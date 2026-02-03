 Aller au contenu principal
Une professeure poignardée par un collégien en classe dans le Var, son pronostic vital engagé
information fournie par AFP 03/02/2026 à 16:40

Photo d'archive de l'intérieur d'un véhicule du Samu (Service d'aide médicale urgente), à Paris le 22 juillet 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Une enseignante d'arts plastiques, âgée de 6o ans, a été poignardée mardi dans sa classe d'un collège de Sanary-sur-Mer, dans le Var, et son pronostic vital est engagé, a indiqué le procureur de Toulon à la presse.

Les faits se sont déroulés vers 14h00. L'enseignante a reçu trois ou quatre coups de couteau portés par un élève de troisième qui a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat, a précisé Raphaël Balland.

Le ministre de l'Education, Édouard Geffray, a indiqué sur X qu'il se rendait sur place au collège La Guicharde.

"Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l'ensemble de la communauté éducative, dont je partage le vif émoi", a réagi M. Geffray.

Le préfet du Var, Simon Babre, a également annoncé qu'il se rendait dans le collège. "Le président de la République est tenu informé de l’état de santé de l’enseignante et de l’évolution de la situation", a dit son entourage à l'AFP.

Selon le rectorat de Nice, la victime a été prise en charge par le Samu pour être évacuée vers un hôpital.

    J'attends les commentaires officiels du genre " la république ne reculera pas".......forcément elle est déjà dos au mur!!!!!

