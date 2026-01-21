ROI-Les consommateurs américains d'aluminium paient le coût croissant des droits de douane : Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andy Home

Les acheteurs américains d'aluminium paient désormais une prime exorbitante de 68 % par rapport au prix du London Metal Exchange (LME) CMAL3 pour obtenir du métal physique.

Il s'agit bien sûr d'une conséquence directe de l'augmentation des droits de douane par le président américain Donald Trump, qui sont passés de 10 % à 25 % en mars, puis à 50 % en juin .

Mais la prime pour la livraison physique dans le Midwest américain AUPc1 se négocie à 560 $ la tonne métrique de plus que tout coût tarifaire implicite, propulsant le prix "tout compris" de l'aluminium au-dessus de 5 000 $ la tonne.

Le pays est clairement en train de manquer d'un métal utilisé dans un large éventail d'industries, de l'automobile à l'aérospatiale en passant par la construction et l'emballage.

Sur le papier, la prime record pour les livraisons américaines devrait attirer l'offre nécessaire. En réalité, les choses ne sont peut-être pas aussi simples.

IMPORTATIONS EN BAISSE, STOCKS EN BAISSE

Les droits de douane étaient censés stimuler la production nationale d'aluminium primaire après une longue période de déclin qui n'a laissé que quatre fonderies en activité.

L'impact immédiat s'est limité au redémarrage par Century Aluminum CENX.O de 50 000 tonnes de capacité inutilisée à son usine de Mt. Holly en Caroline du Sud. L'usine d'électrolyse retrouvera sa pleine capacité d'ici juin.

Il existe une poignée de nouveaux projets, mais il faudra plusieurs années avant qu'ils ne produisent le premier métal, même s'ils peuvent rivaliser avec les grandes entreprises technologiques pour l'approvisionnement en énergie à long terme.

Dans l'intervalle, les États-Unis restent tributaires des importations de métal primaire, qui sont en baisse. Les volumes ont baissé de 14 % au cours des 10 premiers mois de 2025 par rapport à 2024.

Le Canada, historiquement le plus grand fournisseur du marché américain, a commencé à détourner ses expéditions vers l'Europe vers le mois de mai de l'année dernière.

Il a exporté 225 000 tonnes vers les Pays-Bas, 89 000 tonnes vers l'Italie et 29 000 tonnes vers la Pologne entre mai et octobre, selon le Bureau mondial des statistiques sur les métaux.

Les stocks américains de métal primaire ont diminué.

Le court laps de temps entre les hausses tarifaires n'a pas permis de constituer des stocks préventifs et les stocks nationaux ont diminué , passant de 750 000 tonnes au début de l'année 2025 à moins de 300 000 tonnes, selon les sociétés de conseil Harbor Aluminum et Wittsend Commodity Advisors.

La prime élevée des États-Unis est un signal d'alarme rouge qui indique que le pays a besoin de plus d'aluminium.

CONCURRENCE TRANSATLANTIQUE

Le problème pour les acheteurs américains est que l'Europe manque également d'aluminium. Les primes européennes en droits acquittés sont passées de moins de 200 dollars la tonne par rapport au prix au comptant du LME en juin à plus de 340 dollars la tonne.

La région est pressée par un triple choc de l'offre.

La décision de South32 S32.AX de mettre en veilleuse l'usine d'aluminium Mozal au Mozambique en raison des prix élevés de l'électricité élimine un fournisseur clé du marché européen.

Un autre fournisseur essentiel, la fonderie Grundartangi en Islande, propriété de Century Aluminum, a réduit sa production de deux tiers à la fin du mois d'octobre en raison d'une panne d'équipement. On estime qu'il faudra 11 à 12 mois pour qu'elle se rétablisse complètement.

Entre-temps, les importations de métal russe devraient être totalement interrompues cette année, conformément au 16e paquet de sanctions de l'Union européenne . Les acheteurs européens ont bénéficié d'un délai de grâce d'un an qui expire le mois prochain.

La hausse des primes locales est également soutenue par le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), qui est entré en vigueur ce mois-ci et qui augmente le prix des importations ayant une empreinte carbone plus élevée.

L'OFFRE CAPTÉE

Autrefois, les négociants auraient simplement acheté des stocks du LME et les auraient expédiés aux États-Unis pour profiter de la hausse des primes.

Toutefois, le métal russe représente une part importante du tonnage enregistré au LME (58 % à la fin du mois de décembre) et ne peut être importé aux États-Unis en raison des sanctions.

En outre, il y a beaucoup moins d'aluminium dans les entrepôts du LME que par le passé, lorsque le marché mondial était caractérisé par une offre excédentaire persistante.

L'inventaire total du LME, à la fois enregistré et stocké dans les zones d'ombre, a clôturé l'année 2025 à 669 000 tonnes, soit une baisse de 331 000 tonnes par rapport au début de l'année.

Cela témoigne des changements structurels qui s'opèrent sur le marché mondial.

Les opérateurs chinois sont désormais proches du plafond de capacité imposé par le gouvernement, ce qui signifie que le plus grand producteur mondial a atteint son pic de production ou en est très proche.

Selon l'International Aluminium Institute, la croissance de la production chinoise a ralenti, passant de 4 % en 2024 à 2 % l'année dernière.

Pourtant, les marges des fonderies ont été très rentables. Alors que le prix de l'aluminium a augmenté, celui de l'alumine, produit intermédiaire, s'est effondré. C'est le genre de combinaison qui aurait autrefois déclenché une ruée vers les capacités nouvelles ou redémarrées, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

La Chine importe également de plus en plus de métal primaire. Les volumes entrants ont augmenté de 19 % en glissement annuel au cours des 11 premiers mois de 2025. Une part importante provient de la Russie, qui s'est détournée des acheteurs occidentaux en raison des sanctions.

En revanche, les exportations chinoises de produits semi-finis ont chuté de 11 % sur la même période, reflétant la suppression du rabais fiscal sur les expéditions sortantes en décembre 2024.

Le marché mondial se resserre, un processus qui est compliqué par la fracturation simultanée des prix entre les régions.

FLUX DE PASSAGE

Si l'impact des droits de douane sur les prix américains était isolé, il serait rapidement résolu par l'arbitrage physique.

Mais ce n'est pas le cas. Le marché physique de l'aluminium comporte de nombreux éléments mobiles qui, à l'heure actuelle, contribuent à resserrer l'offre un peu partout.

Le coût élevé de l'aluminium aux États-Unis pourrait s'avérer persistant, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le consommateur final.

L'extension par l'administration Trump de droits de douane de 50 % à un large éventail de produits en aluminium en août a permis aux transformateurs intermédiaires de rester dans le coup, mais sert à accélérer la répercussion de la hausse des prix du métal primaire sur l'acheteur final.

Les consommateurs américains risquent de subir un choc si les importations ne reprennent pas rapidement.

Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes

