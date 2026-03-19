ROI-La première décision de Kevin Warsh en tant que président de la Fed pourrait être une hausse des taux : McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

En supposant que Kevin Warsh succède à Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale d'ici la mi-mai comme prévu, l'une de ses premières actions pourrait être de présider à une hausse des taux d'intérêt, un véritable baptême du feu qui soulèverait l'ire de son patron, le président Donald Trump.

Le conflit au Moyen-Orient ayant déclenché un choc énergétique mondial massif, le pétrole s'envolant au-dessus de 100 dollars le baril, et les chiffres de l'inflation américaine d'avant le conflit étant déjà au rouge, ce scénario n'a rien d'extravagant. Les responsables de la Fed en discutent et les marchés financiers l'évaluent désormais.

La Fed a laissé sa politique inchangée mercredi, comme prévu, en maintenant la fourchette cible des fed funds à 3,50-3,75 %. Les responsables ont également maintenu leurs prévisions d'une baisse de taux d'un quart de point cette année et d'une autre l'année prochaine.

Toutefois, le vent souffle dans la direction opposée, bien que l'idée que la prochaine action de la Fed pourrait être une hausse des taux soit antérieure au récent choc énergétique. Les décideurs politiques en ont discuté toute l'année.

OPTIONS FLIP

Le procès-verbal de la réunion de janvier de la Fed montre que "plusieurs participants" ont indiqué qu'ils soutiendraient une description "bilatérale" des décisions futures de la Fed, reconnaissant ainsi la possibilité que la prochaine décision soit une hausse des taux.

M. Powell a minimisé cette possibilité à l'époque, déclarant aux journalistes lors de sa conférence de presse de janvier: « Nous n'écartons aucune possibilité, mais personne n'envisage aujourd'hui - personne n'envisage - que la prochaine décision sera une hausse des taux. »

Il a été un peu moins direct mercredi, déclarant aux journalistes qu'un resserrement avait été à nouveau discuté, ajoutant: "La grande majorité des participants ne considèrent pas cela comme leur scénario de base, mais bien sûr, nous n'écartons aucune possibilité."

Non seulement le sujet a été abordé, mais le résumé révisé des projections de taux des responsables montre qu'un responsable politique a prévu une hausse des taux pour l'année prochaine. Si les pressions inflationnistes persistent, ce responsable ne fera pas longtemps cavalier seul.

La synthèse révisée montre que sept des 19 responsables de la fixation des taux de la Fed s'attendent à ce que les taux restent inchangés cette année, sept envisagent une réduction d'un quart de point et cinq pensent que deux seront nécessaires.

Les traders doutent qu'il y aura un nouvel assouplissement. Les prix du marché des produits dérivés montrent que la probabilité d'une baisse des taux cette année est proche de zéro et, selon les analystes de JPMorgan, les options à terme "SOFR" de décembre 2026 impliquent une probabilité d'environ 20 % d'une hausse d'ici la fin de l'année.

LE TEMPS NE JOUE PAS EN SA FAVEUR

Ce serait un terrain difficile pour Warsh. Ce serait un anathème pour Trump, un défenseur de longue date des taux d'intérêt bas qui a fustigé un Powell "incompétent" pour avoir "trop tardé" à opérer des baisses. M. Trump a même déclaré lundi que la Fed devrait tenir une "réunion spéciale" pour réduire les taux immédiatement. Cette déclaration a été faite un jour avant le début de la réunion de politique générale prévue pour deux jours.

M. Trump s'attend à ce que M. Warsh fasse pression en faveur d'une baisse des taux.

« S'il était arrivé en disant "Je veux les augmenter", il n'aurait pas obtenu le poste », a déclaré M. Trump à la chaîne NBC le mois dernier.

Mercredi, M. Powell a indiqué que la poursuite de l'assouplissement dépendait de la baisse de l'inflation des biens et des services hors logement, ainsi que de la disparition rapide des effets ponctuels sur les prix des droits de douane et, à présent, du choc énergétique.

L'inflation des prix à la production de février, publiée plus tôt dans la journée de mercredi, suggère qu'il s'agit là d'un vœu pieux. Le taux annuel de base a bondi à 3,9 %, ce qui, selon les économistes de Morgan Stanley, porte l'inflation PCE de base annualisée sur trois mois - la mesure préférée de la Fed - à 4,56 %. C'est plus du double de l'objectif de 2 % de la Fed. N'oublions pas qu'il s'agit de chiffres antérieurs au choc pétrolier.

L'inflation est supérieure à l'objectif de la Fed depuis cinq ans et tout indique qu'elle augmentera à court terme. M. Powell craint également, à juste titre, que le choc pétrolier n'entrave les dépenses de consommation et ne crée des effets de richesse négatifs, ce qui nuirait à l'emploi et à la croissance à plus long terme.

M. Powell n'a plus qu'une seule réunion de politique générale prévue en tant que président de la Fed. Il peut probablement se permettre d'attendre et de voir comment ces dynamiques se déroulent. Warsh n'aura pas ce luxe.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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