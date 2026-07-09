ROI-La pénurie d'aluminium relance des fonderies occidentales à l'arrêt depuis longtemps : Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters) par Andy Home

Le choc d'approvisionnement provoqué par la guerre en Iran redonne vie aux anciennes fonderies d'aluminium occidentales.

Aux États-Unis, Magnitude 7 Metals remet en service la fonderie de New Madrid, dans le Missouri.

De l’autre côté de l’Atlantique, le producteur norvégien Hydro NHY.OL a annoncé la remise en service partielle de la fonderie de la coentreprise Slovalco en Slovaquie.

Ces deux usines étaient à l’arrêt complet depuis plusieurs années, victimes de la faiblesse des cours de l’aluminium et de la flambée des prix de l’énergie qui a suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Ces redémarrages revêtent une importance politique considérable pour Washington et Bruxelles, qui cher chent tous deux désespérément à réduire leur dépendance vis-à-vis des importations d’un métal omniprésent dans un large éventail de secteurs industriels.

Aucune de ces deux initiatives ne changera grand-chose à l’échelle mondiale, mais le retour de ces fonderies « zombies » montre à quel point le marché de l’aluminium a évolué depuis le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient en février.

DE RETOUR D'ENTRE LES MORTS (À NOUVEAU)

New Madrid, d’une capacité de production annuelle de 263 000 tonnes métriques, a commencé ses activités en 1971, initialement sous la propriété de la société canadienne Noranda.

Mise à l’arrêt en 2016, elle a été remise en service par la société privée Magnitude 7 Metals en 2018, puis fermée à nouveau sans préavis début 2024. La fonderie avait la triste particularité d’être l’usine la plus polluante du pays en 2019.

Il est prévu de redémarrer d’ici la fin de l’année une ligne de productionde 75 000 tonnes par an(tpy), avec la possibilité d’une nouvelle montée en puissance de l’activité en 2027.

La relance de New Madrid a sans aucun doute été favorisée par le doublement, l’année dernière, des droits de douane sur l’aluminium , portés à 50 %, décidé par le président américain Donald Trump.

La prime qui en résulte pour les livraisons aux États-Unis a grimpé en flèche pour atteindre 2 375 dollars par tonne par rapport au prix de base de la Bourse des métaux de Londres (LME)

CMAL3 .

Mais tout aussi déterminant pour la reprise de New Madrid est la hausse du prix de base du LME, passé de 2 200 dollars la tonne début 2024 à 3 165 dollars aujourd’hui, même après le dénouement récent – et peut-être prématuré – de la prime de guerre.

REBOND EN SLOVAQUIE

L’usine Slovalco, détenue à 55,3% par Hydro et à 44,7% par le groupe Penta Investments, spécialisé dans l’Europe centrale, prévoit également de remettre en service une capacité de 75 000 tonnes.

Cette décision repose sur un nouvel accord d’approvisionnement en électricité conclu avec la société publique d’hydroélectricité Vodohospodarska Vystavba et sur un mécanisme de compensation des coûts indirects liés au carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ETS).

Ce dernier doit encore être approuvé par la Commission européenne.

L’Europe a perdu environ la moitié de sa capacité de fusion d’aluminium primaire depuis 2022, ce qui fait de cette remise en service une victoire importante tant pour la Slovaquie que pour l’Europe.

Toutefois, les coûts élevés de l’électricité, désormais combinés aux réglementations de l’Union européenne en matière d’émissions, continuent de créer un environnement d’exploitation très difficile pour les fonderies d’aluminium, grandes consommatrices d’énergie.

Hydro a indiqué que la remise en service des 100 000 tonnes de capacité restantes chez Slovalco « dépendra des conditions-cadres de l’ETS au-delà de 2030, ainsi que de contrats d’approvisionnement en électricité supplémentaires ».

UNE FENÊTRE D’OPPORTUNITÉ

La guerre en Iran a entraîné une chute de la production d’aluminium dans le Golfe de 2 millions de tonnes en rythme annualisé, en raison à la fois de frappes directes de missiles sur deux usines et de contraintes logistiques pesant sur d’autres.

La production chinoise ayant atteint le plafondde capacité de 45 millions de tonnes par an fixé par le gouvernement, un marché caractérisé par des années de surproduction est passé à un déficit à une vitesse alarmante.

Les stocks du LME ont été mobilisés pour combler les lacunes de la chaîne d’approvisionnement qui en ont résulté, le stock total, y compris le métal hors garantie, étant désormais inférieur à 400 000 tonnes.

La guerre a accentué les dépendances existantes vis-à-vis des importations, tant aux États-Unis qu’en Europe, ouvrant ainsi une fenêtre d’opportunité pour la remise en service de capacités actuellement inutilisées.

La durée pendant laquelle cette opportunité restera d’actualité reste toutefois incertaine.

D'autres maillons de la chaîne d'approvisionnement mondiale réagissent également.

La Chine a augmenté ses exportations de produits semi-finis, tels que les barres, les tiges et les feuilles, afin de tirer parti de la pénurie de métal en Occident. Les exportations de ces produits ont baissé de 9,4% l’année dernière par rapport à 2024, mais ont progressé de 10% au cours des cinq premiers mois de cette année. Le total de 595 000 tonnes enregistré en mai constitue le volume mensuel le plus élevé depuis novembre 2024.

Les acteurs chinois investissent également massivement dans la construction de nouvelles capacités de fusion en Indonésie.

Selon la banque Macquarie, un nouveau projet, Juwan, d’une capacité de 270 000 tonnes par an, a atteint sa pleine capacité en janvier.

Un autre projet, lacoentreprise Adaro ADMR.JK , a effectué ses premières livraisons à l’exportation le mois dernier, selon Export Genius, une plateforme de données commerciales.

Adaro vise à porter sa capacité à 1,5 million de tonnes par an, dans le cadre d’une hausse plus générale de la production nationale qui pourrait voir plus de 10 millions de tonnes de nouvelle capacité annuelle se mettre en place au cours des prochaines années.

Cela permet de replacer dans leur contexte les redémarrages combinés de New Madrid et de la Slovaquie, d’une capacité de 150 000 tonnes par an, quelle que soit leur importance politique.

Beaucoup dépend désormais de la suite des événements au Moyen-Orient.

Le cours de l’aluminium au LME a fortement chuté suite aux signes de désescalade et aux espoirs de normalisation dans les fonderies du Golfe touchées par la crise.

Cette perspective commence à paraître optimiste compte tenu de la reprise des frappes américaines et des représailles iraniennes.

La fenêtre d’opportunité pour de nouvelles remises en service reste ouverte pour l’instant.

(Les opinions exprimées ici sont celles d’Andy Home , chroniqueur pour Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez « Reuters Open Interest » (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.