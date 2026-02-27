ROI-Pourquoi l'or a battu le Dow Jones dans une course aux étapes clés : Marty Fridson

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , l'éditeur de Income Securities Advisor.) par Marty Fridson

Les marchés financiers ont récemment franchi deux étapes importantes. Le 26 janvier , l'or a atteint pour la première fois les 5 000 dollars l'once, et onze jours plus tard , l'indice Dow Jones a franchi la barre des 50 000. L'or a atteint sa marque en premier, ce qui n'était pas censé se produire.

Imaginez qu'en décembre 2020, un marché de prédiction ait proposé un pari sur la percée historique qui se produirait en premier. À ce moment-là, le Dow .DJI avait déjà parcouru 61 % du chemin vers son grand chiffre rond, tandis que l'or XAU= n'en était qu'à 37 %.

En extrapolant les tendances des données de 1985 à 2020, on aurait pu s'attendre à ce que le Dow Jones atteigne 50 000 en 2027 et que l'or n'atteigne pas l'objectif de 5 000 dollars avant 2035.

Or, la trajectoire de l'or a connu un rebondissement étonnant au cours des cinq dernières années. Son prix a doublé rien qu'entre 2022 et 2024. Cette hausse a permis au métal précieux de battre l'indice boursier par ce qui s'apparente à une photo-finish.

QUAND LES LIGNES DE TENDANCE ÉCHOUENT

Pourquoi les lignes de tendance n'ont-elles pas permis de prédire le résultat?

Dans le cas du Dow Jones, l'indice s'est accéléré ces dernières années avec l'afflux de capitaux sur les marchés américains après la pandémie, mais cette hausse n'était rien comparée à la montée en flèche du métal jaune.

Les analystes ont avancé plusieurs explications à l'accélération spectaculaire des gains de l'or. L'un des facteurs sous-jacents est l'instabilité géopolitique. Historiquement, les troubles ont tendance à accroître la demande de valeurs refuges. Et les raisons de s'inquiéter n'ont pas manqué ces dernières années, notamment la guerre Russie-Ukraine qui dure maintenant depuis quatre ans , les conflits au Moyen-Orient , et le drame des tarifs douaniens du président américain Donald Trump ainsi que son vœu de prendre le contrôle du Groenland . Les craintes inflationnistes ont encore renforcé l'attrait de l'or, alimentées par ce que de nombreux observateurs considèrent comme les efforts de Trump pour renforcer son influence politique sur la Réserve fédérale. Le président réclame depuis longtemps des taux d'intérêt beaucoup plus bas . Sa nomination de Kevin Warsh , un ancien partisan d'une politique monétaire plus stricte, comme prochain président de la Fed a quelque peu apaisé ces craintes à la fin du mois de janvier, ce qui a fait reculer l'or par rapport à son pic du 28 janvier. Mais il reste au-dessus du seuil des 5 000 dollars l'once. Entre-temps, les inquiétudes concernant une éventuelle reprise de l'inflation ont sapé la confiance dans le dollar. En réaction, les banques centrales d'un certain nombre de pays ont intensifié leurs achats d'or en remplacement de la monnaie américaine.

La banque centrale chinoise a certainement pris cette direction, et les ménages et les investisseurs chinois ont également contribué à la hausse. Le World Gold Council a fait état d'une augmentation de 28 % d'une année sur l'autre des achats de lingots et de pièces d'or par la population en 2025. Les ETF chinois sur l'or ont également bénéficié d'un afflux record au cours de l'année dernière.

En résumé, la hausse du Dow Jones semble avoir été une accélération des tendances existantes, tandis que la flambée de l'or dépendait de nombreux facteurs exogènes et d'un peu de spéculation - ce qui ne peut évidemment pas être prédit à l'avance.

LA SÉDUCTION DES CHIFFRES RONDS

En fin de compte, l'atteinte de ces jalons financiers a-t-elle vraiment de l'importance? Ces réalisations ont donné lieu à des affirmations prévisibles de la part des analystes et de la presse financière. Ces actifs ont franchi des seuils psychologiques "critiques", ont affirmé certains, suggérant que cela pourrait générer un élan dans cette direction.

Mais même si des chiffres ronds comme 5 000 ou 50 000 dollars ont un impact psychologique sur les investisseurs, il est probable qu'il sera éphémère.

Il suffit de penser à ce qui s'est passé lorsque le Dow Jones a atteint les seuils "psychologiquement importants" précédents: 1 000 (le 14 novembre 1972), 5 000 (le 21 novembre 1995), 10 000 (le 29 mars 1999), et 25 000 (le 4 janvier 2018).

Dans deux cas, le Dow Jones a connu une hausse à deux chiffres au cours des 12 mois suivants, mais il a chuté dans les deux autres cas. Le sentiment de satisfaction que procure le franchissement d'un niveau apparemment important par une matière première ou un indice peut donc s'estomper rapidement dès l'arrivée de nouvelles informations sur l'évolution du marché.

On peut penser que l'essor de l'investissement passif et du trading factoriel pourrait amplifier l'élan positif suscité par le franchissement d'une étape importante, mais les mouvements récents de l'or suggèrent que ce n'est pas nécessairement le cas.

La leçon à tirer de tout cela est que les investisseurs seraient bien avisés d'éviter de trop se fier à l'extrapolation des tendances de prix passées ou à l'effet durable des dernières réalisations du marché qui ont fait la une des journaux.

Les événements marquants font de bons sujets d'article, mais leur stratégie est incertaine.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Marty Fridson , l'éditeur de Income Securities Advisor. Il a été gouverneur du CFA Institute, consultant auprès du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et assistant spécial du directeur pour les rémunérations différées, Office of Management and the Budget, The City of New York).

