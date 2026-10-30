ROI-Les déclarations confuses de Warsh ravivent les doutes quant à la crédibilité de la Fed : McGeever

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(Reproduction de la chronique de jeudi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Pendant un certain temps, entre fin août et mi-septembre, le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a semblé regagner la confiance des marchés financiers quant à la volonté de la banque centrale, sous sa direction, de ramener l'inflation à son objectif de 2 %. Après des débuts difficiles à ce poste, sa crédibilité semblait rétablie.

Mais il ne faut pas s'emballer.

Lors de sa conférence de presse de mercredi , après que la Fed eut maintenu ses taux d’intérêt inchangés entre 3,75 % et 4,00 %, M. Warsh a eu du mal à expliquer clairement pourquoi la banque centrale n’avait pas enchaîné une nouvelle hausse des taux après celle de septembre, la première depuis plus de trois ans.

Après tout, la Fed a relevé son évaluation de l’économie, passant de “solide” à “forte”, tout en admettant que l’inflation restait “trop élevée”. Warsh a certes noté que les conditions financières s’étaient quelque peu resserrées depuis la hausse des taux il y a six semaines, mais il a également déclaré qu’il n’était “ni disposé ni en mesure” de les qualifier de “tendues”.

Si les États-Unis connaissent une inflation supérieure à l’objectif, une forte croissance, un faible taux de chômage et des conditions financières non restrictives, pourquoi la Fed n’a-t-elle pas relevé ses taux?

C’était une question assez simple, posée à M. Warsh de différentes manières par plusieurs journalistes, mais il n’a pas vraiment donné aux investisseurs d’éléments sur lesquels s’appuyer, si ce n’est pour nier catégoriquement que la décision ait été influencée par les élections de mi-mandat de la semaine prochaine et pour indiquer qu’une hausse en décembre était probable.

Alors que M. Warsh a insisté sur le fait que 2 % était le seul objectif d’inflation de la Fed, le message incohérent délivré mercredi rappelait sa conférence de presse de juillet, largement critiquée. Il a fait plus d’une douzaine de références aux décideurs politiques et aux consommateurs qui “interrogent la réalité” et évaluent l’économie en “regardant par la fenêtre” – quoi que cela puisse signifier.

“Les simples mots ne font pas baisser l’inflation”, a déclaré Brian Jacobsen, d’Annex Wealth Management. C’est toujours vrai, surtout lorsque ces mots ne veulent pas dire grand-chose.

DÉFICIT DE CONFIANCE

Le marché obligataire n’a pas été impressionné.

La courbe des taux “2 ans/10 ans” US2US10=TWEB , c’est-à-dire l’écart entre les rendements de référence des bons du Trésor à 2 et 10 ans, s’est creusé de plus de 6 points de base mercredi. Cela peut sembler peu, mais il s’agit de la plus forte pentification de la courbe en une seule journée depuis le 29 juillet.

C’était le jour où trois membres du Comité de politique monétaire, favorables à une hausse des taux, s’étaient opposés à la décision de la Fed de maintenir sa politique inchangée, et où la communication confuse de Warsh avait laissé les investisseurs dans le doute quant à une éventuelle réévaluation de l’objectif d’inflation par la Fed.

Dans le même temps, le taux d’équilibre d’inflation à 10 ans a grimpé à 2,38 %, son plus haut niveau en six semaines. Ou, plus précisément, son plus haut niveau depuis le 15 septembre, la veille de la décision unanime de la Fed de relever ses taux pour la première fois depuis 2023.

Toutes ces évolutions indiquent que les opérateurs se demandent si la Fed, sous la direction de Warsh, est disposée à prendre les mesures nécessaires pour maîtriser l’inflation, qui dépasse l’objectif fixé depuis près de six ans.

DEUX PAS EN AVANT, UN PAS EN ARRIÈRE

Cela n’aurait pas dû se passer ainsi. Il semblait que Warsh avait remis le génie de la crédibilité dans sa bouteille grâce à son discours à Jackson Hole le 28 août et à sa conférence de presse d’après-réunion du 16 septembre. À ces deux occasions, il avait apaisé les inquiétudes des investisseurs concernant son engagement envers l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed.

Mais si cela représentait deux pas en avant, mercredi a marqué un pas en arrière.

Le problème de communication de Warsh tient non seulement à l’incohérence fréquente de ses messages, mais aussi au fait qu’il choisit souvent de ne pas s’exprimer au nom du Comité fédéral de l’open market (FOMC) lorsqu’il explique la décision collective de ce dernier. Cela l’expose à la critique selon laquelle le comité qu’il dirige ne serait pas uni.

À la décharge de Warsh, cela reflète peut-être simplement la réalité. Les trois voix dissidentes “hawkish” du mois dernier ont constitué le nombre le plus élevé depuis une décennie, et mercredi a marqué la première fois depuis 2002 qu’un gouverneur de la Fed et un président de banque régionale se sont opposés en prenant le même parti. En effet, il s’agissait de la première dissidence “hawkish” exprimée à la fois par un gouverneur et un président de banque régionale depuis 1990.

Mais la Fed se trouve à un tournant délicat, confrontée à la hausse des prix de l’énergie, aux inquiétudes croissantes liées à l’intelligence artificielle et à des perspectives de croissance mondiale incertaines. Les divisions, la confusion et les messages contradictoires ne font pas bonne impression.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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