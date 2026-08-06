Roku dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la bonne tenue de la publicité et des abonnements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de streaming Roku ROKU.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce notamment à ses segments publicité et abonnements.

Roku attend la finalisation d’un accord en vue de son rachat par Fox Corp FOXA.O pour un montant de 22 milliards de dollars, qui permettra d’unir l’empire de contenus du diffuseur à la présence de Roku dans la distribution en streaming. La finalisation de l’opération est prévue au cours du premier semestre 2027.

Voici quelques détails sur ces résultats:

* Roku, distributeur de contenus, propose des applications de streaming de Paramount et Netflix et a tiré profit de l’abandon de la télévision traditionnelle par les consommateurs.

* L’entreprise s’est également attachée à améliorer ses outils publicitaires et de découverte de contenus afin de fidéliser les spectateurs et d’attirer les budgets marketing des marques cherchant à toucher les “cord-cutters” (ceux qui se sont désabonnés de la télévision par câble).

* Son chiffre d’affaires publicitaire a progressé de 25% pour atteindre 673 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin par rapport à l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires lié aux abonnements a grimpé de 26% pour s’établir à 548 millions de dollars, ces deux segments ayant bénéficié de la Coupe du monde de la FIFA.

* Le chiffre d’affaires total de Roku a progressé de 21,6% pour atteindre 1,35 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,30 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Ces résultats font suite à ceux de Fox, qui a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice du quatrième trimestre, la Coupe du monde de la FIFA ayant stimulé les ventes publicitaires pendant une période riche en actualités.