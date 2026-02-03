ROI-Trump veut des rendements faibles à long terme. La Fed de Warsh ne sera pas d'un grand secours : McGeever

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

Le président américain Donald Trump s'est lancé dans une croisade pour inciter la Réserve fédérale à abaisser son taux directeur, mais il semble désormais se concentrer sur les coûts d'emprunt à long terme. Le candidat à la présidence de la Fed, Kevin Warsh, aura du mal à tenir ses promesses sur ce front.

C'est une mauvaise nouvelle pour les millions d'emprunteurs confrontés à des taux hypothécaires élevés et, bien sûr, pour Trump lui-même, dont le sort lors des élections de mi-mandat de novembre pourrait dépendre de la "crise de l'accessibilité" à laquelle sont confrontés les électeurs dans tout le pays.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il souhaitait un rendement à 10 ans avec une "poignée" de 3 %, ce qui n'a été vu que fugitivement au cours du second mandat de Donald Trump. La Maison-Blanche a attribué cette situation à la réticence du président actuel de la Fed, Jerome Powell, à baisser les taux de manière agressive, mais c'est un argument assez spécieux.

En réalité, la Fed ne contrôle que le taux des fonds fédéraux à court terme. C'est la base pour les prêts à plus long terme aux entreprises, aux cartes de crédit, aux voitures et aux hypothèques, mais le taux d'intérêt sur ces prêts est principalement déterminé par le rendement de référence du Trésor à 10 ans, sur lequel la Fed n'a que peu de contrôle.

Par exemple, la Fed de Powell a réduit le taux directeur de 75 points de base à la fin de l'année dernière. Pourtant, le rendement à 10 ans a augmenté et se situe aujourd'hui autour de 4,30 %. Cela a eu pour effet de "pentifier" la courbe des taux, c'est-à-dire de creuser l'écart entre les rendements à court et à long terme.

En théorie, une courbe plus pentue reflète une économie saine et plus "normale". Mais la courbe actuelle - la plus pentue depuis quatre ans et qui continue d'augmenter - peut également indiquer que les perspectives d'inflation et de taux à long terme s'assombrissent.

UNE ERREUR POLITIQUE?

Cette déconnexion reflète l'augmentation de la "prime de terme" des obligations américaines, c'est-à-dire le rendement supplémentaire que les investisseurs exigent pour détenir des bons du Trésor à long terme plutôt que des titres de créance à court terme. Cette prime sur les bons du Trésor à 10 ans est proche de son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans.

Pourquoi augmente-t-elle ? En grande partie parce que l'inflation américaine et les attentes des consommateurs en matière d'inflation future sont inconfortablement élevées et que la trajectoire des finances publiques reste préoccupante. Les inquiétudes concernant l'indépendance des banques centrales n'ont pas aidé.

Les marchés à terme des taux d'intérêt s'attendent à ce que la Fed, sous la direction de Kevin Warsh, abaisse le taux des fonds fédéraux de 50 points de base cette année, mais rien n'indique que les taux à long terme suivront.

Cela signifie-t-il que les investisseurs signalent une erreur potentielle de politique, selon laquelle de nouvelles baisses de taux à ce stade conduiraient finalement à une inflation plus élevée - et à des taux plus élevés - à l'avenir?

C'est possible, mais quoi qu'il en soit, ils ne semblent pas convaincus que Kevin Warsh, ou tout autre président de la Fed, sera en mesure de faire baisser les taux sur l'ensemble de la courbe.

LE GRAND PARI

Warsh, comme Bessent, pense le contraire. Il affirme que la clé de la réduction du taux directeur, de l'abaissement des anticipations d'inflation et, en fin de compte, de la baisse des coûts d'emprunt à long terme est un boom de la productivité induit par l'intelligence artificielle. Même Powell a récemment signalé que cela pourrait aider la banque centrale à atteindre son objectif d'inflation.

Si ce scénario se réalise, les taux hypothécaires pourraient baisser, ce qui donnerait un coup de fouet au marché immobilier et stimulerait "l'effet de richesse." Les taux hypothécaires à trente ans n'ont pas été inférieurs à 6 % depuis l'été 2022. Trump, ancien magnat de l'immobilier, en est aussi conscient que n'importe qui d'autre, et il est prêt à faire quelque chose pour y remédier.

Miser sur un sauvetage de l'IA est toutefois un pari. Non seulement la capacité de l'IA à accroître la productivité n'a pas encore été prouvée, mais il est également difficile de supposer qu'elle compensera toutes les autres forces qui exercent une pression à la hausse sur l'inflation et les rendements à long terme.

La santé budgétaire de Washington à moyen et long terme reste précaire. Wall Street est en plein essor. Selon Goldman Sachs, les conditions financières n'ont jamais été aussi souples depuis quatre ans. La croissance réelle avoisine les 4 %, selon les estimations du modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta, ce qui implique une croissance nominale d'environ 7 %.

Rien de tout cela n'indique que les rendements à long terme sont sur le point de diminuer fortement ou que le taux des fonds fédéraux devrait continuer à baisser. Une nette détérioration des données économiques, un effondrement du marché de l'emploi ou un choc géopolitique pourraient inverser les perspectives, mais ce n'est probablement pas dans le programme de Bessent-Warsh.

C'est peut-être la raison pour laquelle Donald Trump, dans la perspective des élections de mi-mandat de novembre, a cherché à cibler directement les taux à long terme, en menaçant de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % et en annonçant que le gouvernement achèterait davantage de titres adossés à des créances hypothécaires.

Mais cela ne signifie pas qu'il s'abstiendra de pousser le nouveau président de la Fed à contribuer à cette cause. Le problème, bien sûr, c'est qu'il ne peut pas faire grand-chose.

