Rolls-Royce:a vendu son activité Naval Propulsors & Handling

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a conclu un accord pour vendre son activité Naval Propulsors & Handling à Fairbanks Morse Defense.



La vente comprend les unités de propulseurs navals de Pascagoula, Mississippi et Walpole, Massachusetts, aux États-Unis, ainsi que l'unité de systèmes de manutention navale spécialisés à Peterborough, Ontario, Canada.



L'activité Propulseurs navals et manutention fabrique et soutient une gamme d'hélices et de jets d'eau spécialisés pour les applications navales, ainsi que des systèmes de manutention spécialisés qui permettent le déploiement et la récupération d'engins avec et sans pilote, et d'autres marchandises, à partir de navires de guerre.



Rolls-Royce conservera ses activités de turbines à gaz et de groupes électrogènes navals, qui fournissent des solutions à forte densité de puissance pour la propulsion navale et les besoins en énergie embarquée.



'Rolls-Royce Naval Propulsors & Handling est un leader de l'industrie et un fournisseur de confiance des marines du monde entier. Nous sommes heureux de collaborer avec Fairbanks Morse Defense, qui reconnaît la valeur de cette entreprise et les opportunités exceptionnelles pour son avenir solide' a déclaré Adam Riddle, président de la Défense et président-directeur général de Rolls-Royce Amérique du Nord.





