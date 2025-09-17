 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 812,76
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Roivant et Priovant Therapeutics : le médicament contre une maladie rare de la peau et des muscles montre des promesses lors des essais
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Roivant ROIV.O et son partenaire Priovant Therapeutics ont déclaré mercredi que leur médicament expérimental pour une maladie rare affectant à la fois la santé de la peau et des muscles a donné des résultats prometteurs lors d'un essai clinique de stade avancé.

Les actions de Roivant étaient en hausse d'environ 12 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Le médicament, le brepocitinib, était testé pour la dermatomyosite, une maladie qui provoque des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse musculaire progressive, rendant les tâches quotidiennes difficiles. Si elle n'est pas traitée, la maladie peut gravement affecter la qualité de vie du patient.

Les sociétés ont déclaré que le médicament a montré une amélioration des symptômes cutanés et musculaires, réduisant ou supprimant le besoin de stéroïdes, qui sont couramment utilisés pour gérer la maladie, mais qui peuvent avoir des effets secondaires à long terme.

Dans l'essai, les patients recevant une dose orale quotidienne de 30 mg de brepocitinib ont obtenu un score moyen d'amélioration totale de 46,5 après 52 semaines, contre 31,2 pour le placebo. La différence était statistiquement significative, avec des bénéfices observés dès la quatrième semaine, ont indiqué les entreprises.

En 2021, Pfizer PFE.N a accordé une licence pour le brepocitinib à Priovant Therapeutics, une société commune créée avec Roivant, dans laquelle Pfizer détient une participation de 25 %, tandis que Roivant dirige le développement du médicament.

Selon les National Institutes of Health, la dermatomyosite touche moins de 5 000 personnes aux États-Unis. Les options thérapeutiques sont limitées, les patients s'appuyant principalement sur les stéroïdes et d'autres médicaments pour le système immunitaire.

L'Octagam 10% d'Octapharma est le seul traitement approuvé par la FDA pour cette maladie.

Les entreprises prévoient de déposer une demande d'approbation aux États-Unis au cours du premier semestre 2026.

Valeurs associées

PFIZER
23,875 USD NYSE 0,00%
ROIVANT SCIENCES
13,130 EUR Tradegate +9,69%
ROIVANT SCIENCES
14,1800 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank