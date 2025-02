Rolls-Royce: contrat d'achat d'électricité avec SWU information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 17:06









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a conclu un contrat d'achat d'électricité à long terme avec Stadtwerke Ulm (SWU) pour l'achat annuel d'environ 20 000 MWh d'énergie électrique sans CO2.



L'électricité provient entièrement de la centrale hydroélectrique de Donaustetten, dans le sud de l'Allemagne



Le contrat d'achat d'électricité (PPA) porte sur une période de livraison de cinq ans, des conditions garanties et une production durable d'électricité à partir de l'énergie hydraulique.



En utilisant l'électricité d'Ulm, Rolls-Royce réduit ses émissions de carbone d'environ 7 000 tonnes par an.



' En nous approvisionnant en électricité à partir de l'hydroélectricité, nous augmentons encore la proportion d'énergie renouvelable dans notre mix électrique, conformément à notre objectif stratégique de réduire considérablement nos émissions de CO2 ', a déclaré Bernd Baader, responsable des usines d'assemblage de moteurs et des infrastructures chez Rolls-Royce Power Systems.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 611,20 GBX LSE -1,16%