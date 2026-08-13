ROI-La forte hausse des couvertures contre le risque de défaut des hyperscalers spécialisés dans l'IA n'est pas ce qu'elle semble être : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de mercredi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La couverture des investisseurs contre le risque de défaut des hyperscalers américains face à l'augmentation rapide de leur dette est en forte hausse, reflétant une inquiétude grandissante quant à la manière dont le développement de l'IA est financé. Mais les chances d’un « événement de crédit » restent faibles. L'explosion des spreads des swaps sur défaillance de crédit (CDS) de bon nombre de ces géants de l’IA donne lieu à des graphiques saisissants et à des gros titres accrocheurs. Ils ont trop emprunté, leurs flux de trésorerie disponibles s’évaporent, et une sorte de règlement de comptes financier se profile. Et compte tenu de l’ampleur des dépenses, de la croissance économique et des gains boursiers que ces mastodontes de plusieurs milliers de milliards de dollarsont générés ces dernières années, le non-respect de leurs obligations de dette croissantes serait potentiellement catastrophique.

Tels sont les scénarios les plus pessimistes que, selon certains observateurs, les marchés des CDS laissent entrevoir. Mais s’il est vrai que les bilans et les perspectives de revenus futurs de bon nombre de ces entreprises semblent plus fragiles qu’il y a seulement quelques trimestres, il convient de relativiser la situation. Tout d’abord, les marchés des CDS sont extrêmement restreints. Ces produits dérivés offrent une protection contre le risque qu’un émetteur obligataire ne parvienne pas à honorer ses obligations de dette, faisant ainsioffice d’assurance qui verse une indemnité en cas de défaut de paiement des intérêts oudu capital. Mais les volumes de transactions sont minimes et les marchés peu liquides. Selon les chiffres de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), le volume notionnel quotidien moyen cumulé des contrats de CDS portant sur 16 entreprises technologiques qui ont été négociés ou compensés au deuxième trimestre s’élevait à 637,5 millions de dollars. Cela représente à peine 4 % du volume notionnel quotidien moyen total de 16 milliards de dollars pour l’ensemble des contrats de CDS d’entreprises et souverains. Le nombre moyen de transactions par jour sur les CDS technologiques s’est élevé à 54, dont exactement un tiers concernait Oracle ORCL.N . Quatorze des autres sociétés ont enregistré un nombre moyen de transactions quotidiennes à un chiffre, la plupart d’entre elles en comptant moins de cinq, tandis que les CDS d'Apple AAPL.O n'ont fait l’objet d’aucune transaction, selon les données de la DTCC. Certes, ces chiffres sont nettement supérieurs à ceux d’il y a six mois. Le volume notionnel quotidien moyen au quatrième trimestre de l’année dernière n’était que de 105 000 dollars, et le nombre moyen de transactions par jour s’élevait à huit. Certains géants de la technologie, notamment Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O et Nvidia NVDA.O , n’avaient aucun CDS en cours .

EN CHUTE LIBRE C’esten partie pourcette raison queles spreads des CDS s’élargissent actuellement. Les hyperscalers et d’autres acteurs empruntent massivement pour financer le développement de l’IA, ce qui génère un volume de dette bien plus important à couvrir — et sur lequel spéculer. Ces spreads ne s’élargissent pas nécessairement parce que les investisseurs pensent que ces entreprises feront défaut, mais parce que les CDS constituent un moyen relativement simple et peu coûteux de se couvrir contre leur exposition croissante au secteur de l’IA. Amazon AMZN.O , Alphabet, Meta Platforms et Oracle ont émis environ 195 milliards de dollars d’obligations au cours du premier semestre de cette année, soit une hausse d’environ 80 % par rapport aux quelque 108 milliards de dollars enregistrés sur l’ensemble de l’année 2025, selon une analyse de Reuters basée sur les données de LSEG.

Les émissions obligataires de cinq hyperscalers, dont Microsoft MSFT.O , devraient atteindre 250 milliards de dollars cette année et 400 milliards de dollars en 2027, selon les estimations de Goldman Sachs GS.N . Si l’on compare ces chiffres aux émissions obligataires cumulées de 16,7 milliards de dollars en 2024 et de 13,7 milliards de dollars en 2023, il n’est guère surprenant que l’activité liée aux CDS s’envole, en termes relatifs.

Le flux de trésorerie disponible des hyperscalers s’est effondré et est sur le point de devenir négatif. Selon les estimations de la Société Générale, il ne redeviendra pas positif avant au moins deux ans, mais il ne s’arrêtera plus par la suite, s’envolant bien au-delà des sommets atteints il y a quelques années. Cela reste à voir. Ces entreprises sont de véritables machines à générer de la trésorerie, mais certaines pourraient avoir plus de mal que d’autres à faire face à l’alourdissement de leur endettement. Le mois dernier, S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit d’Oracle à BBB-, soit un cran au-dessus de la catégorie « spéculative ». L’endettement d’Oracle s’élève à environ 130 milliards de dollars, et son spread de CDS s’est élargi à plus de 200 points de base. Il y a un an, il était de 40 points de base.

Mais les écarts de CDS constituent-ils des indicateurs particulièrement fiables de risque de défaut? Les stratèges de la Société Générale estiment que la probabilité cumulée de défaut implicite dans les spreads des CDS à cinq ans pour les hyperscalers américains est d’environ 7 %, soit une forte hausse depuis l’année dernière et un niveau désormais supérieur à la moyenne générale des titres américains notés « investment grade », qui s’établit à environ 4,5 %. Mais ce chiffre est « considérablement » gonflé par la probabilité de défaut implicite d’Oracle, supérieure à 16 %, ajoutent-ils, soulignant que ces entreprises n’ont jamais fait défaut sur leurs obligations de dette auparavant.

Les géants de la tech s’endettent davantage pour financer le plus grand boom des dépenses d’investissement de l’histoire. Mais les événements de crédit majeurs ne semblent encore être que de petits points à l’horizon.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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