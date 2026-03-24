ROI-Il est temps de repenser la valeur refuge : McGeever

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(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La guerre en Iran et le choc énergétique mondial qu'elle a déclenché ont peut-être tué l'idée d'une valeur refuge universelle.

Il ne s'agit pas nécessairement d'un nouveau concept, étant donné la piètre performance des bons du Trésor américain après l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a quatre ans. Mais l'effondrement extraordinaire de l'or depuis l'attaque américano-israélienne contre l'Iran le28 février l'a révélé au grand jour.

Les bons du Trésor, le dollar, le franc suisse et surtout l'or font partie des actifs vers lesquels les investisseurs ont tendance à se tourner en période d'incertitude économique, géopolitique ou financière accrue. Ce sont les actifs les plus susceptibles de servir de réserve de valeur en cas de crise.

En tant qu'actif non financier, l'or a été pendant des siècles le refuge le plus sûr, en particulier dans une tempête d'inflation. Pourtant, dans cette crise, il n'a pas seulement été le refuge traditionnel le moins performant , il a été l'un des actifs les moins performants au monde.

Il est resté à la traîne du crédit à hautrendement, des actions des marchés émergents et même des actions des marchés frontières. Pratiquement le seul actif qu'il a surperformé est celui qui a été gonflé par une bulle spéculative encore plus importante au moment de la hausse: l'argent.

L'or XAU= a baissé de 17 % jusqu'à présent en mars, et est en passe de connaître son pire mois depuis février 1983. C'est étonnant, alors que le mois de mars a été marqué par le plus grave conflit au Moyen-Orient et le plus grand choc énergétique mondial depuis des décennies, par l'accélération des pressions inflationnistes et par la disparition de quelque 6 000 milliards de dollars de valeur des actions mondiales.

Mais vers le milieu de l'année dernière, l'or s'est détaché des fondamentaux économiques qui le sous-tendaient. La demande des banques centrales s'est refroidie et les investisseurs particuliers, les traders sur le momentum et les machines l'ont poursuivi à la hausse, jusqu'à atteindre un sommet de 5 595 dollars l'once en janvier. Cette euphorie due à la "peur de manquer" (FOMO) s'est rapidement transformée en liquidation généralisée, noyant toute demande de "fuite vers laqualité" ( FTQ) suscitée par la crise.

DE NOMBREUSES RAISONS DE VENDRE, PEU DE RAISONS D'ACHETER

Si l'attrait de l'or en tant que valeur refuge s'est estompé, le dollar et les bons du Trésor américain n'ont guère brillé non plus.

Le dollar .DXY a augmenté, mais de moins de 2 %. Plusieurs grandes banques centrales sont susceptibles de resserrer leur politique cette année, plus que la Réserve fédérale, de sorte que le dollar ne bénéficie d'aucun soutien de la part des différentiels de taux attendus.

Comme le notent également les analystes de la Deutsche Bank, de nombreuses banques centrales d'Asie et du Moyen-Orient pourraient chercher à réduire leurs réserves de change et leur épargne excédentaire en dollars pour financer leurs factures d'importation plus élevées, éviter que leurs monnaies ne s'affaiblissent trop et amortir le choc de l'inflation à venir.

Cela aura pour effet de plafonner le dollar et de peser encore plus lourdement sur les obligations d'État américaines. Certains signes indiquent que ce mouvement a déjà commencé: le montant des bons du Trésor détenus par la Fed de New York pour le compte des banques centrales mondiales a chuté d'environ 75 milliards de dollars au cours des quatre dernières semaines.

Les analystes de la Deutsche Bank estiment que cela équivaut à environ 60 milliards de dollars de ventes par le secteur officiel étranger, soit les ventes nettes les plus importantes depuis la pandémie deCOVID-19 et les deuxièmes plus importantes jamais enregistrées. Le marché des bons du Trésor est peut-être le plus liquide au monde, mais il n'est plus automatiquement considéré comme l'endroit le plus sûr.

Entre-temps, le franc suisse et le yen japonais - les deux monnaies refuges qui se targuent traditionnellement d'avoir des comptes courantsexcédentaires et une faible inflation - sont affectés par des problèmes intérieurs.

La Banque nationale suisse a prévenu que, face à l'appréciation de la monnaie, sa "volonté d'intervenir sur le marché des changes s'est accrue". Le yen, qui oscille déjà autour de ses plus bas niveaux depuis plusieurs décennies, n'a pas beaucoup d'attrait étant donné que le Japon importe la quasi-totalité de son énergie.

Les turbulences actuelles montrent que les investisseurs doivent faire preuve de plus d'agilité, de souplesse et de créativité. Les stratégies de transactions peuvent être préférables à l'achat de valeurs refuges traditionnelles, et la réponse à chaque crise dépendra de sa genèse, comme l'achat de valeurs énergétiques en période de crise énergétique ou l'achat de valeurs militaires en période de conflit.

Il existe cependant un actif qui semble toujours bien se comporter en cas de crise, même en cas de choc d'offre inflationniste: les liquidités. Les fonds du marché monétaire américain ont augmenté d'environ 60 milliards de dollars depuis le28 février pour atteindre un nouveau record de 7,86 billions de dollars. Ne pariez pas sur le fait que ce total dépassera les 8 000 milliards de dollars dans les semaines à venir.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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