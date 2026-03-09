ROI-L'immunité de Wall Street face au choc pétrolier du Moyen-Orient va être mise à l'épreuve : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique publiée plus tôt dans la journée de lundi.) par Jamie McGeever

La semaine dernière, les prix du pétrole ont bondi de 30 % et des pans entiers d'actions mondiales ont été vendus alors que la guerre au Moyen-Orient s'intensifiait, mais un air de complaisance planait sur Wall Street.

Les investisseurs ont probablement parié sur le fait que les turbulences n'auraient qu'un impact économique limité et de courte durée, à l'instar de la plupart des crises du passé récent. S'agit-il d'un marché efficace ou d'un vœu pieux? Nous le saurons bientôt.

Le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 a augmenté de 35 % la semaine dernière, soit la plus forte hausse hebdomadaire depuis le lancement des contrats à terme sur le pétrole de référence américain en 1983, alors que le S&P 500 .SPX n'a baissé que de 2 %. Le Nasdaq .IXIC a quant à lui reculé d'un peu plus de 1 %.

Qu'est-ce qui se passe?

Certains investisseurs pensent peut-être que les États-Unis sont mieux placés pour faire face à un choc énergétique que nombre de leurs homologues, car ils sont un exportateur net d'énergie. La conviction persistante que l'"exceptionnalisme américain" est bien vivant pourrait également jouer un rôle.

Il est également notoirement difficile d'évaluer le risque géopolitique, de sorte que de nombreux gestionnaires d'actifs pourraient simplement attendre d'y voir plus clair, en particulier ceux qui sont réticents à abandonner leur vision "fondamentalement" haussière de l'Amérique des entreprises.

Quelle qu'en soit l'origine, il y a un risque qu'il s'agisse au mieux d'un optimisme mal placé, au pire d'une complaisance inconsidérée.

Prenons l'exemple suivant. Au cours des 41 premiers jours de l'année 2026, la fourchette du S&P 500, mesurée par la différence entre les cours de clôture quotidiens les plus élevés et les plus bas, n'était que de 2,7 %, selon The Kobbeissi Letter, une lettre d'information sur les marchés mondiaux. Il s'agit de la fourchette la plus étroite jamais enregistrée pour cette période, qui remonte à 1928. Mais cela va maintenant être mis à l'épreuve. Le pétrole est en passe de connaître l'une de ses plus fortes hausses quotidiennes depuis des décennies , le Brent et le WTI ayant tous deux dépassé les 100 dollars le baril lundi. Les prix ont augmenté de plus de 25 % à un moment donné pendant les heures de transactions en Asie, bien qu'ils se soient légèrement repliés.

Les marchés boursiers d'autres pays ont été ébranlés. Les indices de référence des marchés européens, asiatiques et émergents, qui ont chuté de 5 à 7 % la semaine dernière, enregistrent de nouvelles pertes importantes. Le Nikkei japonais a encore perdu 5 % aujourd'hui, et l'indice de référence coréen a encore reculé.

Il est vrai que nombre de ces pays sont des importateurs nets d'énergie, ce qui signifie qu'ils sont plus exposés que les États-Unis aux hausses historiques des prix du pétrole et du gaz naturel. Le Japon, par exemple, importe 90 % de son énergie, et 95 % de ses importations de pétrole proviennent du Moyen-Orient.

Mais Wall Street peut-elle rester à l'écart?

L'HISTOIRE VA-T-ELLE SE RÉPÉTER? D'un point de vue macroéconomique, le conflit au Moyen-Orient ne pouvait pas être plus mal choisi. L'inflation s'élevait déjà à 3 %, bien au-delà de l'objectif de 2 % fixé par la Réserve fédérale , et elle augmentait de plus en plus. De plus, les chiffres de l'emploi ont montré que l'économie américaine avait perdu 92 000 emplois en février.

L'odeur de la stagflation se fait de plus en plus forte, et les responsables de la Fed ne peuvent plus se boucher le nez très longtemps. Le président Jerome Powell et son successeur probable Kevin Warsh pourraient être condamnés par Wall Street - ou, plus probablement, par les investisseurs obligataires - s'ils risquent de laisser l'inflation échapper à tout contrôle en adoptant une position dovish à l'avenir. Mais ils risquent également d'irriter les marchés s'ils adoptent une position hawkish et anti-croissance qui donne la priorité à la stabilité des prix.

Cependant, la paralysie politique ne peut pas non plus être une bonne chose.

Les investisseurs semblent miser sur le fait que l'histoire se répète. Au cours des dernières décennies, la plupart des crises géopolitiques mondiales ont provoqué quelques semaines de légère volatilité, suivies d'une reprise rapide, et tout le monde s'est alors demandé pourquoi il y avait eu tant d'agitation.

Les recherches menées par Parag Thatte et Binky Chadha de la Deutsche Bank montrent que les chocs géopolitiques ont eu un impact négatif moyen d'environ 6 à 8 % sur les actions américaines au cours des trois semaines qui ont suivi, les marchés récupérant ces pertes dans les trois semaines suivantes.

Larry Adam, directeur des investissements chez Raymond James, note que depuis les années 1990, le S&P 500 a été en moyenne plus élevé un, trois, six et douze mois après les chocs géopolitiques.

Les analystes de JPMorgan affirment que le scénario typique autour d'un événement géopolitique majeur est une baisse de 5 à 6 % des actions, qui est ensuite récupérée en l'espace de quelques semaines.

"Les macro-stratèges ont tendance à ignorer la géopolitique et à simplifier à l'extrême la réponse: il suffit d'acheter la baisse", ont-ils écrit vendredi, ajoutant que cette règle empirique s'est vérifiée environ 80 % du temps au cours des 60 dernières années.

"Nous pensons que l'épisode actuel de l'invasion de l'Iran est en effet un scénario d'achat à la baisse", ont-ils ajouté.

Pourtant, les baisses semblent de plus en plus faibles et, vendredi, il y avait à peine un creux à acheter.

Les marchés deviennent-ils plus intelligents et mieux à même d'analyser le bruit des gros titres maintenant que les ordinateurs se chargent des transactions? Peut-être que les règles du jeu des crises passées s'appliquent toujours. Ou bien la complaisance s'est-elle installée et la situation est-elle vraiment différente cette fois-ci?

Le jury n'a pas encore rendu son verdict, mais les contrats à terme de Wall Street sont en baisse ce lundi. Le verdict pourrait donc être imminent.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters) Vous appréciez cette rubrique? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.