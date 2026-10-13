ROI-L'IA pourrait être un véritable moteur pour les actions américaines, mais moins pour le PIB : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

On nous dit souvent que Wall Street n’est pas synonyme d’économie. Cela n’est nulle part plus évident que dans le cadre de la révolution de l’IA , qui propulse les actions américaines vers des sommets historiques tout en pesant simultanément sur la croissance du produit intérieur brut réel (PIB).

La demande pour tous les équipements nécessaires à la construction des centres de données et des infrastructures d’IA aux États-Unis est en forte hausse, mais une grande partie de cette demande est satisfaite par les importations. Cela creuse le déficit commercial, ce qui, à son tour, freine la croissance: pas suffisamment pour paralyser l’économie, mais assez pour l’empêcher d’accélérer trop rapidement.

Sur le plan politique, c’est une arme à double tranchant. D’un côté, l’administration Trump peut se targuer d’être à l’origine du plus grand boom d’investissements de l’histoire des États-Unis, qui propulse le marché boursier vers des sommets historiques. La résilience du marché est d’autant plus remarquable compte tenu d’années d’inflation supérieure aux objectifs, de la hausse actuelle des taux d’intérêt et des rendements obligataires les plus élevés depuis 25 ans.

Pourtant, la croissance économique globale reste assez modérée. Elle n’est certainement pas aussi forte qu’on pourrait s’y attendre compte tenu des niveaux records des dépenses d’investissement (capex), des bénéfices des entreprises et des cours boursiers, avec un marché du travail pratiquement en situation de plein emploi.

Rien n’indique que ce cercle vicieux va se briser au cours des prochains trimestres. Au contraire, il risque même de se resserrer.

LE DÉFICIT COMMERCIAL VA-T-IL ATTEINDRE 4 % DU PIB?

Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), environ les trois quarts de la hausse des importations américaines de biens l’année dernière concernaient du « matériel lié à l’IA », tel que « des serveurs et des équipements informatiques haute performance ». Une étude de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis publiée en août estimait qu’environ 70 % des dépenses d’investissement liées à l’IA concernaient des biens importés.

Les chiffres publiés la semaine dernière ont montré que le déficit commercial américain s’était creusé pour atteindre 105,6 milliards de dollars en août, son plus haut niveau en 17 mois, sous l’effet d’importations record, les achats à l’étranger ayant augmenté de 4,3 % pour atteindre un niveau sans précédent de 420,8 milliards de dollars.

Le déficit commercial s’élevait à 2,7 % du PIB au premier trimestre et à 3 % au deuxième, les dépenses des entreprises en équipements, principalement liés à l’IA, jouant un rôle clé. Les données d’août et la forte progression des commandes enregistrées ce mois-là pour les biens d’équipement non destinés à la défense, hors aéronefs, suggèrent que cette dynamique s’est prolongée au troisième trimestre. Le déficit commercial pourrait-il se diriger vers 4 % du PIB?

Dean Maki, économiste au sein du fonds spéculatif Point72, estime que oui. « C’est un phénomène structurel. Nous pensons que ces niveaux de déficit commercial vont se maintenir, et probablement s’amplifier au cours de l’année à venir. »

M. Maki explique que la hausse des importations de biens d’équipement est presque entièrement due à la demande croissante, liée à l’IA, en ordinateurs, semi-conducteurs, périphériques et équipements de télécommunications. Le volume de ces importations contribue à expliquer pourquoi la croissance annuelle du PIB au deuxième trimestre n’a été que légèrement supérieure à 2 %, alors même que la croissance des dépenses des entreprises en équipements s’est accélérée de plus de 16 %, soit le rythme le plus rapide depuis cinq ans.

Tant que la frénésie de dépenses liées à l’IA se poursuivra à ce rythme, le déficit commercial américain restera important, ne laissant entrevoir qu’une croissance sous-jacente réelle « modérée », estime M. Maki.

LES EXCÉDENTS EN FORTE HAUSSE EN ASIE

D’où proviennent ces biens liés à l’IA importés? D’Asie.

La semaine dernière, les chouchous asiatiques de l’IA, Samsung 005930.KS et TSMC 2330.TW , ont montré le revers positif de ces flux. Samsung, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, a déclaré s’attendre à annoncer un bénéfice d’environ 80 milliards de dollars au troisième trimestre, un bénéfice trimestriel record pour toute entreprise technologique, tandis que TSMC, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance, a dévoilé un chiffre d’affaires record de 46,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre.

Brad Setser, observateur des flux de capitaux mondiaux et chercheur senior au Council on Foreign Relations, note que la Corée du Sud et Taïwan ont enregistré en septembre un excédent commercial annualisé combiné de 800 milliards de dollars, contre 100 milliards il y a deux ans. Si cette tendance se maintient, les deux pays sont en passe d’afficher l’année prochaine un excédent courant combiné de 1.000 milliards de dollars.

“C'est fou”, a écrit Setser sur X la semaine dernière.

Cela représente également un défi pour le président américain Donald Trump, dont les guerres commerciales mondiales visaient à réduire le déficit commercial et à punir le reste du monde pour avoir “arnaqué” les États-Unis pendant des décennies. Des importations record et un déficit qui se creuse, associés à des excédents commerciaux records chez les principaux partenaires commerciaux à l’étranger, notamment la Chine, montrent que ces politiques ne fonctionnent pas comme prévu.

Elles pourraient finir par porter leurs fruits, tout comme le boom de la productivité lié à l’IA pourrait finir par se concrétiser à un moment donné. Mais cela ne devrait pas arriver de sitôt. Pour l’instant, le boom de l’IA stimule davantage Wall Street que le PIB.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI) , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.