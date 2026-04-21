ROI-« L'IA ou la mort » – mais les profits des grandes entreprises technologiques peuvent-ils survivre à la crise énergétique ? (McGeever)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique de lundi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

« L'intelligence artificielle ou la mort ».

C'est ce qu'a déclaré la semaine dernière Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, lors d'une table ronde organisée dans le cadre des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, en expliquant comment elle voyait les défis auxquels les entreprises, les industries et les économies du monde entier sont confrontées compte tenu des pouvoirs de transformation de l'intelligence artificielle.

Ses commentaires s'appliquent également au marché boursier.

Les grandes entreprises technologiques américaines ont été fortement ébranlées et ont subi une réévaluation de leurs cours au cours du premier trimestre, mais elles sont reparties de plus belle au cours des trois dernières semaines, la conviction du marché quant au boom de la productivité de l'IA semblant plus forte que jamais.

Les investisseurs auront une idée du bien-fondé de cet optimisme cette semaine, avec Tesla TSLA.O , la première des "Sept Magnifiques" à publier ses résultats du premier trimestre, mercredi. IBM IBM et Intel INTC.O publient également leurs résultats cette semaine.

Les marchés attendent manifestement d'autres bonnes nouvelles. Les actions américaines se sont affranchies de la guerre en Iran et de la crise de l'approvisionnement en énergie pour atteindre de nouveaux sommets. Vendredi, le Nasdaq .IXIC a enregistré son treizièmegain quotidien, sa plus longue série de gains depuis 1992 , avec une hausse de près de 20 %. Si la hausse se poursuit jusqu'à lundi, il s'agira de la meilleure progression depuis juin 1987. Le S&P 500 .SPX a également progressé de 13 % au cours des trois dernières semaines.

Ce rebond est toutefois très déséquilibré, puisqu'il n'est porté que par une poignée d'entreprises du secteur des grandes technologies. En effet, selon Liz Ann Sonders de Charles Schwab, moins de 10 % des actions du S&P 500 se négocient à leur plus haut niveau depuis 52 semaines.

Le secteur technologique du S&P 500 représente aujourd'hui près de 35 % de la capitalisation boursière de l'indice global, se rapprochant ainsi du record de 36 % atteint en octobre. La capitalisation boursière combinée des secteurs de la technologie et des services de communication se situe désormais à moins d'un point de pourcentage de la part de marché record de 46 % enregistrée en octobre.

Le risque de concentration est soudain de nouveau d'actualité.

Toute modification à la baisse du sentiment autour de l'IA, qui a atteint des sommets, pourrait avoir un impact considérable sur l'ensemble du marché. Et comme les prix mondiaux de l'énergie sont au plus haut depuis cinq ans, il est à craindre que les perspectives de bénéfices très optimistes des grandes entreprises technologiques – désormais un secteur à forte intensité énergétique – ne s'assombrissent.

LA PUISSANCE À L'ÉTAT PUR

Si les économistes de BNP Paribas estiment que l'essor de l'IA éclipsera "confortablement" tous les chocs négatifs au cours des prochaines années, à court terme, c'est-à-dire cette année et l'année prochaine, les chocs négatifs risquent de peser plus lourd.

« Si les promesses d'investissement (capex) en IA sont entièrement tenues, les prix de l'électricité pourraient augmenter de manière significative, ce qui réduirait l'effet positif du déploiement de l'IA sur la productivité », ont-ils écrit la semaine dernière.

Ces promesses d'investissement sont énormes: quelque 635 milliards de dollars cette année pour les grandes entreprises que sont Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Meta META.O , et plus de 800 milliards de dollars au total, d'après Morgan Stanley.

Les chiffres relatifs à la demande d'énergie sont également impressionnants.

En novembre, les analystes énergétiques de Morgan Stanley ont estimé à 69 gigawatts la demande totale d'énergie des centres de données aux États-Unis jusqu'en 2028, mettant en garde contre une pénurie potentielle de 44 GW. Ils estiment aujourd'hui que cette demande atteindra 80 GW et que la pénurie potentielle s'élèvera à 55 GW. À titre indicatif, 10 gigawatts pourraient alimenter 10 centrales nucléaires de taille moyenne.

La demande d'énergie induite par l'IA étant en hausse et l'offre étant limitée, les prix que devront supporter les grandes entreprises technologiques seront sans aucun doute plus élevés que prévu. Cela pourrait réduire les profits considérables prévus par le marché pour les entreprises de grande taille.

Ou, comme Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global Visible Alpha, l'a déclaré à Reuters le mois dernier, cela pourrait même entraver leurs plans d'investissement.

« Je pense que si les chiffres des investissements sont revus à la baisse, si les prix de l'énergie ne se reflètent pas dans les bénéfices, cela pourrait être un catalyseur » pour un recul du marché des actions, a déclaré Mme Otto.

Toutefois, la flambée des prix de l'énergie pourrait finalement n'être qu'une préoccupation à court terme, vite oubliée au fur et à mesure que l'IA progresse. Il est également possible que les tensions géopolitiques croissantes profitent aux grandes entreprises technologiques, car la rupture de l'ordre mondial ne fera probablement qu'accélérer la course à l'armement en matière d'IA .

En outre, si Nikolaos Panigirtzoglou de JPMorgan a raison de dire que les investisseurs conservent une position courte importante dans le fonds négocié en bourse "QQQ" de référence pour les technologies (ETF), il est même possible que le commerce de l'IA s'accélère encore à court terme.

« L'IA ou la mort » pourrait bien être la devise des investisseurs dans les années à venir, et ce à juste titre. Mais si les prix de l'énergie restent élevés plus longtemps, cette révolution - et le marché boursier - pourraient ne pas progresser aussi rapidement que prévu.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

Retenez la date: Le 23 avril à 13h00 GMT/9h00 EDT, Mike Dolan et Jamie McGeever, chroniqueurs du ROI, se joindront à LSEG pour un webinaire de discussion intitulé "ROI Markets Unpacked: Repenser les valeurs refuges en période d'incertitude". Cliquez ici pour vous inscrire.

Cette rubrique vous plaît? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.