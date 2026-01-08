ROI-Les données obscures sur l'emploi aux États-Unis risquent d'aggraver les divisions historiques de la Fed : McGeever

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

L'instantané le plus clair du marché du travail américain sera publié vendredi, mais le rapport sur l'emploi de décembre n'apportera probablement pas assez de clarté pour combler les profondes divisions entre les responsables de la Réserve fédérale sur la trajectoire future des taux d'intérêt.

Selon certains critères, les divergences d'opinion au sein du comité de fixation des taux de la Fed - qui est depuis longtemps un organe fondé sur le consensus - sont les plus importantes depuis des décennies. Les données relatives à l'emploi sont actuellement le fil conducteur de la Fed, mais les signaux sont assez obscurs.

Certes, il existe un large consensus sur la faiblesse du marché de l'emploi. Mais suffisamment pour justifier de nouvelles baisses de taux en plus des 175 points de base déjà accordés, alors que l'inflation est proche de 3 % et sur le point d'entrer dans une sixième année au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed?

Les chiffres de l'emploi de deuxième niveau publiés mercredi n'ont pas apporté beaucoup de clarté. La croissance de l'emploi dans le secteur privé a rebondi moins que prévu en décembre, mais l'indice ISM de l'emploi dans le secteur desservices a été le plus élevé depuis près d'un an. Par ailleurs, le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) a montré que les ouvertures d'emploi en novembre étaient bien en deçà des prévisions, mais il a également noté que les licenciements avaient fortement diminué.

En fin de compte, les rapports JOLTS, ADP, l'indice ISM de l'emploi et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage de jeudi ne sont que la première partie du spectacle de vendredi, lorsque le Bureau of Labor Statistics publiera la croissance de l'emploi et le taux de chômage de décembre pour les emplois non agricoles.

Les économistes s'attendent à une croissance modeste de 60 000 emplois et à une légère baisse du taux de chômage, qui passerait de 4,6 % à 4,5 %.

Compte tenu de l'incertitude qui règne sur le marché du travail, la Fed pourrait rester en attente pendant un certain temps, en l'absence de nouvelles preuves de la faiblesse du marché du travail. Les marchés à terme des taux d'intérêt n'intègrent pas pleinement la prochaine réduction d'un quart de point de pourcentage avant le mois de juin.

LE FOSSÉ

Prédire l'action de la Fed pourrait toutefois s'avérer beaucoup plus difficile cette année, car le Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux d'intérêt est divisé comme il ne l'a jamais été.

Voici un bref récapitulatifde ce qui est ressorti de la réunion de politique monétaire de la Fed le mois dernier, au cours de laquelle elle a abaissé la fourchette cible des Fed funds de 25 points de base à 3,50-3,75 % et a publié les dernières projections économiques de son personnel:

*Le mois de décembre a été marqué par la plus forte opposition des faucons à une baisse des taux depuis 2019

*Il s'agissait de la première réunion avec trois dissidents depuis 2019

*Le "dot plot" a montré que sept responsables sur 19 s'attendent à ce que les taux se maintiennent à leur niveau actuel ou à un niveau supérieur

En effet, les votes dissidents des gouverneurs de la Fed ont atteint l'année dernière leur plus haut niveau depuis 1993, après trois décennies au cours desquelles seuls cinq votes dissidents ont été enregistrés. Jusqu'en décembre, le FOMC n'avait pas enregistré trois dissidences ou plus lors d'une seule réunion depuis 2019, un niveau de désaccord observé seulement neuf fois depuis 1990.

Cette divergence semble s'accentuer.

Les administrateurs des deux tiers des banques régionales de la Fed ont voté pour ne pas modifier le taux d'intérêt appliqué aux banques commerciales pour les prêts d'urgence. Cette recommandation a finalement été annulée par le vote du FOMC (9-3) en faveur d'une baisse du taux directeur, mais elle montre à quel point cette décision d'assouplissement était contestée.

LES PRÉSIDENTS DES BANQUES FÉDÉRALES CONTRE LES GOUVERNEURS

Malgré tous les discours sur une Fed plus dovish cette année sous la direction d'un nouveau président nommé par le président Donald Trump , la réalité pourrait être bien différente.

Trump devrait nommer le successeur de l'actuel président Jerome Powell dans le courant du mois . Jerome Powell, qui quittera ses fonctions en mai, est considéré comme une "colombe" politique naturelle. Il est connu pour ses compétences en matière de recherche de consensus, mais aussi pour sa défense acharnée de l'indépendance de la banque centrale. Son successeur aura lui aussi un penchant dovish, mais il pourrait avoir plus de mal à influencer le comité.

Cela s'explique en partie par le fossé qui se creuse entre les gouverneurs de la Fed, qui préconisent des baisses de taux, et les présidents des banques régionales de la Fed, qui sont moins enclins à ignorer l'inflation persistante.

Et, surtout, le mois dernier, le conseil des gouverneurs de la Fed a reconduit à l'unanimité 11 des 12 présidents des banques régionales de la Fed à leur poste, à l'exception du chef de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, qui part à la retraite.

En fin de compte, les décisions du FOMC en matière de taux d'intérêt cette année devraient dépendre de la question de savoir si les responsables estiment que l'inflation représente un risque plus important pour l'économie que le chômage. L'année dernière, Powell a réussi à défendre cette dernière position, mais les voix dissidentes se font de plus en plus fortes et la politique se complique.

Les investisseurs qui pensent que les baisses de taux sont acquises devraient y réfléchir à deux fois.

