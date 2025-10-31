 Aller au contenu principal
Roku atteint son plus haut niveau en plus de trois ans après avoir relevé ses prévisions de revenus de plateforme pour l'exercice
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

31 octobre - ** Les actions de la plateforme de streaming Roku ROKU.O font un bond de 13,7% à 113,77 $, annulant les baisses enregistrées avant l'ouverture des marchés ** L'action atteint son plus haut niveau depuis avril 2022, et devrait connaître sa plus forte hausse en une journée depuis le début du mois d'avril

** La société relève ses prévisions de revenus pour la plateforme à 4,11 milliards de dollars, contre 4,08 milliards de dollars précédemment; ce qui représente une augmentation de 17 % en glissement annuel au T3

** Le chiffre d'affaires du T3 de 1,21 milliard de dollars est globalement conforme aux estimations des analystes - données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires de la plateforme est tirée par la publicité vidéo et les services de streaming, même si la société est confrontée à une forte concurrence d'Amazon

AMZN.O , de Google GOOGL.O et d'Apple AAPL.O dans le domaine du streaming financé par la publicité. ** J.P.Morgan augmente son PT de 105 à 115 $; affirme que les perspectives du quatrième trimestre soutiennent son scénario haussier pour 2026, aidé par le partenariat publicitaire avec Amazon , le nouvel écran d'accueil et les facteurs porteurs liés à la Coupe du Monde ** Au moins cinq maisons de courtage en plus de JPM ont relevé leurs objectifs de cours pour l'action, y compris Morgan Stanley, Wells Fargo et Susquehanna

** 20 analystes sur 33 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et un à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 110 $ - données compilées par LSEG ** L'action a progressé deplus de 54 % depuis le début de l'année,y compris les mouvements de la session

Valeurs associées

ALPHABET-A
279,1900 USD NASDAQ -0,81%
AMAZON.COM
246,3200 USD NASDAQ +10,53%
APPLE
271,2783 USD NASDAQ -0,04%
ROKU-A
113,3450 USD NASDAQ +13,31%
