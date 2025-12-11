 Aller au contenu principal
Roku progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" et augmenté son objectif de cours
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre -

** Les actions de la plateforme de streaming Roku ROKU.O sont en hausse de 3,5 % à 109,01 $ avant le marché

** Jefferies relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; augmente son objectif de cours de 100 $ à 135 $

** La société de courtage estime que la croissance des revenus de la plateforme pourrait être supérieure à 20 % en glissement annuel, contre 15 % pour les analystes

** Elle ajoute que la montée en puissance des plateformes côté demande, les vents favorables liés à la politique, la dynamique des abonnements et la refonte de l'écran d'accueil pourraient favoriser la croissance des revenus

** "Roku se présente comme l'une des histoires de révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires les plus claires sur Internet, avec un potentiel de croissance des revenus à court et à long terme" - Jefferies

** À la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 42% depuis le début de l'année

