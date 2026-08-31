Rolls-Royce élargit son offre de groupes électrogènes marins à vitesse variable

Le motoriste renforce sa gamme de solutions destinées notamment aux ferries, navires de soutien offshore, bateaux de transport d'équipage et patrouilleurs.

Rolls-Royce annonce l'élargissement de sa gamme de groupes électrogènes marins mtu à vitesse variable avec de nouveaux modèles standardisés basés sur la Series 2000. Ces équipements adaptent le régime moteur à la demande de puissance, permettant de réduire jusqu'à 15% la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport aux unités à vitesse fixe.

La nouvelle gamme couvre des puissances électriques de 650 à 1 850 kWe (soit des kilowatts électriques) et des régimes d'environ 1 200 à 2 450 tours par minute selon le moteur. Elle comprend des configurations 8V, 10V, 12V et 16V et affiche un niveau sonore inférieur d'environ 6 décibels à celui des unités conventionnelles.

Le groupe souligne également des intervalles plus longs entre révisions, des coûts de maintenance réduits et un encombrement limité. Les groupes électrogènes peuvent notamment être utilisés dans les applications marines hybrides ou à batteries, comme source d'énergie de secours ou pour prolonger l'autonomie.

Pour rappel, la Bourse de Londres est fermée ce jour, en raison du "Summer Bank Holiday".