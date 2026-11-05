ROI-Un accord commercial entre les États-Unis et le Canada porterait préjudice aux acheteurs européens d'aluminium : Andy Home

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

par Andy Home

Une réduction des droits de douane américains sur l’aluminium canadien n’est qu’une question de “quand, et non de si”, selon Jorge Vazquez, fondateur et directeur général du cabinet de conseil américain Harbor Aluminum, qui s’est exprimé le mois dernier lors du séminaire de la LME .

C'était une prévision audacieuse à l'époque, mais les deux pays semblent désormais proches d'un accord commercial . Même le président américain Donald Trump le confirme , bien que les négociateurs canadiens adoptent une position plus prudente en public, du moins.

Le marché de l’aluminium se montre tout aussi méfiant, après avoir essuyé une déconvenue en août, alors qu’une percée dans le conflit commercial semblait tout aussi proche.

La prime du Midwest américain AUPc1 , qui correspond au surcoût du métal dû aux droits de douane par rapport au prix de base de la London Metal Exchange (LME), s’est atténuée depuis mai mais reste élevée à 1,093 $ la livre, soit l’équivalent de 2.409 $ la tonne métrique.

Une réduction des droits de douane sur l’aluminium canadien de 50 % à 25 %, ce qui semble être le scénario de base, entraînerait l’effondrement de cette prime.

Ce serait une bonne nouvelle pour les consommateurs américains, mais cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour les acheteurs européens d’aluminium.

IMPACT DES DROITS DE DOUANE

Les importations américaines d’aluminium primaire canadien ont fortement chuté depuis que les droits de douane ont été doublés pour atteindre 50 % en juin de l’année dernière.

Les flux transfrontaliers ont baissé de 26 % pour s’établir à 2,03 millions de tonnes métriques l’année dernière, et ils ont encore reculé de 14 % depuis le début de l’année 2026, selon le World Bureau of Metal Statistics (WBMS), qui recueille les données douanières officielles.

Le Canada reste le premier fournisseur du marché américain, qui continue de dépendre fortement des importations malgré la remise en service de capacités inutilisées à l’usine de Century Aluminum CENX.O de Mt. Holly en Caroline du Sud et à la fonderie de Magnitude 7 Metals à New Madrid, dans le Missouri.

Un projet de nouvelle fonderie en Oklahoma est encore à plusieurs années de sa mise en production, même en supposant que le projet parvienne à surmonter l’opposition locale et à obtenir un contrat d’électricité compétitif.

Dans l’intervalle, les États-Unis ont compensé la baisse des importations canadiennes en diversifiant leur base de fournisseurs, bien que les importations totales de métaux primaires aient tout de même reculé de 10 % en glissement annuel sur la période de janvier à août.

LE CANADA EXPORTE VERS L’EUROPE

Le Canada exporte davantage d’aluminium vers l’Europe depuis la hausse des droits de douane américains.

Les expéditions vers les Pays-Bas ont bondi, passant de 64.800 tonnes en 2024 à 372.000 tonnes l’année dernière, et elles ont encore progressé de 98 % en glissement annuel pour atteindre 215.000 tonnes entre janvier et août de cette année, selon le WBMS.

Des volumes importants ont également été expédiés vers l’Italie, la Pologne et la Grèce au cours des 12 derniers mois.

L’Europe a désespérément besoin de ce métal.

À l’instar des États-Unis, le continent dépend fortement des importations, mais a subi trois chocs d’approvisionnement majeurs au cours des deux dernières années.

Les importations de métal russe, qui constituaient traditionnellement une source majeure pour les acheteurs européens, sont en train d’être totalement supprimées en réponse à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

La décision de South32 S32.AX de mettre à l’arrêt sa fonderie du Mozambique à compter du mois de mars de cette année a fait disparaître un autre fournisseur majeur du marché européen.

La guerre en Iran et les perturbations qui en résultent pour les flux d’aluminium en provenance du Golfe ont exacerbé la pénurie sur le marché européen.

Les primes physiques en Europe reflètent l’accumulation des difficultés d’approvisionnement. Le contrat CME sur l’aluminium hors droits de douane AEPc1 s’échange à 438 dollars la tonne au-dessus du prix de base du LME CMAL0 , tandis que celui sur le métal droits de douane payés EDPc1 s’établit désormais à 574 dollars la tonne.

Ces deux primes sont inférieures à leurs sommets atteints en mai, lorsque le choc d’approvisionnement dans le Golfe se répercutait encore sur la chaîne d’approvisionnement mondiale. Mais à l’aune de n’importe quel critère historique, il s’agit là de primes élevées, surtout compte tenu de la dynamique de demande actuellement modérée.

Les exportations canadiennes ont contribué à atténuer la situation.

Reste à voir pour combien de temps.

TOUT CHANGE À NOUVEAU

Les droits de douane américains ont bouleversé le paysage mondial des primes sur l’aluminium et pourraient bien le faire à nouveau, selon l’issue des négociations entre les États-Unis et le Canada.

Beaucoup dépendra également de la situation générale en matière de droits de douane aux États-Unis après la victoire écrasante des démocrates lors des élections de mi-mandat.

Le coût de la vie figurant en tête des griefs des électeurs, l’administration Trump pourrait être tentée de faire marche arrière sur sa position tarifaire initiale.

Il est intéressant de noter que M. Vazquez, de Harbor, a non seulement prédit une réduction des droits de douane sur les métaux canadiens, mais a également laissé entendre que d’autres pays « alliés » pourraient bénéficier d’un traitement préférentiel similaire.

Si cela venait à inclure, par exemple, des fournisseurs du Golfe tels que les Émirats arabes unis et le Qatar, l’Europe se retrouverait de plus en plus désavantagée dans sa concurrence avec les États-Unis pour l’accès aux volumes disponibles.

Les primes européennes devraient augmenter considérablement pour attirer davantage d’aluminium, ce qui causerait des difficultés potentielles importantes au secteur de la transformation en aval du continent et, en fin de compte, à ses consommateurs.

(Les opinions exprimées ici sont celles d’Andy Home , chroniqueur pour Reuters.)

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