ROI-L'effondrement de Wall Street pourrait entraîner une baisse des taux de la Fed : McGeever

Si les inquiétudes liées à l'optimisme excessif de l'IA persistent, transformant la récente oscillation du marché en quelque chose de plus sismique, les risques de stabilité financière liés à la chute des prix des actifs pourraient forcer la Réserve fédérale à réduire les taux d'intérêt.

Jusqu'à il y a quelques jours, les inquiétudes relatives à la stabilité financière soutenaient généralement les appels à une pause dans le cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale, et non à sa poursuite. Jeudi, Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, a averti que de nouvelles baisses de taux "pourraient se faire au prix de risques accrus pour la stabilité financière", un sentiment repris par Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, le jour suivant. Compte tenu du niveau élevé des prix des actions américaines et du resserrement des écarts de crédit, il s'agit d'une observation pertinente.

Mais si la récente vague de ventes d'actions et l'augmentation de la volatilité persistent et que les conditions financières évoluent dans la direction opposée, le calcul pourrait changer. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un scénario de base. Traditionnellement, la Fed n'interviendrait pas pour calmer les marchés à moins que la liquidité ne se soit évaporée et que le fonctionnement du marché ne soit perturbé. Bien que le sentiment et les performances du marché se soient tous deux effondrés, nous sommes loin d'une situation de crise, surtout après le rebond de vendredi.

Mais cette fois-ci, il n'est peut-être pas nécessaire que les choses aillent si mal pour que la Fed intervienne. En effet, d'après les calculs de nombreux économistes et même les admissions de certains décideurs politiques, la santé de l'économie "réelle" dépend aujourd'hui plus que jamais de la richesse de Wall Street.

WALL STREET EST MAIN STREET

Le lien entre les performances de Wall Street et l'activité de Main Street s'est renforcé ces dernières années.

Plus de la moitié des ménages américains détiennent des actions par l'intermédiaire de fonds de retraite et de fonds communs de placement, mais ce sont les Américains les plus riches qui détiennent l'essentiel des actifs financiers - le 1 % supérieur possède environ la moitié du marché boursier, et le 10 % supérieur en possède environ 90 %. Ces détenteurs d'actifs sont responsables d'une grande partie de l'activité économique américaine. Selon les estimations de Mark Zandi, économiste en chef de Moody's Analytics, la moitié des dépenses de consommation aux États-Unis proviendrait des 10 % de personnes les mieux rémunérées. Ce chiffre a été contesté. Antoine Levy, de l'université de Berkeley, estime qu'il s'agit plutôt de 35 % des dépenses de consommation.

Quoi qu'il en soit, il est indéniable que les riches sont le moteur de la consommation américaine, qui représente jusqu'à 70 % de l'activité économique du pays.

On comprend pourquoi les décideurs politiques voudraient éviter une déroute à Wall Street. Contrôler les prix des actifs ne fait pas partie du mandat de la Fed, bien sûr, mais assurer la stabilité financière et le bien-être général de l'économie en fait partie - et ces trois considérations sont de plus en plus imbriquées.

L'ŒIL DU CYCLONE

Les marchés ont retrouvé leur équilibre vendredi, mais les choses semblaient bien plus inquiétantes 24 heures auparavant. Les actions ont plongé jeudi, bien que Nvidia, le leader de l'intelligence artificielle, ait annoncé un chiffre d'affaires exceptionnel et des perspectives encore plus réjouissantes. Les stratèges de Citi ont noté que le rendement du S&P 500, du sommet à la clôture, était de -3,4 % ce jour-là, ce qui se situe dans le 95e centile supérieur pour ce type d'évolution depuis 1996. Il s'agit également de la plus forte baisse depuis celle de 5,5 % enregistrée le 8 avril. Mais il y a eu un catalyseur clair pour la chute et la reprise du marché en avril: Les tarifs douaniens du "Jour de la libération" de Trump et leur recul ultérieur. Qui plus est, il y avait beaucoup de place pour le rebond de Wall Street, puisque les actions se trouvaient à l'époque à environ 20 % de leurs plus hauts. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le S&P 500 et le Nasdaq n'étaient qu'à 5,5 % et 9 % de leurs sommets respectifs du 29 octobre lorsqu'ils ont atteint leurs plus bas niveaux vendredi. Les gestionnaires de fonds cherchant à bloquer leurs bénéfices avant la fin de l'année, les ventes pourraient avoir encore de la marge.

Mais voilà. Le catalyseur du rebond de vendredi semble avoir été l'augmentation des paris du marché sur une baisse des taux de la Fed le mois prochain, suite aux remarques dovish du président de la Fed de New York, John Williams.

Le président Jerome Powell a clairement indiqué que tout nouvel assouplissement dépendait du marché du travail, et il serait couvert - le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en quatre ans, à 4,4 %, en septembre. La récente volatilité du marché, dont nous n'avons probablement pas vu la fin, pourrait sceller l'accord.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)