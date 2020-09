Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rolls-Royce cherche à lever plus de 2 mds de livres Reuters • 19/09/2020 à 21:30









PARIS, 19 septembre (Reuters) - Le motoriste britannique Rolls-Royce RR.L a annoncé samedi qu'il cherchait à lever jusqu'à 2,5 milliards de livres (2,7 milliards d'euros) dans le but de renforcer son bilan. Le groupe a précisé qu'il envisageait plusieurs options, dont une augmentation de capital. "Nous continuons à examiner toutes les options de financement afin d'améliorer la résistance et la solidité du bilan", a déclaré le constructeur de moteurs d'avions qui fournit notamment Boeing BA.N et Airbus AIR.PA . Le Financial Times avait indiqué plus tôt que Rolls Royce était en discussions avec des fonds souverains, dont le fonds singapourien GIC, dans le cadre de ses efforts pour lever des fonds. Le quotidien a ajouté qu'une augmentation de capital serait lancée dans les premières semaines d'octobre. Rolls-Royce n'a pas souhaité faire de commentaires au-delà de la publication de son communiqué. Le fonds GIC n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. Frappé de plein fouet par la pandémie de coronavirus, qui a durement touché l'ensemble du secteur aéronautique, Rolls-Royce a annoncé en mai la suppression de 9.000 emplois. (Maria Ponnezhath, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.54% ROLLS-ROYCE HLDG LSE -4.21% BOEING CO NYSE -3.93%