ROI-Les hausses de taux sont peut-être un outil peu nuancé, mais c'est tout ce dont dispose la Fed pour freiner l'inflation : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a indiqué qu’il existait plusieurs voies pour ramener l’inflation à son objectif. Malheureusement, celle qui a de loin les meilleures chances de réussir est la moins acceptable: le relèvement des taux d’intérêt. Drainer l’excès de liquidités du système financier en réduisant le bilan de la Fed, ou miser sur un boom de la productivité alimenté par l’IA pour apaiser les pressions sur les prix, sont les autres alternatives auxquelles M. Warsh a fait allusion. Mais si l’objectif est de remplir la partie du mandat de la Fed relative à la stabilité des prix et d’envoyer un signal aux marchés et au public indiquant que la lutte contre l’inflation est la priorité, ces solutions constituent de piètres substituts aux hausses de taux à l’ancienne. Actionner le levier des taux d’intérêt n’est pas une solution miracle. La politique monétaire agit avec un décalage, que l’on estimait depuis des décennies entre 12 et 24 mois. Il est impossible de déterminer avec certitude la durée de ce décalage, et il n’existe pas deux cycles économiques identiques. Mais grâce à une communication plus claire de la part des décideurs politiques — oui, les indications prospectives —, aux avancées technologiques sans précédent dans une économie rapide et axée sur les données, ainsi qu’à la numérisation des marchés financiers, ce délai de transmission s'écourte. Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a estimé qu’il pourrait être plus proche de neuf à douze mois. Quel que soit ce chiffre, les effets de transmission des modifications du bilan et des gains de productivité prennent encore plus de temps. À supposer qu’ils existent réellement. Certes, les indicateurs économiques récents ont donné à la Fed une marge de manœuvre inattendue. Mais si l’inflation reste élevée et suffisamment supérieure à 2 % pour rendre l’objectif de la banque centrale pratiquement insignifiant, Warsh sera soumis à une pression encore plus forte pour agir. Les bilans et la productivité ne suffiront pas.

EMPREINTE DE LA FED

Il convient de rappeler que la Fed a considérablement réduit son bilan par rapport au pic atteint après la pandémie, mais que l’inflation reste néanmoins supérieure à l’objectif depuis plus de cinq ans. La Fed a réduit son bilan de plus d’un quart, le ramenant à 6 600 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, contre 9 000 milliards en avril 2022. En pourcentage du PIB, il est passé de plus de 40 % en 2022 à 28 %. Mais un resserrement quantitatif supplémentaire pourrait réduire les réserves bancaires et la liquidité du système à des niveaux inquiétants, risquant ainsi une flambée dangereuse des taux du marché monétaire. En effet, la Fed augmente à nouveau progressivement son bilan en achetant des bons du Trésor précisément pour se prémunir contre ce scénario et garantir une liquidité suffisante dans une économie en croissance. Warsh bénéficie probablement du soutien des 19 membres du Comité fédéral de l’open market (FOMC) pour réduire le bilan afin de diminuer l’empreinte de la Fed sur les marchés financiers, mais pas en tant qu’outil principal de lutte contre l’inflation. Et si la Fed achète simultanément des bons du Trésor, il pourrait s’avérer difficile de rallier l’opinion publique et les marchés à une "Operation Twist" inversée .

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, souhaite lui aussi une réduction du bilan de la Fed. Mais il souhaite également une baisse des rendements des bons du Trésor à long terme, ce qui serait compliqué si la Fed mettait davantage d’obligations sur le marché, que ce soit en réduisant ses réinvestissements ou en procédant à des ventes directes.

"Toute réduction significative du bilan de la Fed prendra des années", estime Oscar Munoz, stratège chez TD Securities.

THÉORIE CONTRE RÉALITÉ L’attente avant qu’un boom de productivité lié à l’IA n’ait un impact significatif sur l’inflation pourrait être tout aussi longue. Les économistes s’accordent sur le potentiel désinflationniste de l’IA , les travailleurs augmentant leur production et les entreprises limitant leurs coûts de main-d’œuvre. Cependant, l’impact initial de cette technologie révolutionnaire sur les prix sera probablement à la hausse. Les estimations des dépenses liées à l’IA pour les prochaines années — en centres de données, puces, logiciels, construction et énergie — se chiffrent en milliers de milliards de dollars.

C’est inflationniste.

La productivité globale du travail, qui mesure la production horaire par salarié, s’est montrée assez solide ces dernières années. Elle s’est accélérée au deuxième trimestre pour atteindre un rythme annualisé de 1,4 %, contre 0,8 % (chiffre révisé à la hausse) au premier trimestre. En glissement annuel, elle se maintient légèrement au-dessus de 2 % depuis 2019. C’est un résultat solide. Mais d’autres indicateurs de productivité, plus larges, présentent des résultats mitigés. L’indice de productivité totale des facteurs (PTF) de la Fed de San Francisco a affiché des gains plus modestes ces dernières années, et sur une base glissante de quatre trimestres, l’indice PTF « ajusté en fonction du taux d’utilisation » est devenu négatif. Comme l’ont noté en mai les économistes de la Fed de San Francisco , "les gains d’efficacité plus généraux (issus de l’IA) restent pour l’instant sans suite".

John Silvia, directeur général et fondateur du cabinet de conseil Dynamic Economic Strategy, le dit plus crûment. En théorie, la croissance de la productivité, toutes choses égales par ailleurs, devrait faire baisser les coûts de main-d’œuvre et, par conséquent, l’inflation. Mais il n’y a tout simplement aucun lien entre la croissance annuelle de la productivité aux États-Unis et les taux d’inflation mesurés par l’indice PCE.

"Dans la réalité, et je me base sur les données réelles de 1982 à aujourd’hui, je ne parviens pas à établir une relation statistiquement significative entre les deux", explique-t-il.

Miser sur la productivité ou sur un bilan réduit pour remplir l’objectif de lutte contre l’inflation inscrit dans le mandat de la Fed est un pari risqué. Warsh n’aura pas beaucoup de temps pour y parvenir.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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