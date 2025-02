Rolls-Royce: BPA courant en hausse de 47% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce publie un CA courant de 17,87 Mds£ au titre de l'exercice 2024 en hausse de 15% par rapport à la même période un an plus tôt (15,4 Mds£).



Le bénéfice d'exploitation sous-jacent ressort à 2464 M£, contre 1590 M£ un an plus tôt.



Rolls-Royce publie un bénéfice courant avant impôts annuel de 2293 M£, quasiment doublé par rapport au précédent exercice (1262 M£), laissant apparaître un BPA courant de 20,29£ sur le semestre contre 13,75 douze mois plus tôt, soit une hausse de 47%.



Rolls-Royce met notamment en avant la hausse de la marge opérationnelle sous-jacente du groupe qui s'est établie à 13,8% contre 10,3% en 2023.



' Les solides résultats de 2024 s'appuient sur nos progrès de l'année dernière, alors que nous transformons Rolls-Royce en une entreprise performante, compétitive, résiliente et en croissance. Toutes les divisions principales ont enregistré une amélioration significative de leur performance, malgré un environnement de chaîne d'approvisionnement qui reste difficile', a commenté Tufan Erginbilgic, le directeur général.



Pour l'exercice 2025, le motoriste britannique vise désormais un résultat d'exploitation courant compris entre 2,7 et 2,9 Mds£.



Le titre gagnait près de 17% sur le STOXX Europe 600 Index après cette publication, soit la plus forte hausse de l'indice.





Valeurs associées ROLLS-ROYCE HLDG 749,70 GBX LSE +18,81%