ROI-La tempête des obligations, la stratégie de Trump sur le diesel et l'effet "Muse" : la semaine financière en cinq graphiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs.)

par Anna Szymanski

Chaque vendredi, la rubrique "Reuters Open Interest" ("ROI") résume la semaine financière en cinq graphiques clés, mettant en lumière les principales tendances, les surprises et les mouvements passés inaperçus qui ont marqué les cinq derniers jours.

1. LA CHUTE DES OBLIGATIONS

MIKE DOLAN, chroniqueur "Finance & Markets" du ROI: Alors que certains investisseurs se demandaient s’il était temps de se tourner à nouveau vers les marchés obligataires malmenés, une nouvelle déroute cette semaine a apporté une réponse claire: pas encore.

Les rendements des obligations d'État ont atteint mercredi et jeudi de nouveaux sommets, les plus élevés depuis plusieurs décennies, une situation aggravée par des données très solides sur l'activité économique américaine, des inquiétudes croissantes concernant la dette publique et le retour des cours du pétrole au-dessus de la barre des 100 dollars .

Cette vague de ventes s’est répercutée à travers le monde, le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR atteignant son plus haut niveau en 22 ans et celui des obligations japonaises à 10 ans JP10YT=RR son plus haut niveau en 30 ans.

2. AMUSÉ?

ANNA SZYMANSKI, rédactrice en chef de ROI: Muse, le nouvel assistant IA de Meta META.O , a enregistré quelque 2,5 millions de téléchargements au cours des 13 premiers jours suivant son lancement, se rapprochant des 3,1 millions de ChatGPT sur la même période.

L’adoption rapide de cet outil a contribué à raviver l’enthousiasme pour l’IA en début de semaine, les actions de Meta ayant bondi de plus de 11 % lundi. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont suivi le mouvement, propulsant l’indice Nasdaq .IXIC à un record de clôture et faisant d’AMD

AMD.O le dernier fabricant de puces en date à franchir la barre des 1.000 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Mais alors même que Muse fait grimper les actions exposées au développement des infrastructures d’IA, l’entreprise pèse également sur les valeurs financières et celles du secteur des voyages en ligne, les investisseurs craignant que ses capacités en matière d’achats et de réservation de voyages n’aident les consommateurs à trouver des alternatives moins coûteuses et ne viennent concurrencer les acteurs en place.

3. ALIMENTER LE CHAOS

RON BOUSSO, chroniqueur énergie chez ROI: Mardi, le président américain Donald Trump a apporté son soutien à l’idée de restreindre les exportations de diesel, plongeant les marchés mondiaux du pétrole et du diesel dans la tourmente.

Cette vive réaction reflète le rôle crucial que jouent les États-Unis sur le marché du diesel, en particulier depuis le début de la guerre avec l’Iran. Aujourd’hui, ils représentent environ un cinquième des exportations mondiales de diesel par voie maritime, après une hausse de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2025 pour atteindre environ 1,3 million de barils par jour cette année, selon Kpler.

Mercredi après-midi, la Maison Blanche est revenue en partie sur les déclarations du président, laissant entendre qu’elle préférerait travailler avec les raffineurs américains de manière "plus simple, volontaire et coopérative" pour augmenter la production – mais les marchés mondiaux de l’énergie restent sur le qui-vive. Si une interdiction d’exportation de diesel pouvait entraîner une baisse éphémère des prix aux États-Unis, elle créerait presque certainement des problèmes plus graves ailleurs et conduirait finalement à des prix encore plus élevés aux États-Unis.

4. PARTAGE DU POUVOIR

JAMIE MCGEEVER, chroniqueur chez ROI Markets: Les présidents Donald Trump et Xi Jinping se rencontrent cette semaine à Washington , dans le but de combler les divergences importantes entre les deux superpuissances mondiales sur toute une série de questions clés, notamment le commerce, l’intelligence artificielle et la défense. Aucun fossé entre les États-Unis et la Chine ne sera toutefois plus large que l’écart entre les rendements obligataires des deux pays.

Il est peut-être symbolique que, le jour même du sommet, l’écart entre les deux ait atteint un niveau record de près de 350 points de base. Les coûts d’emprunt américains s’envolent face à une inflation élevée, tandis que ceux de la Chine sont en baisse alors que la menace de déflation continue de peser sur l’économie. Aucune des deux parties ne semble "l’emporter".

5. PUMP VS PLUG

GAVIN MAGUIRE, chroniqueur sur la transition énergétique mondiale pour ROI: L’adoption croissante des véhicules électriques (EV) aux États-Unis crée un marché des carburants à deux vitesses , où les coûts de certains automobilistes sont dictés par les marchés mondiaux du pétrole et ceux d’autres par les prix locaux de l’électricité.

L'écart de prix entre les marchés de l'essence les moins chers et les plus chers est d'environ 2,17 dollars le gallon, soit un écart plus faible que la fourchette de 2,30 dollars observée pour les coûts de recharge des véhicules électriques d'un État à l'autre.

Le prix moyen national de l’essence s’élève actuellement à environ 4,43 dollars, soit environ 180 % de plus que le coût moyen de recharge d’un véhicule électrique de taille moyenne; les véhicules électriques sont ainsi actuellement plus avantageux que l’essence dans tous les États en termes de coûts de recharge.

Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas le point de vue de Reuters News, qui, conformément à ses principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.