ROI-Trois réflexions en milieu de semaine — Les suppressions d'emplois liées à l'IA, le "chevalier blanc" de la Fed et l'inflation en forme de K : Mike Dolan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduit à l'intention d'autres abonnés sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan

Cette semaine, les gros titres des marchés ont mis en avant l’euphorie liée à la saison des résultats , une intervention historique visant à soutenir le yen japonais, ainsi que les rebondissements de la guerre en Iran. Mais les stratèges, qui regardent au-delà du bruit médiatique, suivent des évolutions plus profondes: la suppression d’emplois due à l’IA, les groupes de travail de la Fed dirigés par Kevin Warsh, et les différences entre l’inflation subie par les riches et celle subie par les pauvres.

Vous trouverez ci-dessous notre sélection hebdomadaire de trois de ces sujets.

LES ROBOTS ARRIVENT

Alors que tout le monde s’émerveille devant l’ampleur de la frénésie d’investissement dans l’IA lors de cette saison des résultats, son revers est également passé au crible. L’une des principales préoccupations est la rapidité avec laquelle l’IA générative et une avalanche d’applications sectorielles spécifiques vont supplanter les travailleurs plutôt que de simplement les assister. Le taux de chômage relativement bas aux États-Unis et le nombre de demandes hebdomadaires d’allocations chômage suggèrent que ce n’est pas encore un facteur majeur.

Mais la banque de Wall Street Morgan Stanley a mis au point un moyen de suivre cette tendance grâce à son « AI disruption tracker », qui passe au crible les données relatives à l’adoption de l’IA , les communiqués d’entreprises, les enquêtes sur l’emploi et les données brutes sur l’emploi. Sa conclusion: l’impact est faible mais de plus en plus visible. Au cours du premier semestre de cette année, le chômage a continué d’augmenter dans les professions fortement exposées à l’IA, tandis que les taux de chômage dans les professions peu ou moyennement exposées se sont largement stabilisés.

« Après ajustement pour tenir compte des différences de comportement conjoncturel, le chômage dans les professions fortement exposées se situe désormais à environ 0,5 point de pourcentage au-dessus de ce que les conditions globales du marché du travail laisseraient normalement présager, contre environ 0,3 point de pourcentage au moment de notre précédent rapport (en avril) », ont écrit les stratèges de la banque.

« Les professions fortement exposées représentent environ 30 % de l’emploi, ce qui implique que les perturbations du marché du travail liées à l’IA pourraient contribuer, au maximum, à hauteur d’environ 15 points de base au taux de chômage global à partir de juin 2026. »

Ce n’est pas encore le « jobsmageddon », mais les bouleversements sont bien réels — et clairement en augmentation.

BLANCHISSEMENT POUR WARSH

À plus de six semaines de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, le symposium annuel de la Fed qui se tiendra ce mois-ci à Jackson Hole, dans le Wyoming, sera au centre de l’attention . Les investisseurs sont impatients de découvrir comment les groupes de travail dirigés par le nouveau président Kevin Warsh sur la réforme de la Fed vont se concrétiser. Ces cinq groupes d’étude se pencheront sur la communication de la banque centrale , sa politique de bilan, l’analyse des données, la productivité et les cadres de lutte contre l’inflation.

De nombreux économistes de renom et anciens responsables politiques se joindront à eux, notamment l’ancien gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde, Raghuram Rajan, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mervyn King, et l’ancien gouverneur de la Banque centrale du Brésil, Arminio Fraga.

Mais un nom parmi ces personnalités retient particulièrement l’attention: celui de William White, ancien économiste en chef de la Banque des règlements internationaux (BRI) (BIS). On attribue généralement à William White le mérite d’avoir mis en garde contre la crise bancaire de 2007-2008 , en soulignant aux responsables des banques centrales qu’une politique monétaire trop laxiste était désespérément insuffisante pour contenir les bulles spéculatives des prêts hypothécaires et du crédit qui ont fini par mettre l’économie mondiale à genoux.

Selon lui, se contenter d’ atteindre des objectifs de 2 % revenait à passer à côté de l’enjeu plus large de la stabilité monétaire au sens large, et le comportement spéculatif des actifs constituait un facteur tout aussi important à prendre en compte par les banques centrales.

William White, qui a quitté la BRI en 2008 après 14 ans de service et qui siège depuis lors au sein de nombreux organes consultatifs, était un fervent détracteur de l’opinion de l’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, selon laquelle les banques centrales ne pouvaient rien faire contre la formation de bulles spéculatives. À Jackson Hole en 2003, William White avait exhorté un Greenspan réticent à s’attaquer aux bulles de crédit en relevant les taux d’intérêt de manière anticipée et en obligeant les banques à renforcer leurs réserves de fonds propres.

Véritable Cassandre de son époque, William White n’a pas été écouté, et on connaît la suite. Il rejoint aujourd’hui le groupe de travail de Kevin Warsh sur les cadres d’analyse de l’inflation. L’économiste canadien n’est bien sûr qu’une voix parmi d’autres , mais il sera fascinant de connaître son point de vue sur les modèles actuels de taux d’intérêt de la Fed, à une époque où la spéculation sur les actifs atteint des sommets, alimentée par l’engouement pour les technologies et l’intelligence artificielle.

UNE INFLATION EN FORME DE « K »?

On a longtemps supposé que les ménages les plus modestes subissaient le plus durement les pics d’inflation, principalement parce que les dépenses en alimentation, en énergie et en produits de première nécessité représentent une part plus importante de leur budget que pour les ménages plus aisés .

Mais lors de la flambée inflationniste de 2021-2023, il est apparu clairement que les versions les moins chères d’une gamme de produits ont subi une inflation bien plus forte.

Un nouveau document de travail du NBER rédigé par Kunal Sangani et intitulé « Cheapflation Cycles » (Cycles de « cheapflation ») approfondit l’analyse pour expliquer ce phénomène. À l’aide des données de scan des ventes au détail de NielsenIQ, Sangani a constaté que les producteurs avaient tendance à répercuter la hausse des coûts des intrants sur l’ensemble des produits d’une gamme de manière égale en valeur absolue — ce qui se traduisait par une hausse en pourcentage plus importante pour les versions les moins chères.

« Sur la période 2021-2023, les données désagrégées montrent une hausse des prix des produits alimentaires à consommer à domicile supérieure de 2,4 points de pourcentage pour le quintile de revenus le plus bas par rapport au plus élevé », a-t-il constaté.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI) , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.