ROI-Les acheteurs d'or n'ont pas signé pour une volatilité record : McGeever

Les fluctuations historiques du cours de l'or et sa volatilité record ne sont pas les signes distinctifs d'une valeur refuge par excellence. Ce n'est pas ce à quoi les investisseurs, y compris les banques centrales, ont souscrit.

L'or est essentiellement une roche encombrante dont les coûts de stockage sont élevés et qui ne rapporte rien. Mais il est également considéré depuis longtemps comme l'actif le plus sûr au monde, attirant les acheteurs à la recherche d'une réserve de valeur, d'une couverture contre l'inflation, d'un refuge en période de volatilité, d'une diversification de portefeuille ou d'un mélange des quatre.

Mais les mouvements de prix extraordinaires observés ces derniers temps remettent en question ces hypothèses.

Le métal jaune a plongé de 10 % vendredi, sa plus forte chute en plus de 40 ans, pour enregistrer quelques jours plus tard sa plus forte hausse depuis 2008. La volatilité réalisée sur une semaine a dépassé les 90 %.

Cette situation fait suite à une frénésie spéculative prolongée qui a conduit le lingot à un niveau record proche de 5 600 dollars l'once en début de semaine dernière, avec notamment une hausse de 30 % au cours des quatre premières semaines de l'année 2026.

Ce n'est pas ce à quoi les investisseurs s'attendent lorsqu'ils augmentent leur allocation en or. L'or est censé être la partie la plus stable d'un portefeuille d'investissement, une ancre au milieu d'une mer houleuse d'actions, de devises et de crédits. Aujourd'hui, ce concept semble dépassé.

Lors du récent accès de volatilité, certains investisseurs à court terme, ceux qui doivent "évaluer au prix du marché", ont été contraints de vendre frénétiquement des actifs pour couvrir les pertes croissantes générées par une supposée valeur refuge.

"Les choses se gâtent et deviennent dysfonctionnelles lorsque la volatilité réalisée ou implicite atteint des niveaux aussi extrêmes", explique Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, à propos de la déroute des métaux précieux. "La capacité d'une personne à se couvrir est réduite à néant, car le coût est trop élevé."

Les plus gros acheteurs de lingots - les investisseurs à long terme qui achètent et conservent leurs titres, y compris les banques centrales et les gestionnaires de réserves - ne s'attendaient pas non plus à ce niveau de fluctuation.

L'ÉCLAT DES VALEURS REFUGES S'ESTOMPE

Les banques centrales ont absorbé des quantités record d'or depuis 2022, augmentant ainsi sa part dans leurs réserves. En effet, le métal jaune a dépassé l'euro pour devenir le deuxième actif le plus important dans les réserves des banques centrales, derrière le dollar américain.

Cette diversification pluriannuelle au détriment du billet vert a été motivée, en partie, par le malaise croissant suscité par la politique étrangère des États-Unis, notamment le recours agressif aux sanctions, ainsi que par la trajectoire budgétaire insoutenable du pays.

Les craintes d'une "dépréciation" du dollar se sont toutefois accrues parmi une cohorte plus large d'investisseurs, depuis que le président Donald Trump est revenu à la Maison Blanche et a commencé à poursuivre un mélange peu orthodoxe de politique commerciale, fiscale et étrangère. Cela semble être au cœur de la récente frénésie d'achat d'or, qui a été amplifiée par le momentum trading.

Toutefois, l'annonce faite vendredi par M. Trump de la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale remet en question le rôle de l'or en tant que principal bénéficiaire du commerce dit "d'avilissement".

M. Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale, est considéré comme un faucon politique par rapport aux autres responsables de la Fed. Cela suggère que l'orientation de la politique de la banque centrale sous sa direction devrait pencher du côté de la rigueur, au moins marginalement, crevant ainsi la bulle du commerce de l'avilissement.

QUE FERONT LES BANQUES CENTRALES?

L'or reste-t-il une bonne "couverture" dans le contexte actuel d'incertitude des marchés, de la géopolitique et des politiques?

Les analystes de BlackRock suggèrent aux investisseurs de chercher un "plan B" pour couvrir leur portefeuille, car les bons du Trésor américain n'offrent plus la même protection qu'auparavant. L'or est un bon placement tactique avec des "moteurs idiosyncrasiques", mais ne constitue pas une couverture de portefeuille à long terme.

D'autres pensent que l'or conserve sa capacité de couverture.

Les analystes de Barclays considèrent qu'il s'agit toujours d'une couverture "utile", et leurs homologues d'UBS estiment qu'il s'agit d'une couverture "attrayante", en passe d'atteindre un nouveau sommet de 6 200 dollars l'once cette année. Une allocation de portefeuille à un chiffre "moyen" est "optimale" pour ceux qui ont une affinité pour l'or, disent-ils.

La fortune de l'or à plus long terme pourrait être largement déterminée par les banques centrales. La demande officielle de lingots s'est quelque peu ralentie à la fin de l'année dernière, alors que les prix de l'or montaient en flèche, bien que les gestionnaires de réserves aient indiqué qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs achats cette année.

La chute de 20 % du cours de l'or entre jeudi et mardi leur aura offert un point d'entrée plus intéressant, mais elle pourrait aussi les inciter à réévaluer la plus ancienne valeur refuge du monde.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

