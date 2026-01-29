ROI-Le silence de Powell sur les controverses de la Fed en dit long : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

Compte tenu des nombreux débats qui agitent actuellement la Réserve fédérale , la conférence de presse du président Jerome Powell, mercredi, a été remarquable parce qu'elle était tout à fait banale.

Après que la banque centrale a annoncé qu'elle maintenait les taux d'intérêt comme prévu, M. Powell a répondu à la série habituelle de questions sur l'emploi, l'inflation et les perspectives économiques, ce qui indique que la Fed est maintenant en mode pause.

Mais le plus intéressant est ce qu'il n'a pas dit lorsqu'il a été interrogé sur les questions brûlantes concernant l'indépendance de la Fed - des questions qui menacent de saper la confiance des investisseurs dans la banque centrale. Peut-être de manière irrévocable.

Ses réponses aux questions sur ces sujets - et sur son intention de rester gouverneur après la fin de son mandat de président de la Fed en mai - ont été des variations sur le thème du "pas de commentaire": "Je n'ai rien à vous dire à ce sujet aujourd'hui", "Encore une fois, je n'ai vraiment rien à vous dire à ce sujet aujourd'hui non plus", et "Encore une fois... ce n'est pas quelque chose que je vais aborder aujourd'hui. Merci."

Les rires de résignation qui ont parcouru la salle - et un sourire en coin de M. Powell lui-même - ont démenti la gravité de l'enjeu: l'existence même de la Fed en tant qu'institution indépendante, à l'abri des pressions politiques et des préjugés partisans.

Et il ne s'agit pas seulement d'une question théorique: l'incertitude quant à l'indépendance de la Fed a déjà des répercussions sur le marché. Elle alimente la chute du dollar, le retour du discours "Sell America", la hausse des rendements obligataires à long terme et une nouvelle augmentation de la "prime de terme" sur les bons du Trésor , qui atteint des sommets pluriannuels.

Bien entendu, M. Powell n'a pas développé sa réponse vidéo au début du mois à la menace d'inculpation de l'administration Trump, il n'a pas donné son avis sur les pressions juridiques visant à renvoyer le gouverneur de la Fed Lisa Cook , il n'a pas répondu aux critiques du secrétaire au Trésor Scott Bessent pour avoir assisté à l'audition de Cook, et il n'a pas dévoilé ses projets pour l'après-mai.

M. Powell a réaffirmé son soutien à l'indépendance de l'élaboration des politiques et s'est dit convaincu qu'elle se poursuivrait. "Nous ne l'avons pas perdue et je ne crois pas que nous la perdrons", a-t-il déclaré.

Cependant, dans ce forum particulier, M. Powell n'a pas pu dire grand-chose de plus pour des raisons protocolaires et juridiques, ce qui laisse un vide de communication sur des questions d'une telle gravité. Cela en dit long sur la situation inhabituelle dans laquelle se trouve la Fed.

UNE AUTRE "RUPTURE

La semaine dernière à Davos, le Premier ministre canadien Mark Carney a parlé d'une "rupture" dans l'ordre mondial qui s'est maintenu au cours des 80 dernières années, dont la principale cause est la nouvelle orientation de Washington sous la présidence de Donald Trump. On pourrait en dire autant de la Fed, vieille de 113 ans.

Trump annoncera bientôt son choix pour le remplacement de Powell. Malgré les protestations répétées des responsables de l'administration, y compris du président, le nouveau président de la Fed sera considéré par beaucoup comme un substitut de Trump, quelqu'un qui est là pour servir les souhaits du président et défendre la cause de la baisse des taux d'intérêt.

Hier, M. Powell s'est un peu ouvert à ce sujet lorsqu'on lui a demandé quels conseils il donnerait, le cas échéant, à son successeur.

"Ne vous mêlez pas de la politique des élus. Ne vous laissez pas entraîner dans la politique élective. Ne le faites pas", a-t-il déclaré aux journalistes. "Notre fenêtre sur la responsabilité démocratique est le Congrès. Si vous voulez une légitimité démocratique, vous la gagnez par vos interactions avec nos superviseurs élus"

M. Trump a déclaré qu'il nommerait son candidat d'ici la fin du mois de janvier. Maintenant que le président a indiqué qu'il maintiendrait l'ancien favori, le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett, à son poste actuel, la liste restreinte semble s'être réduite à trois: Christopher Waller, gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, et Rick Rieder, responsable du fonds obligataire de BlackRock.

Tous trois sont favorables à une baisse des taux d'intérêt. M. Rieder est actuellement le favori, selon le site de paris Polymarket, mais l'avance qu'il a prise il y a une semaine, apparemment sans crier gare, est en train de s'amenuiser.

Il en va de même pour l'indépendance de la Fed, craignent de nombreux observateurs.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

Cette chronique vous plaît? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.