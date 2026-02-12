Roku prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roku ROKU.O a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, pariant sur un rebond du marché de la publicité numérique et un passage plus large à la diffusion en continu basée sur la publicité, ce qui a fait grimper ses actions de 8 % dans les échanges prolongés.

Roku profite de l'évolution des habitudes de consommation, signalant des ventes publicitaires importantes à mesure que de plus en plus de clients adoptent les plateformes de diffusion en continu.

Le nombre de téléspectateurs en streaming a considérablement augmenté, les appareils de télévision connectés devenant les principales plateformes de visionnage pour de nombreux ménages, ce qui profite à Roku.

Le segment de la plateforme de l'entreprise, qui comprend la publicité numérique et les revenus de la distribution de contenu, a été le principal moteur de la croissance.

Roku a déclaré des revenus de plateforme de 1,22 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,18 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"À l'horizon 2026 et au-delà, nous sommes confiants dans notre capacité à maintenir une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de la plateforme tout en continuant à augmenter les marges d'exploitation et de revenu net", a déclaré Roku dans une lettre aux actionnaires.

La société prévoit un chiffre d'affaires annuel de 5,50 milliards de dollars, supérieur à l'estimation de 5,34 milliards de dollars.

Elle prévoit une croissance de 18 % des revenus de la plateforme, qui atteindront 4,89 milliards de dollars en 2026, ce qui est également supérieur à l'estimation de 4,66 milliards de dollars.