ROI-Guerre, choc pétrolier, incertitude ? Il est temps de revoir à la hausse les perspectives des actions américaines : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition à d'autres abonnés sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La visibilité des perspectives économiques américaines étant fortement réduite par le brouillard de la guerre et le baril de pétrole à 100 dollars, il peut sembler étrange de se montrer plus optimiste à l'égard des actions. Pourtant, du point de vue de l'évaluation, des bénéfices et de la croissance, les arguments sont convaincants.

Les stratèges de Barclays l'ont souligné cette semaine en relevant leurs prévisions de cours et de bénéfices pour le S&P 500, et ils ne sont pas les seuls à être optimistes. Selon eux, les entreprises américaines n'échapperont pas totalement aux retombées économiques de la guerre contre l'Iran et au choc énergétique, mais elles sont néanmoins relativement bien positionnées.

Prenons l'exemple de la technologie, le mastodonte qui a fait exploser Wall Street ces dernières années. Elle s'est essoufflée dernièrement en raison des inquiétudes selon lesquelles les entreprises dépensent trop pour l'intelligence artificielle, tandis que les inquiétudes concernant la perturbation de l'intelligence artificielle ont ébranlé les actions des sociétés de logiciels.

La chute des "Big Tech" a été, en fait, assez importante. L'ETF Roundhill "Magnificent Seven" , par exemple, a baissé de 10 % cette année, soit trois fois plus que le S&P 500 .SPX . Cela signifie que le secteur technologique est moins cher aujourd'hui qu'au plus profond de la tourmente du "Jour de la libération" il y a un an, comme le montre le ratio cours/bénéfice à 12 mois.

Ce multiple oscille autour de 21, son niveau le plus bas depuis trois ans et en baisse d'un tiers par rapport à octobre dernier. Il s'agit d'une réévaluation remarquable d'un secteur clé en un laps de temps relativement court.

La prime d'évaluation dont la technologie a longtemps bénéficié par rapport à l'ensemble du marché boursier s'est presque évaporée et n'a jamais été aussi faible depuis sept ans. Une mesure plus étroite de cette prime - les actions "Mag Six" par rapport au S&P 500 - est la plus faible depuis la crise financière mondiale de 2008-09, selon les stratèges en actions de Jefferies.

LE JEU DE LA RÉÉVALUATION

On pourrait raisonnablement affirmer qu'une telle remise à zéro s'imposait depuis longtemps parce que les valeurs technologiques étaient beaucoup trop chères. Les valorisations actuelles sont simplement revenues à leurs moyennes à long terme.

Mais les valeurs technologiques ne sont pas seulement moins chères aujourd'hui, elles semblent carrément bon marché compte tenu des perspectives de bénéfices de ces entreprises.

La dernière estimation du consensus LSEG pour la croissance des bénéfices des entreprises technologiques au cours de l'année civile 2026 est de 42,5 %, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 30,8 % du 1er janvier et près du double de ce qu'elle était il y a six mois.

"Nous pensons que les États-Unis continuent d'offrir une croissance nominale plus forte que les autres grandes économies et un moteur de croissance séculaire dans la technologiequi montre peu de signes d'arrêt", ont écrit les stratèges de Barclays cette semaine.

Ils ont relevé leur estimation du bénéfice par action du S&P 500 pour cette année de 305 à 321 dollars, et l'objectif de prix de l'indice de 7400 à 7650, ce qui implique des gains d'environ 16 % par rapport à la clôture de mercredi.

"Nous sommes de plus en plus optimistes à l'égard des actions américaines, bien que la route reste probablement cahoteuse jusqu'à ce que nous prenions un tournant", ont-ils ajouté.

SURPONDÉRER ET VOIR

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les estimations consensuelles des bénéfices américains n'ont cessé d'augmenter au cours des deux derniers mois, alors que le S&P 500 n'a cessé de chuter. Est-ce le signe d'un optimisme injustifié à l'égard des entreprises américaines ou d'une réaction trop morose du marché à l'environnement extérieur?

Pour l'instant, il semble que ce soit la seconde hypothèse.

Wall Street a surpassé ses homologues mondiaux au cours des quatre semaines qui ont suivi l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient. Cela s'explique en partie par la vigueur relative de la croissance, de la technologie et des bénéfices américains, et par le fait que les États-Unis sont autosuffisants en énergie.

Il est peu probable que ces conditions changent radicalement de sitôt.

"Nous continuons à surpondérer les actions américaines en raison de la résistance de la croissance, de la solidité des bénéfices des entreprises et de la poursuite de l'innovation", ont écrit les analystes de HSBC Private Bank dans leurs perspectives pour le deuxième trimestre.

Même les craintes d'une inflation élevée aux États-Unis, qui frôle déjà les 3 % et augmente, ne doivent pas nécessairement constituer une pierre d'achoppement pour America Inc. L'augmentation des prix devrait gonfler les bénéfices nominaux, en particulier dans les secteurs où le pouvoir de fixation des prix est fort.

À l'heure actuelle, alors que les tensions géopolitiques sont sans doute les plus fortes depuis des décennies, détenir une position surpondérée sur un marché d'actions comporte de nombreux risques, mais si vous devez le faire, Wall Street est peut-être l'endroit le plus "sûr".

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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