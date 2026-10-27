ROI-Le pessimisme autour de l'IA fait resurgir le spectre de la stagflation : McGeever​

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction de la chronique de lundi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

La nervosité liée à l’IA a freiné la reprise de Wall Street, relançant la demande de bons du Trésor américain alors que les investisseurs cherchent à protéger leurs portefeuilles, alors même que la flambée des prix de l’énergie attise l’inflation. Cela pourrait placer la Réserve fédérale dans une situation de stagflation peu enviable.

Pendant la majeure partie de cette année, le marché obligataire américain a été malmené par une avalanche de facteurs inflationnistes: flambée des prix de l’énergie, craintes budgétaires et essor de l’IA. Deux de ces facteurs restent très présents, mais les rendements obligataires ne suivent plus une tendance à la hausse sans retour en arrière: jeudi dernier, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR est passé sous la barre des 5 % pour la première fois depuis plus d’un mois.

Le sentiment des investisseurs à l’égard de l’IA se détériore. Bien qu’il n’y ait pas eu de déclencheur unique évident, les inquiétudes de longue date concernant les sommes colossales consacrées à cette technologie ont été exacerbées par les rapports financiers des géants de la tech, qui détaillent des plans d’investissements gigantesques. Les marchés de la dette liés à l’IA vacillent eux aussi. Même si tout cela pourrait s’avérer temporaire – un simple ralentisseur de plus dans la course à l’IA –, ce changement de climat suggère que nous sommes peut-être arrivés à un stade du cycle où presque toute nouvelle est une mauvaise nouvelle.

Si tel est le cas, cela devrait déclencher un rebond des bons du Trésor « sans risque ». Si le rouleau compresseur de l’IA commence à caler, Wall Street et l’économie réelle devraient en subir les conséquences, compte tenu de l’importance fondamentale que cette technologie a prise pour le marché boursier et la croissance économique.

Mais les perspectives budgétaires alarmantes n’ont pas changé, et les prix de l’énergie repartent en flèche: les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont progressé de 10 % la semaine dernière pour atteindre un plus haut sur six mois, au-dessus de 110 dollars le baril, ce qui laisse penser que les pressions sur les prix et les anticipations d’inflation ne sont pas près de s’atténuer.

PRESSIONS PRIX PERSISTANTES

Un coup d’œil au graphique du rendement des bons du Trésor à 10 ans montre à quel point les prix de l’énergie et le marché obligataire ont été étroitement corrélés cette année. Le plus bas niveau de clôture quotidienne du rendement à 10 ans en 2026 a été enregistré à 3,96 % le vendredi 27 février, la veille de l’attaque menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. La flambée qui s’en est suivie des prix mondiaux du brut, du gaz et des carburants a alors propulsé les rendements des bons du Trésor à leurs plus hauts niveaux depuis plus de deux décennies, les investisseurs pariant sur une intensification des pressions inflationnistes. Le rendement à 10 ans a atteint 5,36 % au début de ce mois.

Mais cette corrélation s’est rompue récemment. Les cours du pétrole se sont adoucis pendant quelques semaines à partir de la mi-septembre, mais la hausse inexorable des rendements obligataires s’est poursuivie. Aujourd’hui, les cours du pétrole ont fortement rebondi, tandis que les rendements des bons du Trésor sont en recul, ce qui a abouti jeudi dernier à une chute brutale de 20 points de base.

En règle générale, on s’attendrait à ce qu’un choc énergétique mondial ralentisse la croissance économique, poussant les investisseurs à se réfugier sur le marché des bons du Trésor. Cependant, pendant la majeure partie de cette année, le vent favorable soufflé par le phénomène de l’IA a permis à l’économie et à Wall Street de tourner à plein régime.

Si le discours sur l’IA est en train de basculer, les investisseurs obligataires devront prendre en compte la destruction potentielle de valeur et les répercussions économiques d’un éclatement de la bulle de l’IA. Cela semble contrebalancer toute crainte d’une hausse prolongée des prix de l’énergie. Mais le retour vers les bons du Trésor pourrait ne pas être aussi simple qu’il y paraît.

LE RETOUR DE LA "STAGFLATION"?

En effet, le terme de "stagflation" pourrait refaire son apparition dans le vocabulaire des investisseurs.

Une combinaison de croissance stagnante et d’inflation tenace compliquerait la tâche du Comité fédéral de l’open market (FOMC). Bien qu’il ait relevé son taux directeur en septembre, il le maintiendra presque certainement inchangé ce mercredi, à la veille des élections de mi-mandat de la semaine prochaine. Les marchés s’attendent toujours à un nouveau resserrement dans les mois à venir, mais cela suppose que les pressions inflationnistes l’emportent sur les fluctuations liées à l’IA.

La semaine dernière, les anticipations d’inflation à un an, telles que mesurées par les swaps d’inflation, ont grimpé à 2,80 %. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis juin, même si la hausse des taux des swaps d’inflation à plus long terme a été moins marquée, ce qui suggère que les investisseurs ne pensent pas que le choc énergétique se traduira par une hausse durable des prix des biens et des services.

Les responsables de la Fed miseront probablement là-dessus. Mais c’est un pari risqué.

Les prix à la production, qui constituent souvent un indicateur avancé des prix à la consommation, progressent à leur rythme le plus rapide depuis quatre ans. L’écart entre l’inflation des prix à la production et celle des prix à la consommation est également le plus large depuis quatre ans. Et il convient de rappeler que l’inflation des prix à la consommation se situe au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed depuis près de six ans.

"Tous les principaux indicateurs d’inflation devraient augmenter au cours des deux prochains mois, car les effets de base liés à la fermeture des services publics en octobre et novembre de l’année dernière créent un seuil bas pour la hausse de l’inflation", indiquent les économistes d’UBS. "Nous ne prévoyons guère de ralentissement de l’inflation avant le printemps de l’année prochaine", lorsque les effets de base liés au début de la guerre en Iran se feront sentir.

La Fed peut-elle se permettre de "faire abstraction" de la dernière flambée des prix de l’énergie, tout en espérant que les soubresauts liés à l’IA ne prennent pas des proportions démesurées?

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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