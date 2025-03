Rolls-Royce:a livré 2 générateurs à la Commission européenne information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 10:39









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a remporté un contrat pour fournir deux groupes électrogènes mtu Série 4000 destinés à assurer l'alimentation de secours de la Commission européenne au Luxembourg.



Ces deux unités, d'une puissance maximale de 2 640 kVA chacune, ont été installées début octobre par Energolux, partenaire de Rolls-Royce, dans le nouveau complexe Jean Monnet 2, dans le cadre de la rénovation et de l'extension des locaux de la Commission.



Les groupes électrogènes mtu assureront le fonctionnement ininterrompu des équipements essentiels et des systèmes techniques en cas de coupure de courant.





