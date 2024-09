Rolando Grandi quitte LFDE

Après plus de sept ans passés au sein de La Financière de l’Echiquier, Rolando Grandi annonce qu’il part pour « un nouveau projet » dans le domaine de l’épargne et de l’investissement.

Rolando Grandi avait rejoint LFDE en 2017 en tant qu’analyste de fonds actions internationales. Il est ensuite devenu gérant et a participé au développement d’une gamme thématique axée sur l’intelligence artificielle, le spatial et la robotique.

Rolando Grandi gérait notamment le fonds Echiquier Artificial Intelligence, le premier fonds français dédié à l’intelligence artificielle, lancé en 2018, et Echiquier Space, le premier fonds européen consacré à l’espace, qui a vu le jour en 2021.

« Il est temps de clore ce magnifique chapitre », écrit Rolando Grandi dans un post Linked-In. « C’est avec une grande émotion que je vous dévoilerai bientôt un nouveau projet, guidé par l’audace, l’innovation et le service client, pour offrir des solutions concrètes, performantes et pertinentes dans le domaine de l’épargnet et de l’investissement », annonce-t-il.

Au sein de LFDE, la succession est assurée. Les trois fonds actions thématiques sont gérés par un pôle Tech composé de quatre personnes, dont Christophe Pouchoy. Ce dernier gère désormais Echiquier Artificial Intelligence. Il a rejoint LFDE au moment de l’absorption de Tocqueville Finance.

Laurence Marchal