Rolls-Royce en forte progression après une publication de "haute qualité"
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:45
Rolls-Royce a publié ce matin un bénéfice ajusté de 2 759 millions de livres sterling (MGBP) au titre de l'exercice 2025, en hausse de 37% par rapport au précédent exercice. Le BPA ajusté suit cette trajectoire avec une hausse de 46% pour atteindre 29,55 pence.
Le chiffre d'affaires ajusté du groupe ressort à 20 059 MGBP ( 2% par rapport aux attentes), en croissance organique de 14%. Cette performance est notamment portée par la division Power Systems, dont les revenus ont bondi de 19% (avec un bénéfice ajusté de 852 MGBP, 19% au-dessus des attentes), et le segment Civil Aerospace, en hausse de 15%.
L'efficacité opérationnelle s'est nettement améliorée avec un bénéfice d'exploitation ajusté de 3 462 MGBP ( 6% vs consensus), en hausse organique de 38%, portant la marge opérationnelle à 17,3%, contre 13,8% un an plus tôt.
Le flux de trésorerie libre (Free Cash Flow) a également atteint un niveau record de 3 270 MGBP ( 3% vs attentes), soit une augmentation de 35% sur un an.
"Grâce à nos nouvelles compétences et à notre nouvelle approche, nous avons surmonté les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et aux droits de douane, et réalisé une solide performance en 2025, tout en jetant les bases d'une croissance significative pour les années à venir", a commenté Tufan Erginbilgic, CEO de Rolls-Royce.
En conséquence, le groupe a annoncé un programme pluriannuel de rachat d'actions compris entre 7 et 9 MdsGBP sur la période 2026-2028, dont 2,5 MdsGBP dès cette année.
Pour l'exercice 2026, la direction anticipe un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 4,0 et 4,2 MdsGBP, ainsi qu'un Free Cash Flow situé entre 3,6 et 3,8 MdsGBP.
Les objectifs à moyen terme (2028) ont été officiellement relevés, visant désormais un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 4,9 et 5,2 MdsGBP, ainsi qu'un flux de trésorerie libre de 5 à 5,3 MdsGBP.
L'avis des analystes
Réagissant à cette publication, Saïma Hussain, chargée du dossier chez AlphaValue, estime que "ce communiqué est très positif et confirme l'excellente performance opérationnelle, la forte dynamique des résultats et la transition de Rolls-Royce vers un modèle économique structurellement plus rentable et générateur d'une trésorerie importante". L'analyste anticipe une réaction très positive du titre.
De son côté, Jefferies confirme son conseil d'achat sur le motoriste, avec un objectif de cours relevé à 1 550 pence. L'analyste évoque une publication de "haute qualité", notamment grâce à la performance de Power Systems et à une amélioration des marges dans l'aviation civile.
Le bureau d'analyses souligne également que les perspectives 2026 sont 11% supérieures au consensus en EBIT, tandis que les objectifs 2028 sont relevés, avec une marge civile attendue entre 21 et 23% et un important programme de rachats d'actions de 7 à 9 MdsGBP sur 2026-2028, éléments considérés comme "favorables pour le profil de génération de cash et le retour aux actionnaires".
Valeurs associées
|1 375,750 GBX
|LSE
|+5,02%
A lire aussi
-
Le Labour du Premier ministre britannique Keir Starmer est menacé dans un de ses bastions près de Manchester, où le parti anti-immigration Reform UK et les Verts pourraient bien lui ravir un siège au Parlement lors d'une élection législative partielle jeudi. Les ... Lire la suite
-
Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a publié jeudi un bénéfice net plus que doublé en 2025, à 5,8 milliards de livres (6,7 milliards d'euros), porté par une hausse de ses ventes et un effet comptable positif lié à ... Lire la suite
-
Le distributeur Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...) a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 2,5% en 2025, mais en légère hausse de 0,5% à périmètre comparable, un millier de magasins ayant été fermés ou vendus l'an dernier. Le groupe, très endetté, ... Lire la suite
-
Eramet: la production de sables minéralisés au Sénégal interrompue pour une "période longue" après un incendie
La mine d'extraction de sables minéralisés que le groupe Eramet exploite au Sénégal va rester à l'arrêt "pour une période longue dont la durée reste indéterminée à ce stade" à la suite d'un incendie survenu le 22 février, a annoncé l'entreprise jeudi. L'incendie, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer