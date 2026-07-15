ROI-La surprise liée à l'inflation américaine n'apporte à Warsh qu'un bref répit : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s'est sans doute réjoui de la baisse surprise de l'inflation américaine le mois dernier , mais sa marge de manœuvre en matière de taux d'intérêt restera limitée.

Les chiffres publiés mardi ont montré que les pressions sur les prix s'étaient nettement atténuées en juin, bien plus que prévu, notamment dans l'indice des prix à la consommation « de base » (CPI), qui exclut les produits alimentaires et l'énergie. Cela a entraîné la plus forte révision à la baisse des anticipations de resserrement monétaire de la Fed sur les marchés des contrats à terme sur taux d'intérêt depuis février. Cela rend un peu creux les commentaires formulés lundi par le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , concernant la nécessité potentielle d’une hausse le plus tôt possible, et de nombreux économistes estiment que la Fed pourrait ne pas agir du tout cette année. Si ce recul de l’IPC sous-jacent incite à un optimisme prudent, il convient toutefois de ne pas accorder trop d’importance aux chiffres d’un seul mois. Warsh l’a lui-même souligné mardi, en déclarant aux législateurs américains qu’il ne "sélectionnerait pas" ce moment comme un signe de progrès.

"Certains pourraient examiner les données de ce matin et s’exclamer: "Oh, mission accomplie, tout va pour le mieux." Ce n’est pas mon point de vue", a déclaré Warsh.

LES COURBES SE PENTIFIENT La mission de la Fed est loin d’être accomplie. L’IPC global et l’IPC sous-jacent annuels – ainsi que l'inflation mesurée par les dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur privilégié par la Fed – se situent tous au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale depuis plus de cinq ans. Il s’agit de la plus longue période pendant laquelle l’IPC sous-jacent est resté systématiquement au-dessus de l’objectif depuis 1987-1994.

C’est un bilan difficile à défendre pour n’importe quel président de la Fed, en particulier pour celui qui occupe ce poste depuis à peine un mois et dont la mission première est de convaincre les Américains que les années d’"instabilité" des prix sont révolues. Étant donné que Warsh a été nommé par un président , qui a vigoureusement appelé à des baisses de taux malgré une inflation élevée, le nouveau président de la Fed voudra prouver aux consommateurs, aux entreprises et aux marchés financiers que ses références en matière de lutte contre l’inflation sont irréprochables.

"Les membres de notre comité ne tolèrent pas une inflation qui reste élevée. Et nous partageons un engagement résolu à rétablir la stabilité des prix", a-t-il déclaré aux législateurs.

On ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il dise autre chose. Mais les marchés vont désormais observer si cette rhétorique forte s’accompagne d’actions concrètes. Si la surprise de l’IPC de juin s’avère n’être qu’un feu de paille, et non le début d’une tendance à plus long terme ramenant l’inflation vers son objectif, Warsh sera-t-il prêt à relever les taux?

L’attention se porte désormais sur le rapport d’inflation PCE de juin, qui sera publié le 30 juillet. Les pondérations et les méthodes de calcul utilisées par le PCE et l’IPC étant différentes, il est peu probable qu’il y ait une surprise à la baisse aussi importante dans deux semaines.

Le secteur des logiciels, qui a fortement progressé dans le rapport sur l’IPC, a une pondération bien plus importante dans l’indice PCE. Le logement, qui a largement contribué à la faiblesse de l’IPC, représente 35 % de l’IPC contre seulement 16 % dans le PCE.

Les économistes de Goldman Sachs et de Pantheon Macro font partie de ceux qui estiment que l’inflation sous-jacente mesurée par le PCE a légèrement ralenti, passant de 3,4 % en mai à 3,3 % en juin. Ce serait un pas dans la bonne direction, mais pas un changement significatif.

LE JEU DES PONDÉRATIONS Dans le même temps, l’économie continue de tourner à plein régime et les prix de l’énergie remontent, le brut américain

CLc1 est désormais 20 % plus élevé qu’il y a un an. La variation en glissement annuel est brièvement passée en territoire négatif le mois dernier après l’annonce d’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran , mais la reprise des hostilités a fait retomber cet espoir.

Le pétrole est bien sûr directement exclu de l’inflation sous-jacente, mais il a un impact indirect par le biais d’effets de second tour. La hausse des coûts de production et de transport se répercute généralement sur les prix des denrées alimentaires et les prix sous-jacents, tandis qu’un pétrole plus cher peut également faire grimper les anticipations d’inflation, ce qui fait indirectement augmenter les prix sous-jacents.

Les marchés ne considèrent certainement pas que la mission en matière d’inflation soit accomplie. Alors que les taux implicites et les rendements à court terme ont baissé mardi, d’autres signaux émanant du marché obligataire suggèrent que les investisseurs estiment que retarder les hausses de taux — voire ne pas resserrer la politique monétaire du tout — pourrait être une erreur. La courbe des taux américaine s’est pentifiée, les rendements à court terme ayant baissé plus fortement que ceux à long terme, l’écart entre les rendements à 2 ans US2YT=RR et à 10 ans

US10YT=RR enregistrant son plus fort élargissement depuis mai et l’écart 2 ans/30 ans son plus fort élargissement depuis mars.

De même, les taux d’inflation d’équilibre à court terme ont baissé tandis que les taux à long terme sont restés globalement stables. L’inflation d’équilibre correspond à la différence entre le rendement d’une obligation nominale et celui d’une obligation indexée sur l’inflation de même échéance; elle constitue une prévision implicite de l’inflation moyenne sur l’horizon temporel concerné.

Toutes ces évolutions indiquent que les opérateurs estiment que les pressions inflationnistes à long terme persisteront si la Fed ne resserre pas suffisamment sa politique monétaire.

Dans un monde idéal, Warsh préférerait sans doute laisser l’inflation redescendre d’elle-même, ce qui donnerait à la Fed la marge de manœuvre nécessaire pour soutenir le marché du travail par des baisses de taux si besoin. Mais comme l’a déclaré lundi son collègue Chris Waller , "surveiller l’inflation d’un œil sévère" pourrait ne pas suffire.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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