash Flow situé entre 3,6 et 3,8 MdsGBP.

Les objectifs à moyen terme (2028) ont été officiellement relevés, visant désormais un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 4,9 et 5,2 MdsGBP, ainsi qu'un flux de trésorerie libre de 5 à 5,3 MdsGBP.

L'avis des analystes

Réagissant à cette publication, Saïma Hussain, chargée du dossier chez AlphaValue, estime que "ce communiqué est très positif et confirme l'excellente performance opérationnelle, la forte dynamique des résultats et la transition de Rolls-Royce vers un modèle économique structurellement plus rentable et générateur d'une trésorerie importante". L'analyste anticipe une réaction très positive du titre.

De son côté, Jefferies confirme son conseil d'achat sur le motoriste, avec un objectif de cours relevé à 1 550 pence. L'analyste évoque une publication de "haute qualité", notamment grâce à la performance de Power Systems et à une amélioration des marges dans l'aviation civile.

Le bureau d'analyses souligne également que les perspectives 2026 sont 11% supérieures au consensus en EBIT, tandis que les objectifs 2028 sont relevés, avec une marge civile attendue entre 21 et 23% et un important programme de rachats d'actions de 7 à 9 MdsGBP sur 2026-2028, éléments considérés comme "favorables pour le profil de génération de cash et le retour aux actionnaires".

