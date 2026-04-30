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Rolls-Royce confirme ses objectifs 2026 après un solide début d'année
information fournie par AOF 30/04/2026 à 09:45

(Zonebourse.com) - Le motoriste britannique fait état d'une dynamique opérationnelle robuste malgré les incertitudes géopolitiques, tout en maintenant ses perspectives financières.

Rolls-Royce annonce un début d'exercice 2026 solide, soutenu par sa transformation et ses initiatives internes, avec des performances en hausse dans ses trois divisions. Le groupe confirme ses objectifs annuels, visant un résultat opérationnel sous-jacent de 4 à 4,2 MdsGBP et un flux de trésorerie disponible de 3,6 à 3,8 MdsGBP.

Dans le détail, l'activité Civil Aerospace bénéficie d'une forte demande, avec des heures de vol des moteurs (EFH) en hausse de 5% à 115% des niveaux de 2019 au premier trimestre, tandis que les livraisons de moteurs progressent de 18%.

La division Défense affiche également une croissance robuste, portée par les livraisons et plusieurs contrats majeurs, notamment avec les États-Unis, la Turquie et l'Australie.

Enfin, Power Systems enregistre une forte demande, notamment liée aux centres de données, avec des prises de commandes en hausse d'environ 50% sur un an et un carnet atteignant 7,3 MdsGBP fin mars. Par ailleurs, Rolls-Royce SMR a signé des contrats pour la fourniture de réacteurs nucléaires modulaires au Royaume-Uni et en Europe.

Malgré les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, le groupe indique être en mesure d'en atténuer l'impact financier. Sa structure financière reste solide, avec une amélioration de sa notation de crédit et le remboursement d'une obligation de 750 MEUR.

Enfin, Rolls-Royce poursuit son programme de rachat d'actions de 7 à 9 MdsGBP sur 2026-2028, dont plus de 750 MGBP déjà réalisés.

Jefferies reste à l'achat sur le titre

Réagissant à cette annonce, Chloé Lemarie, analyste chez Jefferies, confirme son conseil à l'achat sur le titre Rolls-Royce, avec un objectif de cours maintenu à 1 530 pence. Selon le broker, la publication d'activité met en évidence un "bon début d'année", porté par la résilience du modèle de contrats de maintenance à long terme (LTSA) malgré les incertitudes sur le trafic aérien.

Le bureau d'études souligne que les heures de vol des gros moteurs atteignent 115% des niveaux de 2019, en ligne avec les attentes, tandis que l'impact du conflit au Moyen-Orient est entièrement compensé à ce stade.

La note indique également que la diversification du groupe, notamment dans la Défense et Power Systems, soutient cette dynamique, avec une demande élevée et une progression des livraisons et des commandes.

Enfin, Jefferies met en avant une confiance accrue dans les perspectives annuelles, un signal historiquement associé à de potentielles révisions à la hausse des objectifs.

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