Roku prévoit un chiffre d'affaires annuel en hausse grâce à la solidité de sa plateforme, les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5 et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 8) par Juby Babu

Roku ROKU.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street, pariant sur une évolution plus large vers le streaming basé sur la publicité, ce qui a fait grimper ses actions de 12 % dans les échanges prolongés.

Roku tire parti de l'évolution des habitudes de consommation, signalant de fortes ventes de publicité à mesure que de plus en plus de clients passent à des plateformes de streaming.

Le nombre de téléspectateurs en streaming a considérablement augmenté, les appareils de télévision connectés devenant les principales plateformes de visionnage pour de nombreux ménages, ce qui profite à Roku.

Le segment des plateformes de l'entreprise, qui comprend la publicité numérique et les revenus de la distribution de contenu, a été le principal moteur de la croissance.

"L'accent mis sans relâche par Roku sur la plateforme sous-jacente porte ses fruits et transforme l'échelle en un moteur de monétisation reproductible", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Roku prévoit que les revenus de la plateforme augmenteront de 18 % pour atteindre 4,89 milliards de dollars en 2026, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le quatrième trimestre, Roku a enregistré des revenus de plateforme de 1,22 milliard de dollars, supérieurs à l'estimation de 1,18 milliard de dollars.

"Nous prévoyons de continuer à augmenter le nombre de foyers de streaming aux États-Unis et dans le monde, et nous sommes en bonne voie pour dépasser les 100 millions de foyers de streaming cette année", a déclaré le directeur général Anthony Wood lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Roku prévoit un chiffre d'affaires annuel de 5,50 milliards de dollars, supérieur à l'estimation de 5,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.