Rolls-Royce: dévoilera ses nouveautés en défense sous-marine

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce le développement de nouveaux concepts avancés pour aider les marines à relever les défis de la défense sous-marine.



L'entreprise dévoilera au salon Euronaval un chargeur de batterie sous-marin mtu plus puissant et les systèmes d'automatisation mtu NautIQ pour le contrôle des sous-marins, affirmant ainsi son rôle de fournisseur de solutions dans le secteur naval.



Les nouveaux sous-marins nécessitent plus d'énergie pour alimenter leur équipement électronique et leurs systèmes de batteries modernes, permettant une recharge plus rapide.



Rolls-Royce propose un générateur embarqué compact et puissant, basé sur un moteur mtu Série 4000 à 20 cylindres, qui réduit le temps de surface pour les sous-marins.



Le système d'automatisation mtu NautIQ, déjà utilisé sur des navires de surface, intègre des contrôles et des modules de surveillance pour les plateformes sous-marines. Rolls-Royce élargit ainsi son offre, passant de fournisseur de composants à celui de solutions complètes pour le marché des sous-marins.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 557,10 GBX LSE +0,45%