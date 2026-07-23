Rollins s'effondre après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action de la société de lutte antiparasitaire Rollins ROL.N recule de 17 % à 35,95 dollars en pré-ouverture

** La société n'a pas atteint mercredi les estimations de concernant son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, pénalisée par la faiblesse des dépenses des consommateurs en matière de services de lutte contre les nuisibles dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** ROL annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 1,08 milliard de dollars contre des estimations de 1,09 milliard, et un BPA ajusté de 32 cents, en deçà des estimations de 34 cents – LSEG

** “Bien que nous soyons certes déçus par ce qui constitue désormais trois trimestres consécutifs de croissance organique inférieure aux attentes, nous estimons que les anticipations étaient déjà modérées à l’approche de ce trimestre, compte tenu de la performance de l’action depuis le début de l’année et de sa valorisation par rapport aux niveaux historiques”, indique Jefferies

** La société de courtage RBC abaisse la note de l'entreprise de “surperformance” à “en ligne avec le secteur”; elle réduit son objectif de cours de 52 à 40 dollars à la suite de la publication des résultats

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 28 % depuis le début de l'année