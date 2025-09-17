Roivant et Priovant Therapeutics : le médicament contre une maladie rare de la peau et des muscles montre des promesses lors des essais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roivant ROIV.O et son partenaire Priovant Therapeutics ont déclaré mercredi que leur médicament expérimental pour une maladie rare affectant à la fois la santé de la peau et des muscles a donné des résultats prometteurs lors d'un essai clinique de stade avancé.

Les actions de Roivant étaient en hausse d'environ 12 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le médicament, le brepocitinib, était testé pour la dermatomyosite, une maladie qui provoque des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse musculaire progressive, rendant les tâches quotidiennes difficiles. Si elle n'est pas traitée, la maladie peut gravement affecter la qualité de vie du patient.

Les sociétés ont déclaré que le médicament a montré une amélioration des symptômes cutanés et musculaires, réduisant ou supprimant le besoin de stéroïdes, qui sont couramment utilisés pour gérer la maladie, mais qui peuvent avoir des effets secondaires à long terme.

Dans l'essai, les patients recevant une dose orale quotidienne de 30 mg de brepocitinib ont obtenu un score moyen d'amélioration totale de 46,5 après 52 semaines, contre 31,2 pour le placebo. La différence était statistiquement significative, avec des bénéfices observés dès la quatrième semaine, ont indiqué les entreprises.

En 2021, Pfizer PFE.N a accordé une licence pour le brepocitinib à Priovant Therapeutics, une société commune créée avec Roivant, dans laquelle Pfizer détient une participation de 25 %, tandis que Roivant dirige le développement du médicament.

Selon les National Institutes of Health, la dermatomyosite touche moins de 5 000 personnes aux États-Unis. Les options thérapeutiques sont limitées, les patients s'appuyant principalement sur les stéroïdes et d'autres médicaments pour le système immunitaire.

L'Octagam 10% d'Octapharma est le seul traitement approuvé par la FDA pour cette maladie.

Les entreprises prévoient de déposer une demande d'approbation aux États-Unis au cours du premier semestre 2026.