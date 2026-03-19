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ROI-D'abord un choc pétrolier, maintenant la surprise d'un dollar fort ? McGeever
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 00:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique de mercredi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La guerre au Moyen-Orient signifie que les investisseurs pourraient non seulement devoir envisager une hausse du prix du pétrole , mais aussi un dollar plus fort que ce que beaucoup avaient envisagé au début de l'année.

Le billet vert s'est imposé comme l'une des valeurs refuges les plus sûres depuis que l'attaque américano-israélienne contre l'Iran le 28 février a déclenché un conflit dans toute la région et pratiquement fermé le détroit d'Ormuz , bloquant près d'un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Le dollar a surpassé toutes les autres devises, y compris le franc suisse CHF= et le yen japonais JPY= , et a surpassé de loin d'autres valeurs refuges traditionnelles comme les bons du Trésor et l'or. Soudain, le consensus baissier de 2026 pour le dollar semble extrêmement rassurant.

La vigueur inattendue du dollar pourrait avoir des répercussions considérables sur le commerce mondial, la croissance et les marchés. Toutes choses égales par ailleurs, un dollar plus fort resserre les conditions financières, érode les bénéfices des entreprises américaines et freine le commerce mondial. Les économies émergentes exposées à la dette libellée en dollars sont également particulièrement vulnérables.

L'attrait du dollar comme valeur refuge est intuitif. Les États-Unis sont autosuffisants en énergie et ne sont donc pas aussi vulnérables à la menace d'une flambée des prix de l'essence, même si, avec un baril de brut américain dépassant les 90 dollars, ils ne sont certainement pas à l'abri.

Le Japon est en revanche dans une situation bien pire, car il importe presque toute son énergie. Cela a atténué l'attrait du yen pendant cette crise, tandis que la Banque nationale suisse a prévenu qu'elle interviendrait pour limiter toute hausse excessive du franc suisse.

Entre-temps, les actions et les obligations américaines se sont bien comportées depuis que la guerre a éclaté. La surperformance de Wall Street est frappante, et les bons du Trésor s'en sortent également bien par rapport aux autres marchés obligataires développés, en particulier les gilts britanniques.

Si l'on met tout cela bout à bout, les perspectives du billet vert se sont soudainement améliorées. L'indice du dollar

.DXY , une mesure générale de sa valeur par rapport à un panier de devises majeures, s'est déjà renforcé de 2 % ce mois-ci. Bien qu'il soit peu probable que ce rythme d'appréciation se maintienne, d'autres hausses sont à prévoir si la guerre ou ses retombées se prolongent jusqu'à l'été ou au-delà.

"Le dollar devrait garder l'avantage si les prix du pétrole, l'aversion pour le risque et la volatilité des actifs restent élevés", affirment les analystes de HSBC.

LES VENTS CONTRAIRES SE TRANSFORMENT EN VENTS CONTRAIRES

Ce n'est pas ainsi que le marché dans son ensemble voyait les choses au début de l'année. Le consensus sur le dollar était baissier, en raison des inquiétudes liées à l'indépendance de la Réserve fédérale et aux baisses de taux attendues. Les marchés à terme prévoyaient des réductions d'au moins 50 points de base de la part de la Fed d'ici décembre. À l'heure actuelle, à peine un quart de point d'assouplissement est entièrement pris en compte.

L'indice du dollar a chuté à son plus bas niveau depuis quatre ans à la fin du mois de janvier, mais il a depuis rebondi de 5 %. De nouveaux gains inciteront à revoir de nombreuses hypothèses pour 2026.

L'une d'entre elles pourrait être le commerce mondial. Selon Felipe Camargo, économiste en chef chez Oxford Economics, la chute de 10 % du dollar l'année dernière est l'une des raisons sous-estimées pour lesquelles le commerce mondial a si bien résisté aux droits de douane imposés par le président américain Donald Trump .

Les volumes d'exportation mondiaux en 2025 hors États-Unis ont augmenté de 5,3 %, ce qui est nettement plus rapide que le rythme moyen de 3 % sur 10 ans. Dans un système commercial dominé par le dollar, un billet vert plus faible rend les marchandises facturées en dollars moins chères et renforce les liens commerciaux internationaux.

M. Camargo estime qu'une hausse de 10 % de la valeur du dollar pourrait faire chuter les volumes d'échanges mondiaux de 6 à 8 % par rapport à ses prévisions de base actuelles, effaçant ainsi tous les gains de l'année dernière. Dans ce scénario, les volumes d'échanges pourraient chuter de 5 % par rapport à ses prévisions pré-tarifaires du début de l'année dernière.

Dans le même ordre d'idées, la baisse du dollar l'année dernière a donné un puissant coup de pouce aux bénéfices américains. Un dollar stable cette année supprimerait ce vent arrière, tandis qu'un rebond le transformerait en vent contraire.

En effet, entre 30 et 40 % des revenus des entreprises du S&P 500 sont générés à l'étranger. Ce chiffre dépasse les 50 % dans le secteur technologique, ce qui n'est pas négligeable compte tenu de l'influence des entreprises technologiques sur l'ensemble des bénéfices américains. Elles représentent environ un tiers de la capitalisation boursière du S&P 500 et environ un cinquième de la croissance totale des bénéfices.

Une forte remontée du dollar cette année serait une décision qui irait à l'encontre du consensus. Mais il ne serait pas nécessaire qu'elle soit aussi extrême pour que les investisseurs réévaluent toutes leurs perspectives pour 2026.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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