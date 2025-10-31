Roku atteint son plus haut niveau en plus de trois ans après avoir relevé ses prévisions de revenus de plateforme pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

31 octobre - ** Les actions de la plateforme de streaming Roku ROKU.O font un bond de 13,7% à 113,77 $, annulant les baisses enregistrées avant l'ouverture des marchés ** L'action atteint son plus haut niveau depuis avril 2022, et devrait connaître sa plus forte hausse en une journée depuis le début du mois d'avril

** La société relève ses prévisions de revenus pour la plateforme à 4,11 milliards de dollars, contre 4,08 milliards de dollars précédemment; ce qui représente une augmentation de 17 % en glissement annuel au T3

** Le chiffre d'affaires du T3 de 1,21 milliard de dollars est globalement conforme aux estimations des analystes - données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires de la plateforme est tirée par la publicité vidéo et les services de streaming, même si la société est confrontée à une forte concurrence d'Amazon

AMZN.O , de Google GOOGL.O et d'Apple AAPL.O dans le domaine du streaming financé par la publicité. ** J.P.Morgan augmente son PT de 105 à 115 $; affirme que les perspectives du quatrième trimestre soutiennent son scénario haussier pour 2026, aidé par le partenariat publicitaire avec Amazon , le nouvel écran d'accueil et les facteurs porteurs liés à la Coupe du Monde ** Au moins cinq maisons de courtage en plus de JPM ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action, y compris Morgan Stanley, Wells Fargo et Susquehanna

** 20 analystes sur 33 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et un à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 110 $ - données compilées par LSEG ** L'action a progressé deplus de 54 % depuis le début de l'année,y compris les mouvements de la session