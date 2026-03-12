 Aller au contenu principal
ROI-La hausse du pétrole assombrit les perspectives de bénéfices ensoleillées de Wall Street : McGeever
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 00:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique de mercredi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Les entreprises américaines sont confrontées à des prix du pétrole structurellement plus élevés cette année, même si la guerre contre l'Iran se termine bientôt, ce qui signifie que les investisseurs pourraient devoir revoir leurs prévisions de bénéfices pour 2026.

Au début de l'année, le consensus sur les perspectives du pétrole pour 2026 était plutôt baissier, tandis que les prévisions de bénéfices de Wall Street étaient plutôt optimistes.

Ces dernières n'ont pas changé. Vendredi, les estimations de croissance des bénéfices pour l'ensemble de l'année 2026, selon les données de LSEG, s'élevaient à près de 16 %, contre 14 % l'année dernière et 12 % l'année précédente.

Toutefois, ces perspectives optimistes supposent un prix moyen du pétrole proche de 60 dollars le baril cette année - une attente qui s'est évanouie avec les frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février et la perturbation de l'approvisionnement qui s'en est suivie.

La volatilité du marché pétrolier a été très forte. La semaine dernière, le pétrole brut a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire jamais enregistrée et a atteint près de 120 dollars le baril cette semaine, avant de chuter en raison de l'espoir d'une fin rapide du conflit.

Même si le pétrole continuera probablement à baisser lorsque la guerre finira par s'apaiser, le mal est fait. Le système énergétique mondial, finement réglé, a été bouleversé, les infrastructures ont été touchées et la surabondance attendue de l'offre s'est évaporée.

Les prix moyens du pétrole cette année seront presque certainement beaucoup plus élevés que ce que les entreprises avaient prévu dans leur budget au 1er janvier. Les entreprises absorberont une partie de cette hausse, et les consommateurs en ressentiront certainement les effets. D'une manière ou d'une autre, les bénéfices des entreprises seront réduits.

DÉCHIRER LES PRÉVISIONS

Lors d'un sondage Reuters réalisé en décembre, le consensus sur les prévisions moyennes pour 2026 concernant le pétrole brut Brent LCOc1 était de 61,27 dollars le baril, l'offre excédentaire étant censée compenser les éventuelles perturbations de l'offre dues aux tensions entre les États-Unis et l'Iran qui s'envenimaient. Cela aurait représenté une baisse de 7 % par rapport à la moyenne de 68,20 dollars en 2025.

Ces prévisions ont depuis été invalidées.

Mardi, les analystes de HSBC ont relevé leur prévision moyenne pour 2026 du Brent de 65 à 80 dollars et celle du brut américain West Texas Intermediate CLc1 de 61 à 76 dollars, soit des hausses respectives de 23 % et 25 %.

Mardi également, l'Administration américaine d'information sur l'énergie a relevé ses prévisions moyennes pour le pétrole Brent en 2026 à 79 dollars, contre 58 dollars le mois dernier. Il s'agit d'une augmentation de 36 %.

Peu de secteurs de l'économie échapperont à l'impact d'une telle hausse des prix de l'énergie. L'essence, le kérosène, les engrais, les produits pétrochimiques et les matières plastiques coûteront tous plus cher, ce qui affectera des secteurs aussi divers que les transports, l'industrie manufacturière, la métallurgie, le commerce de détail et l'alimentation.

"À mesure que les prix augmentent, la consommation est affectée et, en fin de compte, les bénéfices des entreprises s'érodent", explique Joe Brusuelas, économiste en chef chez RSM US LLP.

DU GAZ, DU GAZ, DU GAZ

Les stratèges en actions de Goldman Sachs estiment que l'impact direct d'une hausse "modeste" des prix du pétrole sur les bénéfices du S&P 500 devrait être relativement limité, mais qu'une période prolongée de perturbation de l'approvisionnement ou d'incertitude représente un risque beaucoup plus important pour l'activité économique.

Pour chaque baisse d'un point de pourcentage de la croissance réelle du PIB américain, les bénéfices par action du S&P 500 pourraient chuter de 3 à 4 %, estiment-ils.

D'autres estimations suggèrent qu'une hausse de 30 % des prix du pétrole pourrait réduire de 4 % les bénéfices du S&P 500, la douleur étant surtout ressentie dans les secteurs des transports, de l'industrie et de la consommation discrétionnaire.

Les dépenses de consommation représentent environ 70 % de l'activité économique américaine. La forte hausse des coûts de l'énergie pèsera sur le budget des ménages, et les dépenses dans d'autres secteurs en pâtiront.

La sonnette d'alarme est déjà tirée. Selon les données de l'American Automobile Association, le prix moyen de l'essence aux États-Unis dépasse aujourd'hui 3,50 dollars le gallon. C'est 17 % de plus qu'avant le début de la guerre.

Il y a bien sûr un revers à la médaille. Une hausse durable des prix du pétrole stimule les bénéfices du secteur de l'énergie, et une croissance à deux chiffres des bénéfices de ce secteur n'est pas exclue. Mais l'énergie ne représente que 4 à 5 % des bénéfices totaux du S&P 500 et il est donc peu probable qu'elle compense la baisse des marges dans d'autres secteurs.

UNE COURSE AUX ARMEMENTS ENCORE PLUS COÛTEUSE AUJOURD'HUI

Dans le cadre des prévisions actuelles de croissance des bénéfices pour 2026, la dispersion entre les 11 secteurs est incroyablement grande.

Vendredi, le bénéfice par action du secteur de l'énergie avait chuté à moins 1,2 %, ce qui est de loin la prévision la plus sombre et la seule qui indique une baisse des bénéfices.

À l'autre bout de l'échelle, l'estimation de la croissance du BPA 2026 du secteur technologique était de 35,9 %, confortablement la plus élevée de tous les secteurs et en hausse par rapport aux 30,8 % du 1er janvier. Ces dernières années, le secteur technologique s'est taillé la part du lion dans la croissance des bénéfices du S&P 500.

Mais la hausse des prix de l'énergie est un coup dur pour les entreprises à très forte capitalisation qui mènent la course aux armements dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les analystes d'UBS estiment que les dépenses d'investissement des "hyperscalers" atteindront cette année 770 milliards de dollars. La construction et l'exploitation de ces centres de données pourraient désormais coûter beaucoup plus cher.

Les investisseurs étaient déjà inquiets quant au rendement futur de ces dépenses. Le renchérissement significatif de l'énergie ne fera qu'accentuer leurs craintes, à un moment où les risques pour de nombreux autres secteurs augmentent également.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

