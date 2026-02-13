 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roku prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse grâce à la solidité de sa plateforme, les actions bondissent
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 00:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 8) par Juby Babu

Roku ROKU.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street, pariant sur une évolution plus large vers le streaming basé sur la publicité, ce qui a fait grimper ses actions de 12 % dans les échanges prolongés.

Roku tire parti de l'évolution des habitudes de consommation, signalant de fortes ventes de publicité à mesure que de plus en plus de clients passent à des plateformes de streaming.

Le nombre de téléspectateurs en streaming a considérablement augmenté, les appareils de télévision connectés devenant les principales plateformes de visionnage pour de nombreux ménages, ce qui profite à Roku.

Le segment des plateformes de l'entreprise, qui comprend la publicité numérique et les revenus de la distribution de contenu, a été le principal moteur de la croissance.

"L'accent mis sans relâche par Roku sur la plateforme sous-jacente porte ses fruits et transforme l'échelle en un moteur de monétisation reproductible", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Roku prévoit que les revenus de la plateforme augmenteront de 18 % pour atteindre 4,89 milliards de dollars en 2026, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre, Roku a enregistré des revenus de plateforme de 1,22 milliard de dollars, supérieurs à l'estimation de 1,18 milliard de dollars.

"Nous prévoyons de continuer à augmenter le nombre de foyers de streaming aux États-Unis et dans le monde, et nous sommes en bonne voie pour dépasser les 100 millions de foyers de streaming cette année", a déclaré le directeur général Anthony Wood lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Roku prévoit un chiffre d'affaires annuel de 5,50 milliards de dollars, supérieur à l'estimation de 5,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ROKU-A
82,9300 USD NASDAQ -5,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank