ROI-La diplomatie pétrolière indienne de Trump ne défiera pas les forces du marché : Bousso

Les efforts du président Donald Trump pour acheminer du pétrole brut américain et vénézuélien vers l'Inde dans le cadre d'un vaste accord commercial se heurteront à la dure réalité de l'économie pétrolière mondiale.

Le président américain et le Premier ministre indien Narendra Modi ont annoncé lundi l 'accord commercial à l'issue de négociations longues et souvent tendues, même si les détails restent limités. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont réduit leurs droits de douane sur les importations de produits indiens de 25 % à 18 %, tandis que M. Modi s'est engagé à acheter pour plus de 500 milliards de dollars de produits américains dans les domaines de l'énergie, de la technologie, de l'agriculture et autres, a déclaré M. Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux. L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, a également accepté de cesser d'acheter du pétrole russe et d'acheter "beaucoup plus" de pétrole aux États-Unis et potentiellement au Venezuela, a déclaré M. Trump.

L'accord commercial semble faire avancer deux objectifs clés de la Maison Blanche.

Tout d'abord, l'administration souhaite revitaliser l'industrie pétrolière du Venezuela après que Washington a pris le contrôle effectif du secteur pétrolier en ruine du pays, à la suite de la saisie par les États-Unis du président Nicolas Maduro le mois dernier. Deuxièmement, M. Trump cherche à renforcer la pression sur Moscou en évinçant le brut russe de l'Asie , l'un des derniers grands marchés du pays après les sanctions occidentales imposées à ses exportations qui contribuent à financer la guerre de la Russie en Ukraine .

L'accord souligne donc la volonté deDonald Trump d'intervenir sur les marchés et d'utiliser la puissance géopolitique des États-Unis pour poursuivre ses objectifs stratégiques - mais le président pourrait se rendre compte que les marchés ne veulent pas jouer le jeu.

LES LIMITES DU PÉTROLE VÉNÉZUÉLIEN Les États-Unis et le gouvernement intérimaire vénézuélien ont pris plusieurs mesures pour relancer le secteur énergétique délabré du pays. Ils ont notamment accepté de vendre jusqu'à 50 millions de barils de brut vénézuélien, principalement aux raffineurs américains; de modifier la législation vénézuélienne sur les hydrocarbures afin d'attirer les investissements étrangers; et d'assouplir certaines sanctions sur les exportations de pétrole de Caracas. L'Asie pourrait initialement apparaître comme un partenaire naturel dans cette entreprise. La Chine a absorbé plus de la moitié des exportations de brut du Venezuela l'année dernière, les raffineurs indépendants ayant absorbé le pétrole fortement décoté soumis aux sanctions américaines. L'Inde , qui était auparavant un acheteur important, n'a réduit ses achats qu'après que M. Trump a imposé en mars des droits de douane de 25 % aux pays qui achètent du pétrole vénézuélien.

Mais malgré les derniers efforts de Trump, il est peu probable que le brut vénézuélien joue un rôle dominant dans le système de raffinage asiatique de sitôt, en particulier en Inde.

D'une part, la production vénézuélienne reste limitée à environ 900 000 barils par jour (bpj) et il faudra des mois, voire des années, pour qu'elle se rétablisse. Les exportations ont bondi à environ 800 000 bpj en janvier, contre 498 000 bpj en décembre, selon les données d'expédition , après la capture de M. Maduro et la fin d'un blocus pétrolier. Mais les partenaires et les négociants de la compagnie publique d'énergie PDVSA devraient continuer à augmenter les exportations afin d'épuiser les millions de barils encore stockés et d'inverser complètement les réductions de production antérieures.

Le problème le plus important est toutefois d'ordre purement économique. Le pétrole vénézuélien n'était intéressant pour les acheteurs asiatiques que parce qu'il était sanctionné - et donc vendu avec de fortes réductions.

Lorsque plusieurs cargaisons de brut vénézuélien de qualité supérieure ont été récemment proposées aux acheteurs asiatiques avec une décote de 5 dollars par baril par rapport à la référence mondiale, le Brent à terme LCOc1 , les acheteurs se sont montrés réticents. Les négociants ont déclaré que la réduction n'était pas suffisante pour rendre le brut lourd et sulfureux compétitif par rapport aux autres qualités.

À moins que le Venezuela n'augmente fortement sa production au point que les raffineurs américains ne puissent absorber les volumes excédentaires, ce qui amènerait les producteurs vénézuéliens à offrir des rabais plus importants, l'Asie restera probablement un marché marginal pour Caracas. Il est également peu probable que l'Inde devienne de sitôt un acheteur important de pétrole américain. Les acheteurs du pays, sensibles aux prix, n'ont acheté en moyenne que 320 000 bpj de pétrole américain l'année dernière, soit l'équivalent d'environ 7,5 milliards de dollars. Il semble impossible d'augmenter sensiblement ce chiffre en raison de l'augmentation des coûts de transport et du fait que le gouvernement américain n'a qu'un pouvoir limité sur la dynamique du marché.

CHANGEMENTS BRUSQUES

L'Inde, principal acheteur de brut russe à prix réduit après l'invasion de l'Ukraine en 2022, a réduit ses achats après que Trump a doublé les droits de douane sur les importations en provenance de l'Inde à 50 % en août pour faire pression sur New Delhi afin qu'elle réduise ses achats de pétrole russe.

À cela se sont ajoutées les sanctions américaines contre les deux principales compagnies pétrolières russes, Rosneft ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM , en octobre, et les nouvelles restrictions de l'Union européenne sur les carburants produits à partir de brut russe.

La Maison Blanche a déclaré lundi que, dans le cadre de l'accord commercial, les États-Unis abandonneraient les droits de douane supplémentaires de 25 %.

Pourtant, l'Inde a encore importé 1,2 million de bpj de brut russe en janvier, soit plus d'un cinquième de ses importations totales, selon les données de Kpler.

Les importations de janvier sont nettement inférieures à la moyenne de 1,7 million de bpj pour 2025, et les responsables indiens ont indiqué que les achats pourraient encore diminuer.

Malgré l'accord commercial, il est peu probable que les flux russes vers l'Inde disparaissent. Les incitations tarifaires sont tout simplement trop puissantes.

Le pétrole russe est aujourd'hui proposé avec une décote de plus de 20 dollars par rapport au Brent, soit la plus forte baisse depuis avril 2023, selon les calculs de Reuters.

Alors que les raffineurs indiens qui dépendent fortement des exportations vers l'Europe, comme le complexe de Jamnagar de Reliance Industries RELI.NS , ne reprendront probablement pas d'importants achats russes en raison des règles de l'UE, les raffineurs qui desservent le marché intérieur indien pourraient avoir de plus en plus de mal à résister à des rabais aussi importants.

New Delhi pourrait également choisir de s'opposer aux pressions exercées par les États-Unis pour faire baisser les prix des carburants, une priorité pour tout gouvernement confronté à des contraintes politiques et économiques.

En fin de compte, c'est l'économie qui devrait l'emporter. Les États-Unis peuvent exercer une influence politique et économique considérable sur des partenaires tels que l'Inde. Mais cela ne signifie pas que M. Trump peut diriger les flux de brut à sa guise sur un marché pétrolier mondial très liquide et transparent.

Ce sont les signaux de prix, et non les directives politiques, qui détermineront la destination des barils russes et vénézuéliens.

