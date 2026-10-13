ROI-Le pari de Wall Street sur l'IA est désormais trop important pour échouer : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction de la chronique de lundi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Les obstacles à la poursuite de la hausse des actions tirée par l’IA sont particulièrement élevés. Et alors que des fissures commencent à apparaître dans l’édifice technologique apparemment impénétrable, les signes s’accumulent pour indiquer que le risque lié à l’IA est désormais bien plus qu’une simple “mauvaise impression”.

Alors que le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière, une série de titres négatifs liés à l’IA – allant d’une introduction en Bourse suspendue (IPO) en Australie à des informations selon lesquelles le chiffre d’affaires d’OpenAI, le créateur de ChatGPT, serait en deçà des estimations initiales – suggère que les marchés pourraient bientôt se heurter à de sérieux obstacles.

Les publications de résultats et les prévisions des grands acteurs de l’IA dans les semaines à venir pourraient apaiser ces inquiétudes. Mais la barre est haute – très haute. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 progressent de plus de 30 % en glissement annuel au troisième trimestre, les deux tiers de cette hausse provenant des secteurs de la technologie et de l’IA, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG. Certains analystes estiment que jusqu’à 80 % de la croissance totale des bénéfices attendue des entreprises du S&P 500 proviendra de ce seul secteur.

Les investisseurs ont raison de faire preuve de prudence.

Vendredi, la société australienne Firmus , un opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu son introduction en Bourse de 5 milliards de dollars. Il s'agissait de la deuxième plus grande introduction en Bourse de l'histoire du pays, et de la quatrième plus importante au niveau mondial cette année.

Il s’agissait évidemment d’un revers, mais même les bonnes nouvelles provenant des entreprises d’IA pourraient ne pas suffire. Jeudi, le sud-coréen Samsung 005930.KS , premier fabricant mondial de puces mémoire, a déclaré s’attendre à annoncer un bénéfice d’environ 80 milliards de dollars au troisième trimestre, ce qui constituerait un bénéfice trimestriel record pour toute entreprise technologique.

Le même jour, la société taïwanaise TSMC 2330.TW , premier fabricant mondial de puces en sous-traitance, a annoncé un chiffre d’affaires record de 46,7 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions et affichant une hausse de 50 % par rapport à l’année précédente. Pourtant, les actions de ces deux sociétés ont chuté.

Bien sûr, les fluctuations isolées des cours boursiers et les annonces spécifiques à certaines entreprises ne sont pas représentatives de la trajectoire d’un secteur pesant plusieurs milliers de milliards de dollars.

Mais elles s’inscrivent dans un flux constant de titres de presse peu flatteurs. N’oublions pas non plus qu’il est apparu la semaine dernière que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI pour septembre s’élevait à environ 50 milliards de dollars, soit 20 milliards de moins que les estimations précédentes.

Tout cela laisse penser que le secteur de l’IA dans son ensemble pourrait faire l’objet d’un examen particulièrement rigoureux lors de cette saison des résultats.

LA BARRE LA PLUS HAUTE

Les sommes consacrées à la révolution de l’IA, et donc celles nécessaires pour la rendre rentable, sont vertigineuses.

Le coût total du financement du déploiement de l’IA entre l’année dernière et 2032 est estimé à 10 300 milliards de dollars, soit en moyenne 3,63 % du produit intérieur brut américain par an, selon le professeur Stijn Van Nieuwerburgh de l’université de Columbia .

En tablant sur un rendement prudent de 10 % — inférieur au rendement sur investissement de 15 à 20 % que, selon de nombreux analystes, visent les investissements dans l’IA —, Van Nieuwerburgh estime que les recettes annuelles nécessaires “pour récupérer l’investissement, remplacer le capital amorti et indemniser les investisseurs pour le coût d’opportunité du capital” s’élèveront à environ 3 550 milliards de dollars d’ici 2032.

Cela représente plus de 9 % du PIB, soit à peu près ce que les Américains dépensent au total pour les véhicules à moteur, les transports, l’ameublement, les vêtements et l’énergie. Si l’on considère que le chiffre d’affaires annuel combiné d’OpenAI et d’Anthropic s’élève actuellement à environ 100 milliards de dollars, le chiffre d’affaires total devrait croître de plus de 80 % par an jusqu’en 2032 pour atteindre le total requis de 3 550 milliards de dollars, explique Van Nieuwerburgh.

“Si la durée de vie économique des équipements informatiques est plus courte, les besoins en recettes augmentent considérablement”, a-t-il déclaré.

LA PLUS GRANDE MAUVAISE AFFECTATION DE RESSOURCES DE TOUS LES TEMPS?

Jusqu’à présent, les bénéfices des entreprises d’IA et de technologie ont, pour l’essentiel, répondu aux attentes en forte hausse de Wall Street. Peuvent-elles continuer sur cette lancée?

Michael Cembalest, de JPMorgan Private Bank, indique que les actions liées à l’IA, qu’il réduit à 41 titres, ont représenté 75 % des rendements du S&P 500, 80 % de la croissance des bénéfices et 90 % de la croissance des dépenses d’investissement depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022. C’est un fardeau extraordinairement lourd pour un si petit nombre d’entreprises.

Les perspectives présentées par les directeurs généraux et les directeurs financiers de ces 41 entreprises au cours des prochaines semaines pourraient indiquer si une correction du marché se profile à l’horizon – et quelle pourrait en être l’ampleur.

L’IA est de loin le plus grand boom d’investissement de l’histoire des États-Unis. Pourrait-elle également finir par être la plus grande mauvaise allocation de capitaux?

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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