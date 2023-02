Roland Lescure : «La France doit devenir la destination la plus attractive au monde pour les industries décarbonées»

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie. (© P. Bagein)

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, a accordé un entretien au Revenu.

Roland Lescure a été, de 2017 à 2022, député LREM de la première circonscription des Français de l’étranger (Amérique du Nord). Il a été, à la même période, président de la commission des Affaires économiques et rapporteur général du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte) promulgué en 2019.

La mobilisation des syndicats et de l’opposition à l’Assemblée nationale reste forte contre la réforme des retraites. Est-ce que l’exécutif doit tenir ?

Roland Lescure : Cette réforme est nécessaire pour préserver notre système de retraite par répartition. Sans cette réforme, notre système de retraite accumulera durablement des déficits : 12,4 milliards sur la seule année 2027, 13,5 milliards en 2030 et 21,2 milliards en 2035, d’après les prévisions du Conseil d’orientation des retraites. Et tous ces déficits annuels s’accumulent !

Nous avions 3 cotisants pour 1 retraité en 1970, 2 pour 1 retraité en 2000, 1,7 aujourd’hui, 1,4 d’ici 2050. Ce n’est pas juste et pas tenable ! C’est accepter que nos petits-enfants supportent sur leurs salaires un niveau élevé de cotisations pour nos retraites. Nous devons tous faire un effort pour préserver ce système auquel nous sommes tous attachés.

Et cet effort se fera de manière juste, avec un âge de départ à la retraite inférieur à 64 ans pour ceux qui ont commencé