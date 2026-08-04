ROI-Comprendre l'étrange intervention sur le marché des changes du Trésor de Trump : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de lundi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

L'intervention du Trésor américain sur le marché des changes vendredi pour acheter des yens japonais n'était pas sa première intervention sur le marché des changes et ne sera pas la dernière. Mais elle a été l'une des plus inhabituelles. Dimanche, l'administration du président Donald Trump a reconnu être intervenue aux côtés du Japon vendredi pour soutenir le yen en difficulté JPY= , qui s'était affaibli jusqu'à atteindre son plus bas niveau depuis 40 ans, à près de 164 pour un dollar.

Il s’agissait de la première intervention de Washington sur le marché des changes depuis 2011, année où, en collaboration avec ses partenaires du G7, elle avait vendu des yens pour empêcher la devise japonaise de s’apprécier trop fortement. Vendredi a marqué la première intervention d’achat de yens du Trésor américain depuis 1998, ainsi que sa première intervention sur le marché des changes avec un seul autre pays, contrairement aux actions menées en coordination avec plusieurs banques centrales au cours de cette période. Mais même si les objectifs de Washington étaient conventionnels – corriger ce qu’il considère comme une volatilité excessive et un déséquilibre fondamental des taux de change –, les méthodes utilisées étaient tout sauf conventionnelles. Tout d’abord, le Trésor a prévenu les traders de devises de plusieurs banques qu’il pourrait intervenir sur une certaine devise au cours d’une période donnée. Cela supprime l’effet de surprise, qui constitue une arme puissante dans le cadre d’une intervention sur le marché des changes. Le Trésor a également financé ces achats de yens via une troisième devise, en l’occurrence l’euro, plutôt qu’en dollars américains. Là encore, il s’agit d’une démarche inhabituelle. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu cet épisode secondaire pour le moins étrange concernant la “liste des choses à faire” du secrétaire au Trésor Scott Bessent pour l’achat de yens. Lors de la partie officielle de la réunion du cabinet de Trump vendredi à Camp David, un photographe de Reuters a pris une photo du bloc-notes de Bessent sur lequel figurait “À faire”, suivi de “Acheter des yens japonais (JPY) 5 à 10 milliards de dollars”. Bessent a-t-il noté cela, y compris le code de cotation du yen “JPY” et le montant précis, de peur de l’oublier? De plus, une enveloppe de 5 à 10 milliards d’euros ou de dollars est dérisoire: on estime que le Japon a dépensé plus de 36 milliards de dollars lors de l’intervention conjointe de vendredi. Il aurait dépensé près de 60 milliards de dollars pour acheter des yens le 30 juillet, et plus de 70 milliards de dollars plus tôt cette année.

M. Bessent est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs qui a passé des décennies à négocier des devises. Il a aidé le milliardaire George Soros à “faire plier” la Banque d’Angleterre en pariant avec succès contre la livre sterling en 1992. Il est hautement improbable qu’il ait besoin d’un post-it pour se rappeler de prendre une mesure politique aussi rare et lourde de conséquences.

Mais M. Bessent agit différemment de ses prédécesseurs – comme en témoigne l’achat direct de pesos argentins par le Trésor américain l’année dernière. Peut-être cette dernière “séance photo” n’était-elle qu’une nouvelle tactique peu orthodoxe? Steven Englander, responsable de la stratégie de change du G10 chez Standard Chartered, estime qu’il est difficile de cerner les motivations du Trésor pour intervenir à ce moment précis, d’autant plus que la Banque du Japon s’est abstenue de relever ses taux d’intérêt plus tôt dans la journée de vendredi. Ce n’est pas comme si le yen, bien qu’extrêmement faible, constituait le problème commercial le plus urgent pour les États-Unis.

“C’est un véritable casse-tête”, déclare M. Englander. “Et si l’on veut intervenir, on n’a pas besoin d’une telle mise en scène.”

UN VÉRITABLE CAS DE FIGURE

Alors pourquoi l’ont-ils fait? Cette opération de change pourrait constituer la dernière tactique en date dans le cadre de l’objectif de longue date de la Maison Blanche visant à affaiblir le dollar afin de contribuer à réduire le déficit commercial chronique des États-Unis, et de rendre ainsi l’Amérique à nouveau plus compétitive . Le dollar a chuté de près de 5 % face au yen depuis l’intervention de vendredi. Et dans son message publié dimanche sur les réseaux sociaux, M. Bessent a souligné la “sous-évaluation substantielle” du yen. Sil’affaiblissement du dollar était un objectif clé, on pourrait toutefois se demander pourquoi le Trésor a choisi d’utiliser des euros plutôt que des dollars pour financer ces achats. À cet égard, le marché obligataire a peut-être pesé autant dans la réflexion de M. Bessent que le marché des changes. Les rendements des bons du Trésor américain à long terme sont actuellement à leur plus haut niveau depuis 2007, ce qui fait grimper les taux hypothécaires américains, et le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR est lui aussi en hausse. M. Bessent a déjà souligné l’importance de ne pas laisser les rendements obligataires grimper trop haut. Le fait que les États-Unis vendent, même en petites quantités, des actifs libellés en dollars pour soutenir une devise étrangère aurait pu être mal perçu. Le Japon est le plus grand détenteur mondial de bons du Trésor américains. Le recours au dispositif de pensions “FIMA” de la Réserve fédérale américaine pour des interventions sur le marché des changes soulage également la pression qui pèse sur Tokyo pour qu’elle vende des bons du Trésor. Dans ce contexte, il convient de noter que les avoirs japonais en bons du Trésor ont chuté de près de 67 milliards de dollars en mai, pour s’établir à 1 140 milliards de dollars. Il s’agit de la plus forte baisse mensuelle depuis septembre 2022 et de la troisième plus importante jamais enregistrée.

La faiblesse extrême du yen et des marchés obligataires américains constitue un cocktail dangereux, susceptible de se répercuter sur les actifs mondiaux et d’exiger potentiellement une réponse encore plus forte de la part des autorités. On comprend pourquoi Washington tient à atténuer ce risque, aussi peu conventionnelles que soient ses méthodes.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur , chroniqueur pour Reuters) Vous appréciez cette chronique? Découvrez “Reuters Open Interest” (ROI) , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.