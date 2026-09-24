ROI-La remontée du dollar indique au Trésor de Trump que la “maison” est en train de perdre : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

par Jamie McGeever

La flambée du dollar, alimentée par des données économiques américaines solides , une Réserve fédérale aux accents bellicistes et la hausse des rendements obligataires , s'accélère. Un Trésor américain de plus en plus interventionniste ne verra pas cela d'un bon œil – et cela rappelle que, pour que les actions sur les marchés soient efficaces, les gouvernements doivent être prêts à voir les choses en grand.

Le dollar .DXY avait chuté de 10% l’année dernière, enregistrant sa pire année depuis 2017, et l’on s’attendait largement à ce qu’il poursuive sur cette trajectoire cette année. Fin janvier, il stagnait à son plus bas niveau depuis quatre ans. Mais il a rebondi de 6% depuis lors, et sa dynamique s’accélère désormais fortement.

Une nouvelle appréciation semble probable. Comme l’ont déclaré mercredi les analystes de HSBC, “le dollar a été “libéré de la dépréciation””.

Cette remontée vient doucher le discours sur la “dépréciation du dollar” lancé l’année dernière. Les investisseurs étrangers ne se détournent manifestement pas du billet vert. Si cette nouvelle peut être bien accueillie à la Maison Blanche, ce revirement sape toutefois certains des principaux objectifs économiques de l’administration Trump, notamment la relance de l’industrie manufacturière américaine et la réduction de l’énorme déficit commercial, qui reposent sur un taux de change plus compétitif. De plus, l’un des principaux moteurs de cette tendance – la flambée des rendements obligataires – est exactement à l’opposé de ce que vise le Trésor.

Tout cela remet en question les méthodes interventionnistes sur les marchés des devises et des obligations auxquelles le secrétaire au Trésor Scott Bessent a eu recours cette année.

Fin juillet, le Trésor a agi avec les autorités japonaises pour tempérer la vigueur fulgurante du dollar face au yen. Trois semaines plus tard, Bessent s’est concentré sur les coûts d’emprunt à long terme des États-Unis, annonçant que le Trésor augmenterait le volume des rachats programmés de dette à long terme, une mesure que la plupart des observateurs ont perçue comme une tentative de faire baisser les rendements de ces obligations.

Ces deux initiatives ont été fièrement mises en avant par Bessent, qui s’est ensuite vanté: “Je dispose d’informations asymétriques. C’est moi qui mène la danse désormais… Vous pouvez parier contre moi si vous le souhaitez.”

Eh bien, les investisseurs parient contre lui. Le cours du yen JPY= est désormais de retour dans la “zone d’intervention”, proche de 160 pour un dollar. Parallèlement, les rendements des bons du Trésor à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 22 ans.

La dure réalité, c’est qu’il n’est pas si facile d’imposer sa volonté au marché américain des bons du Trésor, qui pèse 30.000 milliards de dollars, ni au marché mondial des changes (FX), qui brasse 10.000 milliards de dollars par jour.

LA PUISSANCE DE FEU DES BANQUES CENTRALES

Certaines interventions gouvernementales menées au fil des décennies ont porté leurs fruits. Les principaux enseignements à en tirer sont que les paroles doivent être soutenues par une force écrasante, que l’ampleur de l’action doit être considérable et que, bien souvent, les mesures doivent être multilatérales.

Dans les années 1980, les banques centrales les plus puissantes du monde ont cherché à affaiblir le dollar surévalué. L’“accord du Plaza” de 1985 a entraîné l’énorme dépréciation du dollar qu’elles souhaitaient, une chute si forte qu’il a fallu l’“accord du Louvre”, deux ans plus tard, pour la ralentir. De même, l’intervention coordonnée visant à soutenir l’euro naissant fin 2000 a marqué ce qui reste à ce jour le plus bas historique de la monnaie.

Lorsqu’on tente de gérer les coûts d’emprunt des gouvernements par le biais de l’assouplissement quantitatif (QE), l’ampleur, la force et la crédibilité sont essentielles. Cette politique d’assouplissement quantitatif a d’abord été mise en œuvre par la Banque du Japon au début des années 2000, puis par la Fed en réponse à la crise financière mondiale. Elle a fonctionné, mais il a fallu des milliers de milliards de dollars et de yens, ainsi qu’un message clair indiquant que d’autres mesures seraient prises si nécessaire.

Dans le même ordre d’idées, la promesse improvisée du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, au plus fort de la crise de la dette de la zone euro en juillet 2012, de faire “tout ce qu’il faudra” pour sauver l’euro, a porté ses fruits en grande partie parce que les marchés ont cru qu’il était sincère. D’énormes vagues d’assouplissement quantitatif ont suivi.

En comparaison, les récentes mesures prises par le Trésor américain ne sont que des gouttes d’eau dans l’océan des interventions. Bien sûr, elles ne sont pas censées être comparables. Elles visent à remédier à des poches d’illiquidité du marché et à une volatilité indésirable, selon Bessent. Mais même si cela est vrai, leur faible ampleur signifie que leurs chances d’aboutir à autre chose qu’une solution temporaire sont minces.

Ainsi, après que Bessent eut proclamé qu’il pouvait maîtriser des marchés de plusieurs milliers de milliards de dollars à l’aide de mesures modestes, le Trésor est désormais confronté aux coûts d’emprunt les plus élevés depuis des décennies et à un dollar en pleine remontée.

“Le principal obstacle à l’achat du dollar était la crainte d’une dépréciation. Le principal obstacle à la vente du dollar est les écarts de taux nominaux et réels attractifs”, a déclaré mercredi Steven Englander, de Standard Chartered.

Le discours sur la “dépréciation” du dollar avait fait son chemin en début d’année, alors que le billet vert se trouvait à son plus bas niveau depuis quatre ans et continuait de chuter. Mais le rebond extraordinaire des prévisions concernant la trajectoire des taux d’intérêt américains a mis fin à ce discours. Les craintes de dépréciation, telles qu’elles se présentent, semblent se concentrer sur les obligations américaines. Peut-être que “la maison” ne gagne pas toujours.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.