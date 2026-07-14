ROI-L'incertitude liée à l'IA s'accroît. Tout comme la conviction des investisseurs : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Un paradoxe se dessine à Wall Street: le brouillard d’incertitude entourant la capacité de l’intelligence artificielle à générer des profits astronomiques s’épaissit, mais les partisans comme les détracteurs de l’IA semblent tous deux camper davantage sur leurs positions. Plus les chiffres en jeu sont importants — qu’il s’agisse de dépenses, de bénéfices ou de rendements —, plus les partisans des deux camps se montrent inébranlables. Et bon nombre deces chiffres relatifs à l’IA sont astronomiques. Les études menées à Wall Street mettent en évidence ce durcissement croissant des positions, et la dernière enquête de Bank of America auprès des gérants de fonds en témoigne. Un pourcentage record de 82 % des personnes interrogéesestime que le secteur de l’IA est celui où la concurrence est la plus forte, mais près de la moitié d’entre ellesaffirment tout de même que nous ne sommes pas dans une bulle.

Ce curieux paradoxe pourrait ouvrir la voie à un second semestre plus volatil et à quelques semaines particulièrement mouvementées à l’approche de la saison des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis, les investisseurs des deux camps cherchant des preuves que leur point de vue est le bon.

LES ARGUMENTS L’argumentaire des optimistes est relativement simple. Les milliers de milliards de dollars de dépenses d’investissement liées à l’IA dans les années à venir alimenteront la croissance, les bénéfices et la productivité à une échelle qui justifie la hausse spectaculaire des cours boursiers et indique que cette reprise a de l’avenir. Jusqu’à présent, les résultats des entreprises bénéficiant de l’IA ont dépassé toutes les attentes, ce qui place la barre encore plus haut pour des bénéfices futurs. Et à juste titre. Le contre-argumentest que le coût du déploiement de l’IA est devenu si élevé que les entreprises ne peuvent tout simplement pas générer les rendements mirobolants attendus par les investisseurs. Les hyperscalers ont épuisé leurs réserves de trésorerie et comptent désormais sur la dette externe et le financement par capitaux propres pour financer ces dépenses colossales.

Parallèlement, affirment les pessimistes, il apparaît de plus en plus clairement que le coût de la puissance de calcul est trop élevé. La demande pour les modèles d’IA les plus récents et les plus onéreux va baisser ou se tourner vers des alternatives open source moins chères, provenant très probablement de Chine. Dans tous les cas, le retour sur cet investissement sans précédent risque d’être décevant. Les stratèges de Bank of America ont parfaitement saisi la polarisation croissante entre les différents camps de l’IA dans un graphique publié la semaine dernière, qui montrait un “transfert générationnel” des flux de trésorerie disponibles des hyperscalers vers les fabricants de puces. Les sommes colossales que les hyperscalers dépensent en infrastructures d’IA et en dépenses d’investissement (capex) sont essentiellement redirigées vers les entreprises de semi-conducteurs,qui bénéficieront d’une part croissante des futurs bénéfices liés à l’IA.

Ils soulignent que les “Magnificent Seven” (les sept géants de l’hyper-échelle) ont consacré 234 milliards de dollars à des dépenses d’investissement cette année, mais que leurs actions n’ont pratiquement pas progressé, les investisseurs anticipant que les flux de trésorerie disponibles de ces entreprises deviendront négatifs pour la première fois depuis au moins deux décennies.

Les pessimistes s’appuieront sur ces chiffres, tandis que les optimistes mettront peut-être l’accent sur le volet “semi-conducteurs” de l’équation et feront valoir que le caractère transformateur de l’IA justifiera ce “transfert de richesse” à court terme. Les deux camps avancent des arguments convaincants sur la base des informations disponibles; comment l’un ou l’autre peut-il donc être de plus en plus sûr d’avoir raison ? Un seul mot: l’incertitude. Bien que l’on puisse établir des parallèles entre l’IA et d’autres inventions transformatrices telles que le chemin de fer, les ordinateurs et Internet, les investisseurs ne disposent d’aucun véritable guide sur l’IA. Personne ne sait quel sera son impact final sur les entreprises, le monde du travail, l’emploi et l’économie. Ainsi, même s’il y a moins de “preuves” pour étayer l’ un ou l’autre point de vue, il y en a également moins pour les réfuter , ce qui permet à chacun de se convaincre plus facilement qu’il a raison.

DANS LEUR ÉLAN

Mais plus les positions se durcissent, plus le risque est grand. Le marché boursier américain dépend de plus en plus du discours optimiste sur l’IA, tout comme l’économie américaine dans son ensemble.

Selon les analystes de Carlyle, les dépenses d’investissement dans le secteur informatique au premier semestre ont représenté une part du PIB plus importante que jamais auparavant, et l’ensemble des investissements liés aux technologies a augmenté de 30 % par rapport à l’année dernière. Dans le même temps, toutes les autres dépenses d’investissement ont baissé, ce qui a entraîné un écart record. L’IA représente désormais la quasi-totalité des investissements nets aux États-Unis. En fin de compte, les investisseurs devront se faire à l’idée que le développement de l’IA pourrait être un jeu à somme nulle, ce qui signifie qu’il faudra bien que quelque chose cède. Soit les flux de trésorerie disponibles des hyperscalers rebondissent soudainement, soit la croissance des fabricants de puces ralentit brusquement. Il y a certainement encore de la marge pour que les actions du secteur des puces électroniques prolongent leur repli du mois dernier, l’indice des semi-conducteurs “SOX” .SOX affiche toujours une hausse de 75 % depuis le début de l’année. En y regardant de plus près, on constate déjà une grande nervosité sur le marché. La volatilité des actions de certaines grandes entreprises technologiques américaines au cœur de l’IA, comme Intel INTC.O , Qualcomm QCOM.O et Oracle ORCL.N , a récemment explosé pour atteindre des niveaux historiques.

Noah Weisberger, responsable des actions chez BCA Research, indique que les clients sont de plus en plus préoccupés par la volatilité de certaines actions individuelles, ajoutant que les fluctuations du mois dernier liées à l’IA suggéraient que les investisseurs étaient allés “un peu trop loin”. Si les investisseurs du secteur technologique américain veulent se faire une idée de la volatilité potentielle des titres liés à l’IA, ils devraient se tourner vers l’indice sud-coréen KOSPI

.KS11 , un indice encore plus concentré sur les valeurs de l’IA que le S&P 500 .SPX . Les trois plus fortes baisses du KOSPI depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 se sont toutes produites cette année: un recul de 12 % en mars, une chute de 10 % en juin et un plongeon de 9 % lundi, provoqué par la forte baisse de SK Hynix 000660.KS , la coqueluche du secteur des semi-conducteurs . Que vous y voyiez une opportunité d’achat ou le signe de baisses plus importantes à venir dépend en grande partie du camp dans lequel vous vous situez face à l’intelligence artificielle.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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